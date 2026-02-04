Lednová procházka Máchovým krajem
4. 2. 2026 / Pavel P. Kopecký
Ilustrační fotografie: Pavel Kopecký
České středohoří… Pro Karla Hynka Máchu, knížete české poezie a pravé dítě evropského romantismu, nebyla tato krajina sopek s troskami hradu Házmburk žádnou idylickou pohlednicí či pouhou kulisou pro jeho proslavené turistické výlety…
Znamenala pro něj spíše jakési mlžné zrcadlo vnitřní rozervanosti. Rozporuplnou existenciální zem, do níž Mácha před svou osamělou smrtí v litoměřické světničce nemohl nevtělit i svou nejslavnější báseň – Máj.
Zde je její lednová, ještě syrovější tvář…
