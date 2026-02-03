135 Palestinců se snaží opustit Gazu, aby se dostali k lékařské péči, navzdory izraelským omezením
3. 2. 2026
- Asi 135 Palestinců se vydalo k hraničnímu přechodu Rafah, aby vyhledali urgentní lékařskou péči v zahraničí, ale stále není jasné, kolik z nich – pokud vůbec někteří – bude Izraelem vpuštěno do Egypta.
- Izrael povolil opustit Gazu pouze pěti palestinským pacientům v kritickém stavu v první den znovuotevření hraničního přechodu Rafah v pondělí po téměř dvou letech nuceného uzavření.
WHO vysvětluje svou roli při pomoci pacientům opustit obléhanou Gazu
Světová zdravotnická organizace (WHO) objasnila, že se nepodílí na „výběru nebo stanovení priorit“ pacientů, kterým bylo povoleno opustit Gazu a odjet do Egypta za účelem lékařské evakuace přes hraniční přechod Rafah.
„Úloha WHO se zaměřuje na zajištění bezpečného a řádného převozu pacientů z Gazy na hraniční přechod Rafah,“ uvedla ve svém prohlášení.
Seznam pacientů, kteří mají přednostní právo na lékařskou evakuaci, sdílí Palestinská samospráva (PA) s izraelskými a egyptskými úřady za účelem bezpečnostní prověrky.
Jakmile je prověrka schválena, PA sdílí seznam pacientů, kteří prošli bezpečnostní prověrkou, s WHO. Poté kontaktuje pacienty, aby „je informovala o logistice lékařské evakuace a potvrdila jakékoli lékařské potřeby během přepravy“.
Organizace OSN shromažďuje pacienty na určeném místě setkání v jižní Gaze. Pacienti ze severní Gazy jsou také přepraveni na toto místo autobusy zajištěnými WHO.
Pacienti jsou poté přijati na hraničním přechodu Rafah úředníky PA, kteří ověřují jejich totožnost společně s Hraniční asistenční misí Evropské unie.
„Pacienti poté přecházejí na egyptskou stranu, aby pokračovali v lékařské péči,“ uvedla WHO.
Hamás vyzývá k celosvětovým demonstracím proti „brutální agresi“ Izraele v Gaze
Palestinská skupina vyzvala „všechny lidi s svědomím a touhou po svobodě v našich arabských a islámských národech a ve světě, aby podnikli okamžité kroky“ proti „pokračující agresi a genocidě našeho lidu v pásmu Gazy“.
Ve svém prohlášení Hamás obvinil Izrael z „eskalace útoků a neúnavného barbarského ostřelování“, „ničení a demolice stanů a domovů nevinných lidí“ a „úmyslného zhoršování jejich již tak strašného humanitárního utrpení“.
Izrael nadále denně porušuje říjnovou dohodu „vyhýbáním se svým závazkům vůči zprostředkovatelům, pohrdáním mezinárodními zákony a normami a flagrantním porušováním všech humanitárních hodnot a principů“.
„Ať jsou nadcházející dny – zejména pátky, soboty a neděle každého týdne – nepřetržitým a eskalujícím globálním hnutím, které vyjadřuje hlas svědomí světa a jeho protest proti okupaci,“ uvádí se v prohlášení Hamásu.
„Zachraňte pacienty v Gaze,“ prosí lékař
Dr. Muhammad Abu Salmiya, ředitel nemocnice al-Shifa v Gaze, říká, že Izrael musí být donucen zbavit se časově náročných omezení pro pacienty, kteří hledají život zachraňující zdravotní péči mimo obléhaný pás.
V pondělí poznamenal, že izraelské úřady povolily pouze pěti pacientům překročit hranici v Rafahu. Asi 22 000 nemocných a zraněných Palestinců v Gaze potřebuje urgentní evakuaci za účelem léčby, řekl Abu Salmiya.
„Dnes bylo propuštěno 16 pacientů, což znamená, že propuštění všech pacientů bude trvat v průměru asi pět let. To je krizové řízení, ne řešení krize,“ řekl.
„Umožněte nám přístup k lékům, zdravotnickým potřebám a vybavení a my budeme schopni léčit naše pacienty. Odmítání propuštění pacientů a bránění vstupu léků je pro ně rozsudkem smrti. Zachraňte pacienty v Gaze.“
Obnova zničeného zdravotního systému v Gaze je pro pacienty „nejúčinnějším“ řešením: WHO
Nejenže je třeba plně otevřít hranici Rafah s Egyptem, ale také všechny ostatní „cesty pro pacienty“, říká Tarik Jasarvic, mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO).
„Víme, že nejúčinnější a nejhospodárnější cesty pro převoz pacientů vedou přes Západní břeh a Východní Jeruzalém, kde jsou zdravotnická zařízení připravena přijímat pacienty,“ řekl Jasarvic pro Al Jazeera.
