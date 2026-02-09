Neměli bychom přijímat Chomského výmluvu

9. 2. 2026 / Fabiano Golgo

Existují výmluvy, které urážejí inteligenci. A pak existují výmluvy, které předstírají, že inteligence neexistuje. Omluva rodiny Chomských patří do té druhé kategorie – zdvořilý text napsaný tak, jako by svět byl mateřská školka a dějiny bezvýznamná poznámka pod čarou.

Valeria Chomsky nás žádá, abychom uvěřili dojemné bajce: že Jeffrey Epstein, nejtoxičtější miliardář své doby, jim vstoupil do života převlečený za neškodného filantropa; že si manželé přečetli investigaci Miami Herald, ale jaksi jí neporozuměli; že Noam Chomsky – profesionální skeptik impérií, lovec skrytých struktur moci – byl naivně zmanipulován mužem, jehož zločiny už tehdy zaplavovaly titulní stránky po celém světě.

Tohle není vysvětlení. Je to pokus umrtvit realitu.

Začněme u ústředního alibi: „Byli jsme nedbalí a důkladně jsme si neprověřili jeho minulost.“ Nedbalí? Chomsky si vybudoval kariéru na obviňování novinářů, akademiků i občanů právě z tohoto hříchu. Existují celé knihovny, v nichž kárá svět za to, že nespojil body, které byly mnohem méně viditelné než Epsteinovy zločiny. A teď máme uvěřit, že pár žijící v New Yorku, čtoucí velké deníky, pohybující se v elitních akademických kruzích, nějak přehlédl to, co už věděli taxikáři, studenti i večerní televizní satirici?

Nežili na Marsu. Seděli u Epsteinova stolu.

Pak přichází tvrzení o podvodu: Epstein lhal, manipuloval, vytvořil narativ. Ano, Epstein lhal – jako všichni predátoři. Skutečná otázka ale nezní, zda lhal, nýbrž proč byl tenhle klam tak ochotně přijat. Epstein nezaklepal Chomským na dveře jako pekař. Přišel s penězi, přístupem, soukromými letadly, pařížskými byty, manhattanskými paláci a s nezaměnitelným pachem moci. Přijímat takovou pohostinnost a zároveň si nárokovat morální nevinnost je jako koupat se ve splašcích a tvrdit, že jste si ničeho nevšimli.

Následuje kontextová výmluva: Noam Epsteinovi jen radil jako někomu, kdo je pronásledován médii. Tady se omluva mění v morální parodii. Radit muži obviněnému ze systematického sexuálního zneužívání nezletilých, aby „ignoroval hysterii“, není neutrální akt. Když Chomsky označil pobouření za součást přehnané atmosféry kolem zneužívání žen, nemluvil abstraktně. Mluvil konkrétně – o tomto případu, těchto obviněních, těchto obětech.

Nemůžete kritizovat „cancel culture“, zatímco sedíte u stolu beztrestnosti.

Valeria tvrdí, že Noam nikdy neútočil na ženské hnutí. Možná ne úmyslně. Ale když intelektuální obři zlehčují obvinění jako mediální hysterii, dodávají ticho kyslíku. Moc nepotřebuje hlučné obhájce; daří se jí díky respektovatelným pochybnostem.

Dále jsme ujišťováni, že navštěvovali Epsteinovy domy, jeho ranč, jeho salony – ale ne ostrov. Tahle obhajoba patří do soudní frašky. Jako by morální kontaminace vyžadovala překročení námořní hranice. Jako by bylo vykořisťování geograficky omezené jako zábavní park. „Spali jsme v jeho bytech, přijímali jeho pohostinnost, užívali si jeho štědrost – ale ne ten pozemek.“ Ta věta je svou absurditou téměř poetická.

Pak přichází metafora trojského koně. Epstein prý Noama obklíčil, sváděl ho intelektuálními debatami, dary a finanční pomocí. Opět si všimněme převrácení rolí: miliardářský predátor se mění v aktivního činitele; světově proslulý intelektuál v pasivní oběť. Muž, který učil generace, jak elity vyrábějí souhlas, nyní tvrdí, že souhlasil, aniž by si toho všiml.

A nakonec peníze. Dvacet tisíc tady, dvě stě sedmdesát tisíc tam – nic nevhodného, nic podezřelého. Jen přátelská pomoc od odsouzeného sexuálního delikventa globální morální autoritě. Máme věřit, že šlo o čistou náhodu, nezatíženou symbolikou, mocí či závislostí. Peníze zřejmě kazí jen ostatní.

Tato omluva neselhává proto, že by byla málo podrobná. Selhává proto, že v ní chybí stud.

Žádá nás, abychom přijali, že inteligence mizí tam, kde začíná pohodlí; že skepse usíná, když přijde pozvání na večeři; že morální přísnost platí jen pro nepřátele, nikdy pro přátele se soukromými tryskáči.

Tragédie nespočívá v tom, že byl Chomsky oklamán. Tragédie spočívá v tom, že byl konzistentní: důsledně tvrdý k vzdálené moci, důsledně shovívavý k blízkým privilegiím. To není pokrytectví z nepozornosti. To je pokrytectví z blízkosti.

A žádná pečlivě volená slova nezakryjí zřejmý fakt: když Epstein zaklepal, dveře nebyly jen otevřeny. Byly dokořán – a zdvořile.

