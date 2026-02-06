Španělsko odvetou zaútočilo na Pavla Durova ohledně jeho masového příspěvku na Telegramu o plánu zákazu sociálních médií
6. 2. 2026
Mimořádný zásah zakladatele Telegramu odhalil rostoucí napětí mezi evropskými vládami a technologickými firmami
Španělsko obvinilo Pavla Durova z „šíření lží“ a snahy o podkopání demokratických institucí poté, co tento zakladatel Telegramu použil tuto komunikační aplikaci k útoku na vládní plány zavést zákaz sociálních médií pro osoby mladší 16 let a přenést odpovědnost za nenávistný a škodlivý obsah na technologické společnosti.
Durovův mimořádný veřejný zásah – který přišel den poté, co Elon Musk označil španělského premiéra Pedra Sáncheze za „skutečného fašistického totalitáře“ kvůli navrhovaným opatřením – odhaluje rychle eskalující napětí mezi evropskými vládami a mocnými šéfy globálních technologických společností.
Ve zprávě zaslané ve středu odpoledne všem uživatelům Telegramu ve Španělsku ruský technologický podnikatel obvinil Sánchezovu vládu z „prosazování nebezpečných nových předpisů, které ohrožují vaše internetové svobody“, a dodal, že tato opatření by mohla Španělsko proměnit „v policejní stát pod záminkou ‚ochrany‘“.
Durov tvrdil, že povinné ověřování věku obsažené v navrhované legislativě by vytvořilo precedens pro sledování „identity KAŽDÉHO uživatele, narušilo anonymitu a otevřelo dveře hromadnému shromažďování dat“. Rovněž uvedl, že odpovědnost technologických manažerů za nelegální, nenávistný nebo škodlivý obsah by podpořila „nadměrnou cenzuru“ a vedla by platformy k „mazání všeho, co je jen vzdáleně kontroverzní, aby se vyhnuly rizikům, a k umlčování politických disidentů, žurnalistiky a každodenních názorů“.
Zdroje španělské vlády reagovaly tvrzením, že Durovova bezprecedentní zpráva zaslaná milionům uživatelů měla za cíl podkopat důvěru v instituce a prokázala nutnost regulace sociálních médií a mobilních aplikací pro zasílání zpráv.
„Zakladatel Telegramu Pavel Durov využil své neomezené kontroly nad aplikací k zaslání hromadné zprávy všem uživatelům ve Španělsku, v níž šířil několik lží a prováděl nelegitimní útoky proti vládě. Je to poprvé v historii naší země, co se něco takového stalo,“ uvedli.
„Španělé nemohou žít ve světě, kde zahraniční technologičtí oligarchové mohou podle libosti zaplavovat naše telefony propagandou jen proto, že vláda oznámila opatření na ochranu nezletilých a prosazování zákona. “
Durov byl v srpnu 2024 zatčen v Paříži v rámci vyšetřování obvinění z podvodu, obchodu s drogami, organizovaného zločinu, podpory terorismu a kyberšikany. Byl zadržen pro podezření, že nepřijal opatření k omezení údajně kriminálního využívání své platformy, a nakonec byl obviněn z 12 trestných činů. Později byl propuštěn pod soudním dohledem a všechna obvinění popřel, přičemž své zatčení označil za „právně a logicky absurdní“ a uvedl, že vyšetřovatelé „se snaží najít cokoli, co já nebo Telegram udělali špatně“.
Po zatčení Telegram vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že jeho generální ředitel „nemá co skrývat“ a že je „absurdní tvrdit, že platforma nebo její vlastník jsou zodpovědní za zneužití této platformy“.
Ve středu zveřejněné prohlášení španělské vlády uvádí, že Durov „záměrně navrhl minimální moderovací architekturu, která z Telegramu učinila opakovaně se vyskytující prostor pro dokumentované trestné činnosti, jako je obchodování s dětmi za účelem sexuálního vykořisťování a obchodování s drogami“, přičemž případy jsou vyšetřovány ve Španělsku, Francii a Jižní Koreji.
V úterý francouzští prokurátoři provedli razii ve francouzské centrále Muskovy sociální platformy X a předvolali ho a bývalého generálního ředitele společnosti k výslechu v rámci vyšetřování údajné kyberkriminality.
