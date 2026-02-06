Politico: Babiš čelí obviněním, že nepřerušil vazby na své zemědělské impérium
6. 2. 2026
Český premiér Andrej Babiš čelí novým obviněním, že nikdy zcela nepřerušil vazby se svým zemědělským impériem, přestože veřejně slíbil, že tak učiní, aby se vyhnul vážným střetům zájmů v Praze i Bruselu.
Po nástupu do českého premiérského úřadu v prosinci Babiš slíbil přerušit veškeré vazby se svou společností Agrofert, jednou z největších středoevropských agropotravinářských a chemických skupin. Prezident Petr Pavel po něm požadoval, aby tento krok učinil před schválením své vlády, a Babiš trval na tom, že jeho děti převezmou podíly Agrofertu až po jeho smrti.
Tento závazek měl řešit dlouhodobé obavy ze střetu zájmů. Během Babišova předchozího funkčního období zjistili auditoři EU a národní instituce, že společnost neoprávněně obdržela přinejmenším 208 milionů eur v zemědělských dotacích EU a státu, což vedlo k pozastavení plateb a požadavkům na vrácení peněz.
Na úrovni EU jsou sázky zvýšeny tím, že jako premiér nyní Babiš pomáhá vyjednávat příští dlouhodobý rozpočet bloku, včetně zemědělských výdajů, ze kterých Agrofert dříve těžil.
Babišovy sliby o úplném rozchodu s Agrofertem jsou nyní zpochybňovány, i když premiér trvá na tom, že udělal mnohem víc, než zákon vyžadoval.
Uniklý právní dokument, který má mapovat jeho nový vztah se společností, popisuje strukturu, která ho vylučuje z každodenního rozhodování pouze po dobu jeho setrvání ve funkci, a která přenáší rozhodovací pravomoci na rodinný mechanismus správy po skončení jeho politické kariéry. Osmnáctistránkový dokument, datovaný 17. prosince, byl poprvé zveřejněn českým médiem Seznam Zprávy. POLITICO vidělo kopii.
Dokument uvádí, že trust má zajistit "nezávislou správu během období, kdy [zakladatel trustu] zastává funkci člena vlády" Jakmile toto období skončí — ať už odchodem Babiše z úřadu nebo nakonec jeho smrtí — podnikání automaticky přejde na "rodinnou administrativu".
Opoziční zákonodárci využili dokument jako důkaz, že Babiš bude mít během svého života silné osobní a rodinné zájmy spojené s Agrofertem, což může motivovat jeho rozhodnutí jak na domácí úrovni, tak na úrovni EU.
"Zpráva o nevyřešeném střetu zájmů Andreje Babiše je vlastně jen pomyslnou třešničkou na dortu," řekla v úterý v legislativní debatě v Praze předsedkyně pirátské strany Olga Richterová. "Začíná být jasné, že starého psa novým trikům nenaučíš. Staré postupy, které se používaly, když byl Agrofert dříve uložen v fondech, se zdají být použity velmi podobným způsobem."
Danuše Nerudová, poslankyně Evropského parlamentu za stranu Starostové a nezávislí, řekla POLITICO, že toto uspořádání zachovává osobní motivaci chránit zájmy rodinných podniků. "Jeho společnosti v minulosti neoprávněně profitovaly ze zemědělských dotací EU," řekla. "Tato motivace nezmizí jen proto, že je konstrukce přejmenována."
Vzhledem k dopadům na rozpočet EU Evropská komise uvedla, že sleduje vývoj a zdůraznila své pravidlo, že "kdokoli nominovaný v členském státě k účasti na realizaci rozpočtu... nesmí podniknout žádné kroky, které by mohly jejich vlastní zájmy dostat do konfliktu se zájmy unie."
POLITICO požádalo Babišovu kancelář o komentář, ale před zveřejněním neobdrželo odpověď.
Babiš reagoval na článek Seznamu Zprávy v jiných novinách. Nepopřel pravost dokumentu ani odkaz na pokračující rodinný zájem, ale tvrdil, že nedělá nic špatného. "To, co jsem řekl dříve, jasně platí. Udělal jsem mnohem víc, než ode mě zákon vyžadoval. Akcie společnosti, kterou jsem budoval téměř 30 let, mi už nikdy nebudou vráceny," řekl deníku Deník N.
Politická debata v Praze
Když Babiš loni slíbil, že se Agrofertu nebude účastnit, jeho slova byla definitivní.
"Rozhodl jsem se neodvolatelně vzdát společnosti Agrofert," řekl Babiš v prosinci. "Nikdy ji nebudu vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ní mít žádný kontakt."
Dodal: "Moje děti dostanou Agrofert až po mé smrti."
Babiš tento týden svou obhajobu zopakoval a řekl české tiskové agentuře ČTK, že akcie Agrofertu se mu už nikdy nevrátí a že z nich nebude mít prospěch po zbytek života. Uvedl, že uspořádání bylo v souladu s českým i evropským právem a obvinil kritiky, že se ho snaží připravit o majetek.
Premiér dříve trval na tom, že jakýkoli konflikt bude vyřešen, jakmile trust začne fungovat. Zmeškal sám stanovený termín začátkem ledna pro dokončení převodu akcií, protože stále čeká na schválení finančních orgánů ve dvou zemích EU.
David Kotora, výkonný ředitel Transparency International Česká republika, uvedl, že trust "je v současnosti neaktivní schránka", protože převod akcií neproběhl. Po aktivaci by podle něj stále nesplnila standardy EU.
"Tato struktura zjevně nemůže obstát v evropských předpisech týkajících se střetu zájmů při přerozdělování veřejných prostředků," řekl Kotora.
Během úterního zasedání parlamentu Babiš odmítl obnovené zkoumání jako "festival pokrytectví".
"Tohle není spontánní obrana demokracie. Je to politické divadlo," řekl a zdůraznil, že Agrofert nedostane žádné dotace, dokud trust nebude v platnosti. "Vymysleli jste si střet zájmů, protože mě nedokážete porazit."
Zákonodárci z Babišovy strany ANO se za něj postavili a odmítli hodnocení nevyřešených střetů zájmů. Ve společném prohlášení pro POLITICO uvedli europoslanci Ondřej Knotek a Klára Dostálová, že premiér podnikl kroky "daleko přesahující požadavky českého a evropského práva".
Podle nich se trvale vzdal vlastnictví a kontroly nad Agrofertem a po zbytek života z této společnosti nebude mít prospěch.
"Pokud to někdo považuje za nedostatečné," dodali, "už nejde o podstatu věci, ale o snahu ji neustále zpochybňovat".
Ekonom Petr Bartoň, odborník na regulaci a veřejnou politiku, poznamenal, že česká pravidla střetu zájmů nikdy nebyla určena pro politiky s podnikatelskými impérii v rozsahu Agrofertu.
"Zákon si neklade za cíl trvale oddělit politiky od jejich majetku," řekl Bartoň. "Jeho cílem je řešit konflikty, dokud jsou ve funkci." Sliby jít dál, dodal, mohou mít politickou hodnotu, ale "žádnou právní sílu".
