Channel 4 News: Je Trumpova blokáda Kuby zločin?
14. 2. 2026
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 12. února 2026, 19 hodin: Do Havany dorazila humanitární pomoc z Mexika, zatímco Kuba nadále bojuje s blokádou dodávek paliva ze strany Trumpovy administrativy. Mexická prezidentka uvedla, že probíhají diplomatická jednání s cílem zmírnit embargo, ale zároveň upozornila na hrozby Donalda Trumpa uvalit cla na kohokoli, kdo dodává ropu komunistickému režimu na Kubě. Harry Fawcett:
Reportér: V reakci na nouzový signál Kuby ve čtvrtek do Havany dorazila pomoc v podobě dvou mexických válečných lodí naložených humanitární pomocí. Sousedská solidarita v podobě rýže, fazolí, sardinek a téměř 300 tun sušeného mléka. Kuba však zoufale potřebuje ropu, kterou Mexiko nemůže poslat, aniž by riskovalo odvetná cla ze strany Spojených států.
"V této chvíli, kterou právě prožíváme, je to pro kubánský lid velmi důležitá pomoc. Je tu velká nouze a nejistota a nevíme, jak dlouho to tak bude pokračovat."
Od té doby, co Donald Trump na konci ledna oznámil účinnou ropnou blokádu, se její dopady šíří kubánskou společností. Situace, která se od začátku roku, kdy USA zaútočily na Caracas, zhoršila, je stále akutnější. Minulý týden bylo zavedeno přídělové hospodářství s benzínem a dochází k častým výpadkům elektřiny. ¨
Kuba je z více než 80 % závislá na ropě pro výrobu elektřiny. Lidé kupují po třech pytlích dřevěného uhlí, aby mohli vařit, když není elektřina. Na letišti jsou zásoby leteckého paliva téměř vyčerpány. To vedlo k tomu, že kanadské letecké společnosti nemohly natankovat palivo pro zpáteční cestu a musely zrušit nadcházející lety.
Kanadské a ruské letecké společnosti vysílají prázdná letadla, aby repatriovaly uvízlé turisty. Kanadští a ruští návštěvníci tvoří téměř polovinu kubánského turistického průmyslu, který již v posledních letech zaznamenával prudký pokles.
"Nakonec je vše způsobeno nedostatkem dialogu mezi oběma vládami. Nakonec je to, jak říkám v kubánském stylu, jako by obr bojoval s dítětem."
Z hor sestupuje dobyvatel. Boj, který od komunistické revoluce Fidela Castra v roce 1959 téměř neutichl, přes nepovedenou invazi v Zátoce sviní, kubánskou raketovou krizi, která hrozila jadernou válkou, až po desetiletí embarga, až do krátkého uvolnění napětí během druhého funkčního období Baracka Obamy.
Obama: "Toto je nový den."
A Kuba je připravena padnout. Nyní, ve svém druhém funkčním období, prezident Trump znovu označil Kubu za stát podporující terorismus, čímž zvýšil tlak na Havanu. Jeho kubánsko-americký ministr zahraničí je považován za architekta této politiky.
Novinář: Zavážete se dnes veřejně, že vyloučíte změnu režimu na Kubě ze strany USA?
Rubio: Změnu režimu?
Novinář: Ano.
Rubio: Oh ne, myslím, že bychom rádi viděli změnu režimu tam. Rádi bychom, to neznamená, že provedeme změnu, ale rádi bychom viděli změnu. Není pochyb o tom, že by to bylo pro Spojené státy velkým přínosem.
Reportér: Kubánský prezident Miguel Diaz-Canel říká, že je připraven na rozhovory bez tlaku nebo předběžných podmínek ze strany USA. Mexiko, Čína, Rusko, všechny volají po řešení prostřednictvím dialogu. Z Moskvy také přicházejí zprávy, že se chystá vzdorovat Washingtonu tím, že pošle ropu svým přátelům na Kubě. Mluvčí Kremlu to nepopírá a poukazuje na relativní nedostatek obchodu mezi USA a Ruskem, který by mohl být ovlivněn americkými cly.
Moderátor: Hoivořil jsem s Franciscem Pichonem, který je rezidentním koordinátorem OSN na Kubě, a zeptal jsem se ho, jak špatná je situace na místě.