„Po celou dobu války jsme volali po otevření všech hraničních přechodů,“ dodal.
Zatímco tisíce pacientů z Gazy potřebují bezpečnostní prověrky od izraelských úřadů, země po celém světě musí také vykročit vpřed a přijmout válečné raněné a nemocné Palestince po více než dvou letech devastace, řekl Jasarvic.
„Během války jsme dosud evakuovali více než 10 000 lidí, z nichž většina odešla do Egypta a poté do Spojených arabských emirátů, Turecka a některých evropských zemí... Nyní by se naše pozornost měla soustředit na obnovu zdravotního systému v Gaze, abychom nebyli tak závislí na evakuacích.“0:45
„Nesnesitelná cena“: Šéf výboru v Gaze odsuzuje izraelské zabíjení
Šéf technického výboru v Gaze, který má spravovat enklávu, odsoudil nedávné smrtící útoky izraelské armády ve válkou zpustošeném pásmu.
„Ztráty na životech v Gaze za posledních několik dní jsou nesnesitelné – vyjadřujeme soustrast rodinám, které truchlí. Vyzýváme k okamžitému dodržování příměří,“ uvedl Ali Shaath v příspěvku na sociálních sítích.
Shaath bude vést 15členný Národní výbor pro správu Gazy (NCAG), který má za úkol spravovat pásmo po předání moci hnutím Hamás.
„Naši lidé v Gaze zaplatili nesnesitelnou cenu a zaslouží si klid a bezpečnost. NCAG se spolu se svými partnery zavázalo zabránit dalším incidentům a chránit civilisty. Cesta vpřed musí být cestou zdrženlivosti, odpovědnosti a respektu k civilnímu životu,“ uvedl Shaath.
Od vstupu „příměří“ v platnost v říjnu 2025 bylo při izraelských útocích v Gaze zabito 526 lidí a 1 447 jich bylo zraněno.
Znovuotevření Rafahu dává Palestincům naději na obnovení vysokoškolského vzdělávání
Částečné znovuotevření hraničního přechodu Rafah přináší jiskru naděje studentům v Gaze, kteří chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu a budovat svou kariéru.
Izraelské síly zničily kampusy po celém pásmu a zastavily vzdělávání celé generace mladých lidí.
Plány Reemy Alyazouri na kariéru v oblasti umělé inteligence byly na dobré cestě, než izraelská ničivá válka zastavila její studium a život. Dostala několik nabídek ke studiu na předních univerzitách ve Velké Británii, ale žádnou z nich nemohla přijmout.
„Včerejšek byl zlomovým bodem – všechno se vyjasnilo. Odcestuji do Egypta a tam začnu s nezbytnými přípravami,“ řekla Alyazouri.
„Jakmile bude vše zorganizováno, plánuji odjet do Velké Británie a pokračovat ve studiu na univerzitě v Bristolu, což je pro mě momentálně nejvyšší priorita.“
Místo „krásných setkání“ je proces na hraničním přechodu Rafah „noční můrou“
Zatím neexistuje žádný seznam, kdo bude moci opustit Gazu, aby podstoupil urgentní lékařské ošetření v zahraničí, protože jednání mezi Světovou zdravotnickou organizací a izraelskou armádou stále pokračují.
Na místě můžeme vidět různé přípravy, které provádí Palestinský červený půlměsíc.
Její nemocnice je hlavním shromaždištěm a v posledních několika hodinách jsme viděli vozidla patřící WHO, jak vjíždějí dovnitř, aby začala připravovat pacienty na odjezd z Gazy za lékařskou péčí.
Proces byl noční můrou i pro ty, kteří se vraceli do Gazy. Mluvil jsem s palestinskou ženou, která se po měsících odloučení setkala se svou rodinou. Na cestě zpět do Gazy jí izraelská armáda zavázala oči a vyslýchala ji.
Jiní mi řekli, že byli zadrženi izraelskými milicemi poblíž města Rafah na jihu. Jedná se o hlavní oblast, kde tyto gangy aktivně operují pod záštitou izraelské armády. Tyto milice požádaly navrátilce, aby jim poskytli informace o ozbrojených frakcích v Gaze.
Přechod přes Rafah tak byl ponižujícím procesem namísto dne, který měl být krásným setkáním s rodinou.
Autobusy čekají v řadě na vstup do egyptské brány hraničního přechodu Rafah [Mohamed Arafat/AP Photo]
45 palestinských pacientů a 90 doprovodných osob směřuje do Rafahu: Červený půlměsíc
Asi 45 palestinských pacientů spolu s 90 doprovodnými osobami se přesouvá v automobilech k hraničnímu přechodu v Rafahu, aby byli převezeni do Egypta k urgentní lékařské péči, uvádí Palestinský červený půlměsíc.
