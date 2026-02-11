Evropa chce vytvořit alternativu k systémům VISA a Mastercard
Podle generální ředitelky Evropské platební iniciativy (EPI) Martiny Weimert představuje dominance amerických společností riziko v případě zhoršení transatlantických vztahů, což činí vytvoření vlastního platebního systému "celoevropskou prioritou".
Podle Evropské centrální banky (ECB) Visa a Mastercard zpracovaly v roce 2022 téměř dvě třetiny všech plateb kartami v eurozóně. Současně 13 členských států EU nemá vlastní alternativy, a tam, kde je mají, jejich využívání klesá. Piero Cipollone, člen představenstva ECB, dříve zdůrazňoval, že Evropa by se měla vyhnout přílišné závislosti na systémech mimo svou kontrolu.
Jako první krok EPI v roce 2024 spustila mobilní platební službu Wero, která je prezentována jako evropská alternativa k Apple Pay. Podle Weimertu má Wero již přibližně 48,5 milionu uživatelů v Belgii, Francii a Německu a očekává se, že do roku 2027 rozšíří platby online i offline.
Dlouhodobým řešením by mohlo být digitální euro, které ECB plánuje začít spustit do roku 2029. Podle předsedkyně Výboru Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti Aurory Laluk může digitální měna tvořit základ plnohodnotného evropského ekvivalentu systémů Visa nebo Mastercard. Martina Weimert však varovala, že vzhledem k vyostřenému geopolitickému napětí může být realizace tohoto projektu opožděná. "Problém digitálního eura je, že se objeví za pár let, možná až po prezidentství Donalda Trumpa," vysvětlila.
