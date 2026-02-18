85 zemí světa odsoudilo Izrael za anexi Západního břehu Jordánu. Česko ne
18. 2. 2026
čas čtení < 1 minuta
⚡️JUST IN: Over 85 states CONDEMN Israel.— Suppressed News. (@SuppressedNws1) February 18, 2026
Algeria, Andorra, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chad, China, Colombia, Cuba, Cyprus, Democratic People's Republic of Korea, Denmark, Djibouti, Egypt, El Salvador, Estonia,… pic.twitter.com/PUaDKSSClU
Diskuse