Odhadem 22 000 zraněných a nemocných lidí také naléhavě potřebuje léčbu v zahraničí poté, co izraelská genocidní dvouletá válka zdevastovala zdravotnický systém v Gaze.
Izraelští vojáci zranili 3 a zatkli 8 Palestinců na okupovaném Západním břehu
Izraelské síly vtrhly do tábora Balata poblíž Nablusu na severu okupovaného Západního břehu.
Místní a bezpečnostní zdroje sdělily agentuře Wafa, že izraelští vojáci vtrhli do několika domů, přičemž během útoku zatkli čtyři osoby a tři další zranili.
Zranění obyvatelé byli hospitalizováni, uvedla agentura, aniž by upřesnila rozsah zranění.
Další čtyři Palestinci byli zatčeni ve vesnici Kafr Qallil, v oblasti al-Maajin a v uprchlickém táboře al-Ein v Nablusu.
Palestinská samospráva vyzývá OSN, aby zasáhla proti izraelským útokům a omezením
Riyad Mansour, palestinský vyslanec při OSN, zaslal dopisy vysokým představitelům OSN, v nichž naléhá na okamžitou mezinárodní akci k řešení stále zoufalejší humanitární situace v Gaze.
Mansour varoval před „katastrofickými“ scénami v pásmu a pokračujícím porušováním „příměří“ zprostředkovaného USA a mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele.
Mansour vyzval mezinárodní společenství, aby splnilo své právní a morální povinnosti a okamžitě zasáhlo za účelem dosažení trvalého příměří, které ukončí „masakry“ páchané na palestinském lidu, informovala oficiální tisková agentura Wafa.
Zdůraznil, že při izraelských útocích v Gaze bylo mezi 14. a 28. lednem zabito 43 Palestinců, včetně tří novinářů. Jen při sobotních útocích bylo zabito nejméně 31 lidí a desítky dalších byly zraněny.
Ve svém dopise Mansour také zdůraznil smrtící útoky izraelské armády a osadníků na okupovaném Západním břehu Jordánu a její politiku kolektivního trestání, mučení, zadržování a konfiskace palestinské půdy.
Příbuzní nesou tělo Palestince zabitého izraelskými silami v Deir el-Balah v centrální Gaze [Mohammed Nassar/Anadolu]
Plánovaná evakuace pacientů z Gazy přes Rafah nebude stačit: lékař
Mosab Nasser, šéf nevládní organizace Fajr Global, která se zabývá zdravotní péčí, říká, že plánovaný počet evakuací pacientů z Gazy přes hraniční přechod Rafah bude zdaleka nedostatečný, a dodává, že asi 20 000 lidí s kritickými zraněními a nemocemi potřebuje urgentní zdravotní péči v zahraničí.
Lidé s poraněními způsobenými výbuchem, pacienti s rakovinou, lidé s chronickými onemocněními a mnoho dalších nemohli být v posledních dvou letech řádně léčeni kvůli zdecimovanému zdravotnickému systému v Gaze, řekl.
„Všichni čekali na tento okamžik, aby mohli být evakuováni k léčbě, protože místní zdravotnická infrastruktura v Gaze je zcela zničená,“ řekl Nasser a dodal, že evakuace desítek nebo dokonce stovek pacientů nebude „stačit“, protože čeká obrovské množství pacientů.
Mnoho Palestinců s těžkými válečnými zraněními nemá čas čekat na evakuaci a zdravotní péči, řekl Nasser. Mezitím pacienti s rakovinou „doslova umírají každý den“ v Gaze bez řádné léčby, dodal.
Zřízeno identifikační centrum pro vrácená těla Palestinců
Zařízení bylo zřízeno v lékařském komplexu al-Shifa v Gaze pro těla Palestinců vrácená Izraelem.
„Cílem je ověřit jejich totožnost v rámci přípravy na dokončení právních procedur a důstojný pohřeb,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví ve svém prohlášení.
Izrael vrátil těla 15 Palestinců prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže výměnou za posledního izraelského zajatce, jehož ostatky byly nalezeny izraelskými silami minulý týden.
Izraelské síly zabily Palestince v Khan Younis, počet obětí stoupá
Palestinec byl zabit izraelskými vojáky jižně od Khan Younis, sdělily Al Jazeera lékařské zdroje z nemocnice Nasser.
Izraelská armáda se stáhla za demarkační linii známou jako „žlutá linie“ v rámci první fáze „příměří“ v Gaze zprostředkovaného USA, které vstoupilo v platnost v říjnu.
Izraelská armáda podle úřadů v Gaze tuto linii pravidelně porušuje, aby mohla provádět útoky a vyhazovat do vzduchu budovy a domy.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse