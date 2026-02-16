Berlínský filmový festival brání Wima Wenderse poté, co Arundhati Royová zaútočila na jeho „ohromující“ výroky
16. 2. 2026
Ředitelka Berlinale říká, že umělci by neměli být nuceni k stručným prohlášením poté, co autorka Arundhati Royová z festivalu předčasně odjela kvůli výrokům prezidenta festivalu, že filmaři by se měli „držet stranou politiky“
Berlínský filmový festival vydal dlouhé prohlášení „na obranu našich filmařů, a zejména naší poroty a předsedy poroty“, poté, co podle jeho slov „Berlínský filmový festival zasáhla mediální bouře“ během prvních několika dní.
Obhajoba následuje po kritice směřované na porotu, zejména na předsedu Wima Wenderse, za komentáře, které pronesl při zodpovídání otázek o válce v Gaze. Na otázku během úvodní tiskové konference, zda mohou filmy ovlivnit politické změny, německý filmař odpověděl, že „filmy mohou změnit svět“, ale „ne politickým způsobem“, a dodal, že filmaři „se musí držet stranou politiky“.
Polská producentka Ewa Puszczyńska, když byla dotázána na podporu, kterou německá vláda projevila Izraeli, označila tuto otázku za „složitou“ a „trochu nespravedlivou“. „Nemůžeme být zodpovědní za to, jaké rozhodnutí učiní ohledně podpory Izraele nebo Palestiny,“ řekla.
Tyto výroky vedly k tomu, že indická autorka Arundhati Royová v pátek odstoupila z Berlinale. Royová tyto komentáře ostře odsoudila jako „neslýchané“ a vyjádřila obavu, že se dostaly k milionům lidí po celém světě.
„Slyšet je říkat, že umění by nemělo být politické, je šokující,“ řekla Royová. „Je to způsob, jak umlčet diskusi o zločinu proti lidskosti, i když se odehrává před našima očima v reálném čase – v době, kdy by umělci, spisovatelé a filmaři měli dělat vše, co je v jejich silách, aby tomu zabránili.“
V sobotu pozdě večer reagovala ředitelka festivalu Tricia Tuttle na počet případů, kdy byli herci a filmaři na tiskových konferencích žádáni, aby se vyjádřili k politickým a společenským otázkám.
„Umělci mají právo svobodně vyjadřovat své názory jakýmkoli způsobem, který si zvolí,“ řekla Tuttle. „Nemělo by se od umělců očekávat, že se budou vyjadřovat ke všem širším debatám o minulých nebo současných praktikách festivalu, nad nimiž nemají žádnou kontrolu. Nemělo by se od nich také očekávat, že se budou vyjadřovat ke všem politickým otázkám, které jim jsou kladeny, pokud to sami nechtějí.“
Mluvčí festivalu dodal: „V prvních 48 hodinách letošního festivalu se nad Berlinale přehnala mediální bouře. Považujeme za důležité se k tomu vyjádřit – na obranu našich filmařů, a zejména naší poroty a předsedy poroty.
Některé z informací, které v současné době kolují, jsou vytržené z kontextu tiskových konferencí, a to nejen z kontextu celých rozhovorů, ale také z celoživotní práce a hodnot, které tito umělci reprezentují.“
Politicky orientované otázky na Berlinale ovládly titulky novin a sociální média. Charli xcx, která hovořila na tiskové konferenci k filmu Aidana Zamiriho The Moment, který produkovala a ve kterém hraje, ocenila festival za to, že „se nevyhýbá politickým filmům“.
Mezi dalšími významnými hosty, kteří byli dotazováni na politická témata, často s omezenou souvislostí s filmy, které propagovali, byli americký herec Neil Patrick Harris, který byl dotázán, zda může kino bojovat proti fašismu, britská hvězda Rupert Grint, který byl také dotázán na fašismus, a malajská herečka Michelle Yeoh, která byla dotázána na svůj názor na současný stav USA.
Ve svém sdělení s názvem On Speaking, Cinema and Politics (O mluvení, kinematografii a politice) Tuttle uvedla, že existuje „mnoho různých druhů umění a mnoho různých způsobů, jak být politický“.
Řekla, že filmaři jsou kritizováni, „pokud nedokážou zkomprimovat složité myšlenky do krátkého citátu, když je před nimi umístěn mikrofon, zatímco oni si myslí, že mluví o něčem jiném“.
Dodala: „V mediálním prostředí ovládaném krizí zbývá méně prostoru pro seriózní rozhovory o filmu nebo kultuře, pokud je nelze začlenit do zpravodajského programu.“