Vyšetřování, které bylo zahájeno v lednu loňského roku, se zabývá údajnými trestnými činy, včetně spoluviny na držení a organizované distribuci obrázků znásilňování dětí, porušování práv na ochranu osobnosti prostřednictvím sexualizovaných deepfakes a popírání zločinů proti lidskosti.
V prohlášení vydaném po razii X uvedl: „Obvinění, která jsou základem dnešní razie, jsou neopodstatněná a X kategoricky popírá jakékoli protiprávní jednání. Dnešní inscenovaná razie posiluje naše přesvědčení, že toto vyšetřování narušuje francouzské právo, obchází řádný proces a ohrožuje svobodu projevu.“
Rostoucí obavy z škodlivých účinků sociálních médií vedly řadu vlád, včetně Španělska, Británie, Řecka a Francie, k přijetí nebo zvažování přijetí přísnější legislativy. V prosinci se Austrálie stala první zemí, která zakázala dětem mladším 16 let přístup na tyto platformy.
Obavy a rozhořčení nad sklonem technologických magnátů zasahovat do domácí politiky stále více vedou některé evropské vlády k tomu, že tradiční diplomatické zdvořilosti nahrazují humorem, memy, vyvracením argumentů a zesměšňováním – a to vše na sociálních médiích
Francouzské ministerstvo zahraničí spustilo koncem loňského roku svůj účet @FrenchResponse, který odráží jeho přesvědčení, že v nepřátelském online informačním prostředí je ochotno a schopno použít proti miliardářům jejich vlastní nástroje a jazyk.
„Ochrana dětí online je ‚kontroverzní‘ pouze pro ty, kteří z toho mají prospěch. Všichni ostatní s tím souhlasí,“ odpověděl @FrenchResponse na X na Durovovo tvrzení, že Evropa „zneužívá ochranu dětí k legitimizování cenzury a hromadného sledování“.
Účet @FrenchResponse poprvé vzbudil rozruch 11. ledna, když citoval a odpověděl na příspěvek Muska, který se ptal „Proč je britská vláda tak fašistická?“, a to fotografií majitele X, který během inaugurace Donalda Trumpa prováděl něco, co připomínalo nacistický pozdrav.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot minulý měsíc pochválil strategii tohoto účtu slovy: „Jediným správným přístupem v informační válce, která začala, je zvednout hlas a zvýšit hlasitost.“
Sánchez použil X k odvetě proti majiteli platformy, který je také generálním ředitelem SpaceX. Poté, co Musk zjevně nesouhlasil s nedávným plánem Španělska legalizovat 500 000 migrantů bez dokladů a žadatelů o azyl, premiér odpověděl: „Mars může počkat. Lidstvo ne.“
Ve středu večer upravil slavnou, byť apokryfní větu z Dona Quijota, aby odpověděl na výpady Muska a Durova. Fráze „Nech psy štěkat, Sancho, to znamená, že jsme na správné cestě“ se používá k naznačení, že výkřiky nesouhlasu a odrazování znamenají, že děláte něco správně. Sánchez ji přetvořil na: „Nech technologické oligarchy štěkat, Sancho, to znamená, že jsme na správné cestě.“
Obavy z nadvlády a všudypřítomnosti amerických technologických produktů vedly některé evropské země k zavedení plánů na omezení používání některých známých digitálních služeb. Minulý týden francouzská vláda oznámila, že 2,5 milionu úředníků přestane používat americké nástroje pro videokonference – včetně Zoom, Microsoft Teams, Webex a GoTo Meeting – a do roku 2027 přejde na Visio, službu vyvinutou v domácí zemi.
Francouzský ministr pro veřejnou správu David Amiel uvedl, že cílem je „ukončit používání neevropských řešení a zaručit bezpečnost a důvěrnost veřejné elektronické komunikace pomocí výkonného a suverénního nástroje“.
Mezitím dánská vláda a města Kodaň a Aarhus zkoušejí open-source software. „Nikdy se nesmíme stát tak závislými na tak malém počtu subjektů, že již nebudeme moci jednat svobodně,“ napsala loni na LinkedIn digitální ministryně Caroline Stage Olsen. „Příliš mnoho veřejné digitální infrastruktury je v současné době svázáno s velmi malým počtem zahraničních dodavatelů.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse