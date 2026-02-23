Pákistán provedl nálety v Afghánistánu
Noční útoky byly nejrozsáhlejší od říjnových pohraničních střetů, které zabily více než 70 lidí na obou stranách a stovky zranily.
Islámábád uvedl, že zasáhl sedm míst podél pohraniční oblasti, když cílí na afghánské militantní skupiny "po nedávných sebevražedných bombových útocích v Pákistánu".
Armáda se zaměřila na pákistánský Tálibán a jeho spojence, stejně jako na odnož Islámského státu, uvedlo Ministerstvo informací a vysílání.
Afghánské ministerstvo obrany uvedlo, že "desítky nevinných civilistů, včetně žen a dětí, byly mučedníky a zraněny", když útoky zasáhly madrasu a domy v provinciích Nangarhár a Paktika.
Novinář AFP z okresu Bihsud v Nangarháru uvedl, že obyvatelé z této odlehlé a hornaté oblasti se připojili k záchranářům v jedné vesnici, kde pomocí bagru a lopaty hledali těla pod sutí.
"Lidé tady jsou obyčejní lidé. Obyvatelé této vesnice jsou naši příbuzní. Když k bombovému útoku došlo, jeden přeživší volal o pomoc," řekl soused Amin Gul Amin, 37 let.
Policie v Nangarháru sdělila AFP, že bombardování začalo kolem půlnoci a zasáhlo tři okresy.
"Civilisté byli zabiti. V jednom domě bylo 23 členů rodiny. Pět zraněných bylo odvezeno," řekl mluvčí policie Sajíd Tajíb Hammad.
'Promyšlená reakce'
Afghánské ministerstvo obrany uvedlo, že na pákistánské útoky "poskytne odpovídající a promyšlenou reakci".
Obě země dělí od roku 2021, kdy Tálibán znovu převzal kontrolu nad Afghánistánem, stále rozhořčenější spor.
Podle mise OSN v Afghánistánu mezi říjnem a prosincem zabila pákistánská vojenská akce 70 afghánských civilistů.
Několik kol jednání následovalo po počátečním příměří zprostředkovaném Katarem a Tureckem, ale nepodařilo se jim dosáhnout trvalé dohody.
Saúdská Arábie tento měsíc zasáhla a zprostředkovala propuštění tří pákistánských vojáků zajatých Afghánistánem v říjnu.
Zhoršující se vztahy zasáhly lidi v obou zemích, přičemž pozemní hranice byla na měsíce téměř uzavřena.
Pákistán v neděli uvedl, že navzdory opakovaným výzvám Islámábádu úřady Tálibánu nezasáhly proti militantním skupinám využívajícím afghánské území k útokům v Pákistánu.
Afghánská vláda popřela, že by ukrývala militanty.
Islámábád zahájil útoky po sebevražedném útoku na šíitskou mešitu v Islámábádu před dvěma týdny a po dalších podobných útocích nedávno v severozápadním Pákistánu.
Skupina Islámský stát převzala odpovědnost za bombový útok na mešitu, při kterém v nejkrvavějším útoku v Islámábádu od roku 2008 zemřelo nejméně 40 lidí a bylo zraněno více než 160.
Regionální pobočka militantní skupiny, Islámský stát-Chorásán, se také minulý měsíc přihlásila k smrtícímu sebevražednému bombovému útoku na restauraci v Kábulu.
