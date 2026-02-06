Tvrdý rasismus v ČR a na Slovensku? Proč?
6. 2. 2026
čas čtení
<
1 minuta
Michal Lehuta:
Najväčší
rasisti v Európe, alebo divne preložená otázka, odpovede, alebo nejaké
národné špecifikum dávať horšie odpovede na stupnici 1-10?
Otázka
nevyzerá byť zle preložená: vraj v slovenčine znela: „Bez ohľadu na to,
či máte deti alebo nie, mi, prosím, povedzte pomocou stupnice od 1 do
10, aký byste mali pocit, keby vaše dieťa malo milostný vzťah s osobou
…“ V angličtine tam tiež bol "love relationship".
Odpovede ale boli že 10 cítil by som sa "úplne príjemne" a 1 "vôbec by som sa necítil príjemne"... to znie trochu divne.
194
Diskuse