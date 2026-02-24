Británie: Peter Mandelson byl propuštěn na kauci po zatčení pro podezření ze zneužití úřední moci
24. 2. 2026
Bývalý labouristický ministr byl vyslýchán policií kvůli obvinění, že předal citlivé informace Epsteinovi
Peter Mandelson byl propuštěn na kauci po zatčení kvůli obvinění ze zneužití úřední moci během svého přátelství s odsouzeným pedofilem Jeffreyem Epsteinem.
Bývalý velvyslanec ve Spojených státech byl viděn, jak se v úterý kolem 2:00 ráno vrací domů taxíkem a vstupuje do svého londýnského domu. Metropolitní policie ve svém prohlášení uvedla, že byl propuštěn na kauci během dalšího vyšetřování.
V pondělí odpoledne byl Mandelson odvezen v neoznačeném policejním voze k výslechu krátce poté, co byl z jeho londýnského domu eskortován policisty v civilu.
Metropolitní policie vyšetřuje obvinění, že během svého působení ve funkci ministra obchodu předal skandálnímu americkému finančníkovi e-maily z Downing Street a informace citlivé pro trh. Mandelson jakékoli pochybení popřel.
Jeho zatčení, které přišlo několik dní před klíčovými doplňkovými volbami v Gortonu a Dentonu v okolí Manchesteru, bude nepříjemnou připomínkou toho, co kritici označují za jedno z nejhorších rozhodnutí Keira Starmera v úřadu: jeho rozhodnutí jmenovat Mandelsona do Washingtonu.
Premiér Starmer se omluvil Epsteinovým obětem za jmenova Mandelsona s tím, že bývalý labouristický peer prý lhal o rozsahu svého vztahu s zesnulým sexuálním delikventem a byl propuštěn, až když se to provalilo.
Starmer však čelil hlubokému rozhořčení ze strany svých vlastních poslanců nad tímto rozhodnutím, které ohrozilo jeho postavení a vedlo k odchodu jeho šéfa štábu Morgana McSweeneyho.
Mandelsonovo zatčení se odehrálo několik dní poté, co se Andrew Mountbatten-Windsor stal prvním členem královské rodiny, který byl v moderní době vzat do policejní vazby. E-maily naznačovaly, že bývalý princ sdílel důvěrné informace s Epsteinem, když pracoval jako britský obchodní vyslanec.
Policie Thames Valley, která vyšetřuje Mountbattena-Windsora, uvedla, že prohlídky Royal Lodge ve Windsoru, kde králův bratr dříve bydlel, pokračovaly již pátý den. Prohlídka jeho současného domu na panství Sandringham v Norfolku byla dokončena ve čtvrtek.
Úřad premiéra v Downing Street byl nucen předat dokumenty související s jmenováním Mandelsona velvyslancem v USA v prosinci 2024 parlamentnímu výboru pro zpravodajské služby a bezpečnost, aby zajistil maximální transparentnost procesu prověřování a toho, co vláda věděla o jeho přátelství s Epsteinem.
Poslanci byli v pondělí informováni, že první část desítek tisíc dokumentů bude zveřejněna na začátku března, ale nebude zahrnovat korespondenci mezi Starmerem a Mandelsonem ohledně jeho vztahů s Epsteinem, dokud nebude policejní vyšetřování ukončeno.
Detektivové odvedli Mandelsona k čekajícímu autu, aniž by mu nasadili pouta.
Policisté Metropolitní policie, kteří ho vyšetřují, jednali s právníky ze zvláštního oddělení pro trestné činy Korunní prokuratury, která schvaluje trestní stíhání v Anglii a Walesu.
Jednání jsou zatím popisována jako neformální a nebylo požádáno ani nabídnuto žádné formální předběžné vyšetřovací doporučení.
Zvláštní oddělení pro trestné činy Korunní prokuratury je také součástí prokuratury, která by posuzovala případ zneužití úřední moci proti Mountbatten-Windsorovi.
Poté, co byl Mandelson v pondělí vyfotografován při odchodu ze svého domu v severním Londýně, policejní mluvčí uvedl: „Policisté zatkli 72letého muže pro podezření ze zneužití úřední moci.
„Byl zatčen v pondělí 23. února na adrese v Camdenu a byl převezen na londýnskou policejní stanici k výslechu. Tomu předcházelo provedení domovních prohlídek na dvou adresách v oblastech Wiltshire a Camden.“
Policejní vyšetřování bylo zahájeno na začátku tohoto měsíce po zveřejnění dokumentů týkajících se zesnulého skandálního finančníka. Mandelson je přesvědčen, že se žádného trestného činu nedopustil.
V té době zástupkyně komisaře Metropolitní policie Hayley Sewartová uvedla: „Bude se jednat o složité vyšetřování, které bude vyžadovat značné množství dalšího shromažďování důkazů a analýz. Komplexní provedení této práce bude nějakou dobu trvat.“
Odhalení o Mandelsonových vazbách na Epsteina již vystavila Starmera intenzivnímu tlaku. Premiér přiznal, že věděl – jak bylo široce publikováno v médiích – že Mandelson a Epstein byli v kontaktu poté, co byl Epstein v roce 2008 uvězněn za sexuální delikty na dětech.
Liberální demokraté využijí úterní debatu opozice k tomu, aby požádali o zveřejnění dokumentů týkajících se jmenování Mountbattena-Windsora obchodním vyslancem v roce 2001, včetně veškeré korespondence Mandelsona v této věci.
Předloží „pokornou žádost“, stejný parlamentní nástroj, který použili konzervativci k vynucení zveřejnění dokumentů o jmenování bývalého velvyslance USA.
Předseda liberálních demokratů Ed Davey řekl: „Předkládáme závazný návrh, který má donutit vládu k otevřenosti. Potřebujeme vidět prověřovací spisy, zprávy o due diligence a korespondenci, abychom pochopili, jak k tomuto jmenování došlo a zda nebyly přehlédnuty zjevné varovné signály.“
Obvinění z pochybení ve veřejné funkci se objevila poté, co americké ministerstvo spravedlnosti minulý měsíc zveřejnilo miliony dokumentů týkajících se Epsteina. E-maily z roku 2009 zřejmě ukazují, že Mandelson, tehdejší ministr obchodu, předal důvěrné hodnocení potenciálních politických opatření poradci Gordona Browna, který byl v té době premiérem.
Mandelson, který byl již dvakrát propuštěn z vlády, zřejmě také diskutoval o dani z bonusů bankéřů a potvrdil blížící se záchranný balíček pro euro den předtím, než byl v roce 2010 oznámen.
Mandelson, vnuk bývalého ministra vnitra a zahraničí za labouristickou stranu Herberta Morrisona, je již pět desetiletí významnou osobností Labouristické strany. V roce 1990 byl vybrán jako kandidát strany pro jisté křeslo v Hartlepoolu, které získal v parlamentních volbách v roce 1992.
Jako jeden z prvních podporovatelů Tonyho Blaira byl považován za jednoho z klíčových architektů New Labour a stal se ředitelem volební kampaně Labouristické strany před všeobecnými volbami v roce 1997, které skončily drtivým vítězstvím, než mu byly svěřeny různé funkce ve vládě.
Odhalení Epsteinovy aféry a následný rozruch ho vedly k odchodu z Labouristické strany. Rezignoval také na členství v Sněmovně lordů.
Global Counsel, poradenská společnost, kterou spoluzaložil v roce 2010, se dostala do konkurzu poté, co řada klientů přerušila vztahy se společností kvůli vztahu bývalého velvyslance s Epsteinem.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse