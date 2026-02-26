Íránská krize odhaluje bezmocnost americké neoliberální válečné mašinérie
Po několika odkladech vysílají Spojené státy z Karibiku na Blízký východ druhou letadlovou loď, USS Gerald R. Ford, aby se připojila k úderné skupině letadlové lodi USS Abraham Lincoln, a ohrožovala tak Írán.
Pro posádku lodi Ford je to již třetí překročení Atlantiku od jejího vyplutí z Norfolku ve Virginii v červnu 2025 a podruhé, co bylo její nasazení prodlouženo, nejprve z Blízkého východu do Karibiku a nyní zpět na Blízký východ, informuje Nicolas Davies.
Existuje vážné nebezpečí, že se americká vláda chystá využít soucit veřejnosti s íránskými civilisty, kteří byli během protestů v prosinci a lednu masakrováni, jako záminku pro nelegální vojenský útok na Írán.
Nová válka USA proti Íránu by byla cynickým a katastrofickým eskalováním krize, která již pohltila jeho obyvatelstvo, a přinesla by si s sebou nepředstavitelné utrpení v důsledku totální války, které by se přidaly k mnohaletému ekonomickému udušení v rámci sankcí „maximálního tlaku“ USA a potlačení nedávných protestů.
Svět musí jednat, aby zabránil válce, a hlasy Američanů volajících po míru a lidskosti mohou mít vliv na prezidenta Trumpa a americké politiky v roce voleb, kdy jsou Američané již znechuceni spoluvinou USA na genocidě v Gaze a vražednými paramilitárními jednotkami napadajícími americká města.
V sérii projevů a ve svých dokumentech o národní bezpečnosti a obranné strategii slíbila Trumpova administrativa zásadní změnu v zahraniční politice USA, která se vzdálí od nekonečných válek na Blízkém východě a upřednostní ambice rozšířit moc a vliv USA v Americe a Tichomoří.
Trump však již následuje stopy pěti amerických prezidentů před ním, rychle opouští své formální strategické cíle a přesměrovává předraženou, ale bezmocnou válečnou mašinerii Ameriky zpět na Blízký východ, aby vyhrožoval nebo dokonce zaútočil na Írán.
Obnovené hrozby USA vůči Íránu daly íránským vůdcům jasně najevo, že jejich symbolické údery na leteckou základnu Al Udeid v Kataru v červnu 2025, které byly odvetou za údery USA na jaderná zařízení v Íránu, nebyly dostatečným odstrašujícím prostředkem proti budoucím útokům USA a Izraele.
Írán proto dal najevo, že na jakékoli nové útoky Izraele nebo USA bude reagovat smrtelnějšími a ničivějšími odvetnými údery proti americkým silám v regionu. Foad Azadi z Teheránské univerzity uvádí, že íránští vůdci nyní věří, že k úspěšnému odražení budoucích útoků budou muset způsobit alespoň 500 amerických obětí.
Íránští vůdci mohou mít pravdu v tom, že Trump by měl nízkou toleranci vůči americkým obětem a politickým dopadům, které by kvůli nim utrpěl, pokud by se rozhodl zahájit takovou zbytečnou a katastrofickou válku.
Írán měl mnoho let na to, aby se na takovou válku připravil. Disponuje moderní protivzdušnou obranou a arzenálem balistických raket a dronů, kterými může odvetně zasáhnout americké cíle v celém regionu, včetně amerických základen v Kataru, Saúdské Arábii, Kuvajtu, Bahrajnu a Spojených arabských emirátech. V ohrožení jsou taktéž flotily amerických válečných lodí, které se nacházejí v blízkosti íránského pobřeží, ale zatím nejsou v jeho dosahu.
USA zatím projevují respekt k íránským vojenským schopnostem a udržují letadlovou loď Abraham Lincoln alespoň tisíc mil od íránského pobřeží, podle bývalého amerického plukovníka Larryho Wilkersona z Eisenhower Media Network.
Toto opatrné nasazení amerického námořnictva je daleko od šesti amerických letadlových formací, které USA nasadily k agresi proti Iráku v roce 2003. Spojené státy stále mají dvanáct „velkých“ letadlových lodí, jako jsou Lincoln a Ford, ale devět z nich je v doku nebo není připraveno k nasazení. USS George Washington, se základnou v Japonsku, je nyní jedinou americkou letadlovou lodí ve východní Asii, protože Abraham Lincoln opustil Filipíny v lednu, aby mohl ohrožovat Írán.
Standardní nasazení těchto válečných lodí trvá pouze šest nebo sedm měsíců a jejich nedostatečná připravenost je výsledkem několika let nadměrného používání, po kterém potřebují delší dobu údržby a oprav než obvyklých šest až devět měsíců mezi nasazeními.
Například od ledna 2025, kdy USS Dwight D. Eisenhower dokončil devítiměsíční bojové nasazení na Blízkém východě, strávil více než rok v doku v Norfolku.
Spojené státy a jejich spojenci bombardovali Jemen v rámci postupných kampaní pod vedením Bidena a Trumpa, ale nepodařilo se jim znovu otevřít Rudé moře a Suezský průplav pro izraelskou nebo spojeneckou obchodní lodní dopravu. V důsledku jemenské blokády většina západních přepravců přesměrovala své lodě mimo Rudé moře, což v červenci 2025 přivedlo izraelský přístav Eilat k bankrotu.
Húsijové pozastavili svou blokádu, když Izrael v říjnu 2025 podepsal příměří v Gaze, ale větší lodě se stále vyhýbají Rudému moři a pojistné sazby zůstávají vysoké, protože izraelská agrese a genocida nadále destabilizují region nepředvídatelným způsobem.
Neschopnost USA porazit Húsije v Jemenu je malou ochutnávkou toho, čemu by americká armáda čelila v dlouhodobé válce s Íránem, který již během dvanáctidenní války v červnu 2025 způsobil Izraeli značné škody.
Írán použil své starší rakety a drony k vyčerpání izraelské protivzdušné obrany. Poté, co Izrael začal vyčerpávat své zásoby stíhaček, použil Írán novější, sofistikovanější balistické rakety k úderu na důležité vojenské a zpravodajské velitelství v Tel Avivu a další vojenské cíle.
Vzhledem k potížím Izraele vstoupily USA přímo do války a bombardovaly tři zařízení na obohacování uranu v Íránu, než 24. června 2025 souhlasily s íránským návrhem na příměří. Izraelská cenzura zabránila komplexnímu veřejnému zúčtování jeho ztrát v této válce.
Zatímco nadměrné nasazení způsobilo opotřebení letadlových lodí a dalších válečných plavidel, transfery zbraní USA svým spojencům v Izraeli, na Ukrajině a v NATO vyčerpaly jeho vlastní zásoby zbraní. To vytváří tlak na americké vůdce, aby odložili zahájení nové války proti dobře připravenému nepříteli, jako je Írán, dokud je nedoplní, což může trvat dlouho.
Mezitím válka na Ukrajině odhalila strukturální slabiny americké válečné mašinérie. Rusko výrazně předčilo Západ v produkci základních válečných zásob, jako jsou dělostřelecké granáty a drony, což se na Ukrajině ukázalo jako vojensky rozhodující.
Jak poukázal Richard Connolly z vojenského think tanku RUSI v Londýně, Rusko po skončení studené války nezprivatizovalo svůj zbrojní průmysl, jak to udělaly USA a jejich spojenci. Zachovalo a vylepšilo svou stávající infrastrukturu, kterou označil za „ekonomicky neefektivní do roku 2022”. Pak to najednou vypadá jako velmi prozíravé plánování.
