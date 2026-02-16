O amerických stereotypech
16. 2. 2026
Given that Trump supporters seem to think of Europe as an underdeveloped backwater where people live in underground holes and bow hunt rats for a meal, it might be worth revisiting this short thread tackling common U.S. stereotypes about Europe and American exceptionalism.🧵 pic.twitter.com/zx0YLN8vZI— Daractenus (@Daractenus) February 15, 2026
Vzhledem k tomu, že příznivci Trumpa zřejmě považují Evropu za zaostalou zapadlou oblast, kde lidé žijí v podzemních norách a loví krysy lukem, aby se najedli, možná by stálo za to se vrátit k tomuto krátkému vláknu, které se zabývá běžnými americkými stereotypy o Evropě a americké výjimečnosti.🧵
Zatímco každý americký oligarcha a úředník, za předpokladu, že mezi nimi stále existuje rozdíl, rád kritizuje nedostatek svobody v Evropě, téměř každá země na evropském kontinentu se v žebříčku svobody tisku umisťuje výrazně výše než „země svobody“.
V žebříčku, který se pravděpodobně zhorší díky tomu, že USA mají nyní ministra moru, který se plně soustředí na zákaz život zachraňujících vakcín a chlubí se šňupáním kokainu na veřejných toaletách, mají USA přibližně stejnou kojeneckou úmrtnost jako africký kontinent.
I když pomineme nerovnoměrné rozložení bohatství a navzdory nekonečné aroganci v této otázce, USA se v současné době řadí výrazně níže než řada evropských zemí. Pokud vezmeme v úvahu paritu kupní síly a životní náklady, vypadá situace pro USA ještě hůře.
Navzdory velkému úderu, který utrpěl náš zpracovatelský průmysl, a navzdory tomu, že nás Američané považují za „deindustrializované“, Evropa vyrábí zhruba dvakrát tolik automobilů, desítkykrát tolik lodí a o něco více téměř všeho ostatního, s výjimkou bomb a zbraní, než USA.
Pravdou je, že situace v Evropě je tak strašná, jak vám neustále tvrdí Trump a Musk, že se nám loni podařilo dostat do žebříčku 10 nejšťastnějších národů na této planetě, o které si většina příznivců MAGA myslí, že je plochá, stará 6000 let a vládnou jí ještěři.
V loňském roce zastřelily britské bezpečnostní složky, které každý Američan podporující MAGA rád označuje za „nejtyranský policejní stát“ v Evropě, dvě osoby. Ve stejném období zastřelily bezpečnostní složky v takzvané zemi svobody v průměru tři osoby denně.
Pravdou je, že existuje jedna věc, kterou má USA a Evropa ne, a tou je vrchní velitel, který je více než milionkrát zmíněn v nezcenzurované Epsteinové dokumentaci>
Diskuse