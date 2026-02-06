Tvrdý rasismus v ČR a na Slovensku? Proč?

6. 2. 2026

čas čtení < 1 minuta

Michal Lehuta: 

Najväčší rasisti v Európe, alebo divne preložená otázka, odpovede, alebo nejaké národné špecifikum dávať horšie odpovede na stupnici 1-10? 

Otázka nevyzerá byť zle preložená: vraj v slovenčine znela: „Bez ohľadu na to, či máte deti alebo nie, mi, prosím, povedzte pomocou stupnice od 1 do 10, aký byste mali pocit, keby vaše dieťa malo milostný vzťah s osobou …“ V angličtine tam tiež bol "love relationship". 

Odpovede ale boli že 10 cítil by som sa "úplne príjemne" a 1 "vôbec by som sa necítil príjemne"... to znie trochu divne.

