Vládní rozpočet je v rozporu se zákonem, zadlužuje stát a ignoruje dostupné bydlení
4. 2. 2026
Praha 4. února 2026 – Vláda dnes představila návrh státního rozpočtu, který je podle Pirátů nejen nezodpovědný, ale i v rozporu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Místo skutečných řešení vláda pouze navyšuje dluh, přesouvá peníze mezi kapitolami a škrtá právě tam, kde by měla investovat do budoucnosti — v dostupném bydlení, na které stále chybí 14 miliard, digitalizaci státu, moderní dopravě a dlouhodobé bezpečnosti země.
Tisková zpráva
„Vláda nemá 14 miliard na dostupné bydlení, ale bez problému zvedá schodek o 24 miliard na dopravu a zároveň bere 21 miliard armádě. Brutálně škrtá digitalizaci státu a pak tvrdí, že jde o odpovědný rozpočet. To není řešení, to je přesouvání problémů na další roky,“ říká poslankyně Pirátů a členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová.
Podle Pirátů vláda navíc rozpočet „vylepšuje“ jednorázovými příjmy. „Vláda čekala na lednovou makroekonomickou prognózu, která zvýšila odhad příjmů o 15 miliard, a zároveň počítá s tím, že letos dorazí zhruba 40 miliard korun z evropských fondů, které měly přijít už loni. Díky tomu bude výsledek hospodaření vypadat lépe, než odpovídá skutečné kondici rozpočtu,“ dodává poslankyně Pirátů a členka rozpočtového výboru Jana Patková.
Vedle toho vláda schválila další výdaje financované čistě na dluh – například podporu obnovitelných zdrojů, snížení odvodů OSVČ nebo zvýšení financování televize a rozhlasu. Jen tato rozhodnutí znamenají zátěž zhruba 33 miliard korun, a to nad rámec peněz, které vláda odmítá dát na dostupné bydlení.
Do budoucna navíc vláda plánuje další masivní zadlužení: zrušení důchodové reformy s dopadem desítek až stovek miliard, dotace hypoték v řádu desítek miliard ročně, snížení daní firmám s výpadkem příjmů nejen pro stát, ale i pro města a obce, a také výkup akcií ČEZ, který znamená ztrátu dividend přibližně 30 miliard korun ročně po dobu deseti let.
Piráti kritizují i navýšení zemědělských dotací, které podle nich nahrává především velkým holdingům, a také škrty v environmentálním vzdělávání či poradenství v oblasti bydlení.
„Tento rozpočet není odpovědný ani spravedlivý. Zadlužuje stát, zhoršuje dostupnost bydlení a zvýhodňuje vybrané zájmové skupiny. Piráti jsou připraveni přijít s konkrétními úpravami rozpočtu – přesunout peníze do výstavby dostupného bydlení, obnovit investice do digitalizace státu a zastavit další zadlužování způsobené neefektivními dotacemi a politickými rozhodnutími bez krytí,“ uzavírá Vendula Svobodová.
Diskuse