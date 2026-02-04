USA sestřelily íránský Šáhid, který "agresivně" letěl směrem k letadlové lodi USS Abraham Lincoln

4. 2. 2026

čas čtení < 1 minuta
Americké ozbrojení síly sestřelily íránský dron, který se "agresivně přibližoval" k letadlové lodi USS Abraham Lincoln.

Uvádí se, že letadlová loď byla v Arabském moři asi 800 km od jižního pobřeží Íránu.

Íránský UAV Šáhid-139 "zbytečně" manévroval směrem k lodi, jeho úmysly nebyly jasné, řekl mluvčí amerického Centrálního velení.

Íránský dron byl sestřelen stíhacím letounem F-35C z letadlové lodě USS Abraham Lincoln.

V důsledku incidentu nebyl zraněn žádný americký voják a americké vybavení nebylo poškozeno.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
605

Diskuse

Obsah vydání | 5. 2. 2026