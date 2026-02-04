Německo: Podezření ze sabotáže válečných lodí
Po pokusu o sabotáž německých válečných lodí v hamburském přístavu vyšetřovatelé zatkli dva podezřelé. Akce proběhla v Hamburku a ve vesnici v Řecku, oznámila v úterý kancelář generálního prokurátora v hanzovním městě. Oba podezřelí se údajně minulý rok pokoušeli poškodit několik korvet umístěných v loděnici určených pro německé námořnictvo.
Podle prohlášení Ústřední úřad státní bezpečnosti Hamburské státní zastupitelství vydal zatykač na sedmatřicetiletého Rumuna a čtyřiapadesátiletého řeckého podezřelého. Kromě toho byly prohledány byty obviněných v Hamburku, Rumunsku a Řecku. Opatření koordinovala organizace Eurojust v Haagu. Zapojily se i Hamburská státní kriminální policie i řecké a rumunské orgány činné v trestním řízení.
Oba obvinění jsou podezřelí z provádění sabotážních činů v roce 2025 na několika korvetách v loděnici určených pro německé námořnictvo během jejich práce v přístavu Hamburk. Říká se, že do motoru lodi vložili více než 20 kilogramů pískového štěrku, propíchli přívodní potrubí pro sladkou vodu, vyjmuli palivové krytky z nádrží a deaktivovali jističe lodní elektroniky.
Významné poškození a zpožděný odjezd
Kdyby příslušné sabotáže zůstaly neodhaleny, vedly by k značnému poškození lodí nebo alespoň k jejich zpožděnému odplutí, uvedla hamburská generální prokuratura. To mohlo ohrozit bezpečnost Spolkové republiky Německo a "efektivitu vojsk". Hodnocení zabavených důkazů stále probíhá. V průběhu vyšetřování bude také zkoumána otázka možných klientů obviněných. Až do ukončení trestního řízení platí presumpce neviny.
Inspektor námořnictva Jan Christian Kaack v únoru loňského roku oznámil, že sabotéři způsobili cílené škody na válečných lodích v Německu ve více než jednom případě. Na "více než jedné jednotce došlo k destrukci, tj. sabotáži," řekl viceadmirál na "Námořních jednáních". Následně byla přijata příslušná opatření v loděnicích.
WDR, NDR a Süddeutsche Zeitung tehdy informovaly, že korveta "Emden", kterou postavila hamburská loděnice Blohm+Voss, ale zpočátku nebyla dodána námořnictvu, byla cílem sabotáže. Mluvčí Úřadu generálního prokurátora nyní uvedla, že události na "Emdenu" byly předmětem vyšetřování, ale zatykač se týkal údajného činu na jiné lodi.
Zdroj v němčině: ZDE