"Energetická a palivová krize, které čelíme, je v tuto chvíli skutečně hlavním faktorem zvyšujícím humanitární riziko. V současné době to nepopisujeme jako plnohodnotnou humanitární krizi, ale riziko je znepokojivé a vyžaduje pečlivé sledování a mnoho preventivních opatření. A na to se v tuto chvíli zaměřujeme."
Kolik dní nebo týdnů má Kuba, než jí úplně dojde palivo?
"To není zcela jasné. V médiích se objevila řada čísel a dnů. Vláda minulý týden oznámila nouzový plán, který omezuje používání paliva na nezbytně nutné funkce. Myslím, že podle toho, jak bude tento plán realizován, se to dozvíme. Tato energetická a palivová krize se stává systémovým problémem v tom smyslu, že energie je základem zdravotních služeb, vodovodních systémů a distribuce potravin. Zažíváme tedy kaskádový efekt na základní služby."
Viděl jste během své dlouholeté praxe v OSN někdy zemi, která by byla takhle vysávána energetickou blokádou?
"Myslím, že Kuba trpí touto blokádou už více než 60 let. Ale tato ropná blokáda, jak jste řekl, je jiná. Je to extrémní, řekl bych, že tato blokáda je extrémní formou jednostranného ekonomického nátlaku."
Je to zločin?
"No, nemohu se vyjádřit k tomu, zda je to zločin."
Rusové dnes oznámili, že mají v úmyslu vyslat lodě s palivem na palubě, aby pomohli Kubáncům. Obáváte se, že by to mohlo vyvolat další kubánskou krizi?
"Je mi líto, ale k těmto otázkám se nemohu vyjádřit. Naše pozornost se opravdu soustředí na humanitární potřeby. Ale jak jsem řekl, situace je znepokojivá a opět máme ještě prostor pro preventivní opatření. Doufáme, že na vyšší úrovni dojde k úsilí o skutečné zmírnění této situace, protože si myslím, že z dlouhodobého hlediska by to mělo největší dopad."
Děkuji. Děkuji za váš zájem.
Po několika dnech politických nepokojů a spekulací odstupuje Sir Chris Wormald z funkce šéfa státní správy. Po něco málo přes roce ve funkci se o tuto pozici prozatím podělí tři nejvyšší úředníci, včetně Dame Antonio Romeo, která je všeobecně považována za nejžhavější kandidátku na převzetí této funkce. A to i přes včerejší zásah lorda Simona MacDonalda, bývalého vysokého úředníka ministerstva zahraničí, v Channel 4 News.
Důkladná kontrola je nesmírně důležitá. Premiérka má čerstvou hořkou zkušenost s tím, že důkladná kontrola byla provedena příliš pozdě. Opakování této chyby by bylo zbytečnou tragédií.
Myslím tím, že říkají, že již byla schválena jako vhodná pro tuto funkci. Proč tedy pokračovat v dalším procesu? Opakuji, že náležitá péče musí být důkladná. Pokud je kandidátem zmíněným v médiích ten, o kterém se domnívám, že je vhodný, náležitá péče ještě není u konce. Nyní úředník kabinetu uvedl, že všechna obvinění byla zamítnuta na základě toho, že neexistoval žádný důvod k odpovědi.
Ale dnes večer může tento program odhalit, že tři zdroje s vědomím o vyšetřování nám sdělily, že obvinění proti Antoniovi Romeovi nebyla ministerstvem zahraničí zamítnuta. To je od našeho hlavního politického korespondenta. Paule McNamaro, Paule.
Ano, ten rozhovor vyvolal rozruch. Dnes nás kontaktovalo několik bývalých vysokých úředníků ministerstva zahraničí. Zaprvé máme vysokého úředníka, který v roce 2017 pracoval po boku Dame Antonie. Zdroj byl znepokojen jejich chováním a napsal e-mail personálnímu oddělení s mnoha podrobnostmi. Jedná se o rozsáhlou zprávu, která má asi 2,5 tisíce slov. Zde je několik citátů z ní. Nejprve se cítím povinen sdílet své obavy ohledně současného generálního konzula v New Yorku, Damona Antonia, a jeho hluboce znepokojivého chování, které zahrnuje šikanu. Pokračuje to dál. Byl jsem informován o četných incidentech s ní, které v nejlepším případě neodrážejí kulturu a hodnoty SCO a v nejhorším případě vytvářejí odvetné, ohrožující a nezdravé prostředí pro zaměstnance, což by mohlo vést k právním krokům a poškození reputace. pokračuje
