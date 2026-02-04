USA sestřelily íránský Šáhid, který "agresivně" letěl směrem k letadlové lodi USS Abraham Lincoln
4. 2. 2026
Uvádí se, že letadlová loď byla v Arabském moři asi 800 km od jižního pobřeží Íránu.
Íránský UAV Šáhid-139 "zbytečně" manévroval směrem k lodi, jeho úmysly nebyly jasné, řekl mluvčí amerického Centrálního velení.
Íránský dron byl sestřelen stíhacím letounem F-35C z letadlové lodě USS Abraham Lincoln.
V důsledku incidentu nebyl zraněn žádný americký voják a americké vybavení nebylo poškozeno.
