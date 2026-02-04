Zelenskyj: Rusko využilo výzvy USA k pozastavení úderů na energetický sektor, aby mohlo akumulovat rakety
Zelenskyj zdůraznil, že Ruská federace záměrně zasáhla energetický sektor rekordním množstvím balistických raket.
"Ve skutečnosti ruská armáda využila amerického návrhu na krátkodobou pauzu útoků ne proto, aby podpořila diplomacii, ale jednoduše aby shromáždila rakety a čekala na nejchladnější dny v roce," řekl prezident.
Podle Zelenského v noci ruské jednotky použily proti Ukrajině 32 balistických raket a také 11 dalších typů raket letících po balistické trajektorii.
"V několika regionech dochází k zásahům energetických zařízení a největší škody jsou v Charkově, Dněpropetrovské oblasti, v kyjevské a kyjevské oblasti, ve Vinnycji a Oděse, v Záporoží," uvedla hlava státu.
Zelenskyj nařídil vládě zaslat vybavení ze záloh, aby eliminovala následky útoků, a zároveň naléhavě kontaktovala ukrajinské partnery kvůli dalším balíčkům podpory.
"Nyní ve všech městech a komunitách, kde je to nutné, pracují opravárenské a záchranné týmy, jsou zapojeny všechny zdroje energetických společností. Situace s vytápěním je obtížná v Kyjevě, Charkově, Dnipru, stejně jako v Lozově v Charkovské oblasti," uvedl prezident.
Také uvedl, že určité úkoly svěřil Ministerstvu obrany a veliteli letectva Ozbrojených sil Ukrajiny Anatoliju Krivonožkovi.
Kromě toho prezident očekává, že Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny a diplomatický sbor budou co nejaktivněji pracovat na "informování partnerů o tom, co se děje".
"Každý takový ruský útok potvrzuje, že postoj v Moskvě se nezměnil: dál spoléhají na válku a zničení Ukrajiny a diplomacii neberou vážně. Práce našeho vyjednávacího týmu bude upravena podle toho," dodal Zelenskyj.
