Robert Reich: Mohl by Trump skutečně „ovládnout“ volby v polovině volebního období?
4. 2. 2026
Stručná odpověď zní ne, ale pokusí se o to. Zde je jeho strategie.
Přátelé,
během dlouhého monologu o imigraci v podcastu, který včera zveřejnil Dan Bongino, bývalý zástupce ředitele FBI za Trumpa, Trump vyzval republikánské představitele, aby „ovládli“ volební procedury v 15 státech. (Neřekl, ve kterých 15, ale z kontextu bylo zřejmé, že mluvil o státech, které v roce 2020 prohrál a které jsou ovládány demokraty.)
Trump tvrdil, že existují „státy, které jsou tak zkorumpované, že jsem vyhrál, i když jsem nevyhrál“, a znovu bezdůvodně tvrdil, že nelegální imigranti mohli v roce 2020 nelegálně volit. „Republikáni by měli říct: ‚Chceme převzít kontrolu‘,“ řekl. „Měli bychom převzít kontrolu nad hlasováním, alespoň v mnoha – 15 místech. Republikáni by měli hlasování znárodnit.“
Trump pak naznačil, že z Georgie „vzejdou některé zajímavé věci“.
Všichni si pamatujeme, jak Trump sháněl „dostatek“ hlasů v Georgii, aby zvrátil výsledek voleb v roce 2020. Minulý týden FBI provedla domovní prohlídku ve skladu v okrese Fulton v Georgii (v centru pravicových konspiračních teorií o volbách v roce 2020), která agentům umožnila zabavit všechny fyzické volební lístky z voleb v roce 2020, pásky z volebních strojů, snímky pořízené během sčítání hlasů a seznamy voličů z toho roku.
Den po prohlídce v Georgii se Tulsi Gabbardová, ředitelka Národní zpravodajské služby, setkala s některými z těchto agentů FBI – údajně na osobní žádost Trumpa. Trump sám se přes hlasitý odposlech ptal na jejich vyšetřování.
Toto není Gruzie v Rusku. Toto je stát Georgie v Americe. Co sakra dělá Gabbardová – která by se měla starat o zahraniční vměšování do našich voleb – v naší Georgii?
Nezdá se být náhodou, že se včera sešla také „pracovní skupina pro zbrojení“ Pam Bondiové, která tlačila na ministerstvo spravedlnosti, aby „dosáhlo výsledků v příštích dvou měsících“. Cílem pracovní skupiny je přijít na to, „jak oživit vyšetřování“ federálních a místních úředníků, kteří vyšetřovali Trumpovy činy.
Přátelé, víte stejně dobře jako já, co se děje.
Trump má oprávněné obavy z voleb v polovině funkčního období v roce 2026. Jeho preference v průzkumech klesají. Epsteinova dokumentace nevypadá dobře. Ekonomika je v háji. Pokud to takhle půjde dál, demokraté pravděpodobně ovládnou obě komory Kongresu.
Pokud k tomu dojde, od ledna 2027 bude Trump čelit neustálé palbě slyšení, vyšetřování a dokonce (jak již několikrát řekl) hlasování o impeachmentu. Není přehnané předpovídat, že Senát by ho mohl usvědčit z trestných činů, za které lze zahájit proces impeachmentu – v takovém případě by byl vyhozen.
Trump si tedy myslí, že nyní, asi devět a půl měsíce před volbami v polovině volebního období, je ten správný čas, aby ministerstvo spravedlnosti Bondiové, FBI a dokonce i Gabbardův národní zpravodajský aparát připravily „převzetí“ státních voleb.
Vzpomeňte si, že v srpnu, když si v příspěvku na Truth Social stěžoval na hlasování poštou, Trump řekl, že podepíše výkonný příkaz, který „pomůže přinést ČESTNOST“ do letošních voleb v polovině funkčního období. Trump napsal: „Pamatujte, že státy jsou pouze ‚zástupci‘ federální vlády při sčítání a tabulkovém zpracování hlasů. Musí dělat to, co jim federální vláda, zastoupená prezidentem Spojených států, řekne, ABY BYLO DOBŘE NAŠÍ ZEMI.“
Cože?
Zastavme se na chvíli a zamysleme se nad ústavou Spojených států. Ta dává státům – nikoli federální vládě – pravomoc nad volbami. Státy zase delegovaly velkou část skutečné práce na úředníky okresů a obcí v tisících volebních okrscích po celé zemi.
Zatímco Kongres vykonává určitou pravomoc nad volbami – vytvořil národní volební den, vyžaduje od států, aby zajistily přesnost volebních seznamů, a zakazuje diskriminaci při hlasování (Nejvyšší soud již zrušil oddíl 5 zákona o volebních právech a zdá se, že nyní je na pokraji zrušení oddílu 2) – státy provádějí volby podle svých vlastních zákonů a postupů.
Souhlasili by Trumpovi republikánští přisluhovači v Kongresu s domnělým „převzetím“ státních volebních procesů, které by „znárodnilo“ hlasování?
Někteří možná ano, ale zdaleka ne dost. Jejich náskok v Sněmovně reprezentantů a Senátu je příliš malý, mnozí z nich již bojují o znovuzvolení v obvodech nebo státech, které se staví proti Trumpovi, a v posledních týdnech několik z nich hlasovalo v rozporu s tím, co Trump chtěl (např. v případě Epsteinovy dokumemntace).
Mohl by Trump jednoduše vyhlásit převzetí výkonnou mocí? Mohl by to zkusit, ale ani jeho poslušný Nejvyšší soud by s tím nesouhlasil.
Tak co má v plánu?
Myslete na mnohostrannou strategii zahrnující ministerstvo spravedlnosti, FBI, CIA a také ministerstvo vnitřní bezpečnosti a možná i ministerstvo obrany.
Představte si, že během příštích devíti a půl měsíců se Bondi, Patel, Gabbard, Noem a Hegseth pustí do práce – s cílem přimět dostatek Američanů, aby se obávali hlasování v průběžných volbách nebo pochybovali o tom, že jejich hlasy budou v průběžných volbách započítány, takže se nebudou obtěžovat.
Budou se neustále objevovat obvinění a vyšetřování týkající se hlasování, doprovázená zabavováním seznamů voličů FBI a ministerstvem spravedlnosti – a raziemi ICE a pohraniční stráže – vše soustředěné na americká města, kde žije většina demokratických voličů.
Je příliš přitažené za vlasy věřit, že toto je Trumpova strategie – obejít Kongres a Nejvyšší soud – a využít vyšetřovací a donucovací orgány výkonné moci k zastrašování demokratických voličů nebo k tomu, aby se stali tak cynickými ohledně celého procesu, že nepůjdou volit?
Já tomu věřím. A správnou reakcí je bojovat. Demokratičtí vůdci musí opakovat: Máte právo volit. Trump vám ho nemůže vzít. Váš hlas se počítá. Tohle je vaše země. A musí Trumpův režim zažalovat.
Co si o tom myslíte?
