Americký vyslanec Mike Huckabee říká, že by bylo „v pořádku“, kdyby Izrael zabral veškeré území Blízkého východu
21. 2. 2026
Foto: Tucker Carlson
Pravicový spojenec Donalda Trumpa řekl Tuckeru Carlsonovi, že Izrael má biblické právo na území od „vádí Egypta po velkou řeku“.
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee tvrdí podcasterovi Tuckeru Carlsonovi, že Izrael má biblické právo převzít celý Blízký východ – nebo alespoň jeho největší část.
„Bylo by v pořádku, kdyby si vzali všechno,“ řekl Huckabee Carlsonovi během rozhovoru zveřejněného v pátek. Trumpův jmenovaný a bývalý guvernér Arkansasu diskutoval s Carlsonem o výkladech Starého zákona v rámci amerického křesťanského nacionalistického hnutí.
Carlson – který nedávno vzbudil kontroverzi informací, že byl zadržen na letišti v Tel Avivu v Izraeli – se Huckabeeho zeptal na biblický verš, ve kterém Bůh slibuje Abrahamovi, že jeho potomci dostanou zemi „od egyptské vádí až po velkou řeku Eufrat – zemi Kenitů, Kenizzitů, Kadmonitů, Chetitů, Perizzitů, Refaimů, Amorita, Kanaánců, Girgašů a Jebuzejců“.
Carlson poukázal na to, že tato oblast v moderní geografii zahrnuje „v podstatě celý Blízký východ“.
„Levant ... Izrael, Jordánsko, Sýrie, Libanon – a také velké části Saúdské Arábie a Iráku,“ řekl Carlson.
Huckabee řekl: „Nejsem si jistý, zda by to šlo tak daleko, ale byla by to velká část území.“
Pokračoval: „Izrael je země, kterou Bůh dal prostřednictvím Abrahama lidu, který si vyvolil. Byl to lid, místo a účel.“
Na Carlsonovu otázku, zda má Izrael právo na tuto zemi, Huckabee odpověděl: „Bylo by v pořádku, kdyby si ji vzali celou.“
Rozhovor s Huckabeem byl veden v Izraeli během cesty, která se dostala na titulní stránky novin, když Carlson uvedl, že se mu na letišti Ben Gurion dostalo „bizarního“ zacházení. Izraelští a američtí představitelé však uvedli, že prošel "rutinním bezpečnostním výslechem".
Carlson stále více zpochybňuje podporu Izraele ze strany USA, což ho posunulo z centra na okraj hnutí Make America Great Again.
Huckabee zastupuje tradičnější proizraelský konzervativní postoj.
Poté, co Carlson zveřejnil své tvrzení o neobvyklém zacházení v Tel Avivu, bývalý izraelský premiér Naftali Bennett řekl, že tento bývalý moderátor Fox News je „zbabělec“.
„Až příště bude mluvit o Izraeli, jako by byl nějaký expert, pamatujte si, že tenhle chlap je podvodník!“ napsal Bennett ve příspěvku na X ve středu.
Huckabee ve svém příspěvku na X uvedl: „VŠICHNI, kdo přijíždějí do Izraele (a vlastně do jakékoli země), mají kontrolovány pasy a jsou rutinně dotazováni na bezpečnostní otázky.“
Izraelský letištní úřad ve prohlášení zveřejněném ve středu na X uvedl: „Tucker Carlson a jeho doprovod nebyli zadrženi, zdrženi ani vyslýcháni.“
Zdroj v angličtině ZDE
