Babišova vláda při přípravě státního rozpočtu porušuje zákon
5. 2. 2026
Daniel Münich:Je to tak: vláda při přípravě státního rozpočtu 2026 účelově, zásadním způsobem a bezostyšně porušuje zákon o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti. A nic na tom nezmění to, že to vláda popírá argumentující primitivně účelovým výkladem zákona.
A podobným způsobem ministryně financí a premiér ohlupují veřejnost zavádějícími údaji o navrhovaném deficitu a jeho složkách. Součástí této tragikomedie je i další snížení transparentnosti, kdy vláda v okamžiku schvalování návrhu státního rozpočtu nezveřejnila podklady k němu.
