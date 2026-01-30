EU se po aféře s Grónskem rozhodla hledat alternativy k LNG ze Spojených států
Evropská komise nyní aktivně hledá alternativní dodavatele LNG a plánuje v nadcházejících měsících dohodnout se na prohloubení energetických vazeb s několika zeměmi, včetně Kanady, Kataru a Alžírska, uvedl Jørgensen. Brusel se také zabývá zajištěním dodávek jaderného paliva jako náhrady za ruské palivo, dodal.
EU nechce obchodní válku s Washingtonem, ale v unii roste obava, že hrozí "nahrazení jedné závislosti druhou," přiznal Jørgensen. Geopolitické otřesy, od ruské agrese na Ukrajině až po rozkol s USA, jsou podle něj varováním — zejména v posledních týdnech: "Co situaci učinilo vážnější a komplikovanější je zhoršování vztahů s USA a fakt, že máme amerického prezidenta, který nevylučuje použití síly proti Grónsku."
Nákupy LNG ze Spojených států prudce vzrostly z 18 milionů tun v roce 2021 na 65 milionů tun v roce 2025, což představuje 57 % veškerého zkapalněného plynu dovezeného EU a Spojeným královstvím v loňském roce, uvádí agentura Reuters s odkazem na data Kpler.
Téměř čtvrtina veškerého plynu dováženého do Evropské unie nyní připadá na americký LNG.
Kromě toho v rámci obchodní dohody mezi USA a EU uzavřené minulý rok (která však dosud nebyla ratifikována kvůli Trumpovým hrozbám ohledně Grónska), Brusel souhlasil s nákupem americké energie v hodnotě 250 miliard dolarů mezi lety 2026 a 2028. Loni dosáhly jejich dovoz 75 miliard dolarů.
Podle prognózy Mezinárodní energetické agentury se očekává, že od roku 2025 do roku 2030 se ve světě zvýší exportní kapacita LNG přibližně o 50 %, především díky Spojeným státům a Kataru. Řada dalších zemí také aktivně rozvíjí tento průmysl. Minulý červenec začala Kanada vyvážet LNG z prvního závodu LNG Canada Development v Britské Kolumbii; druhý začal fungovat na konci roku.
Podle odhadů Bloombergu by proto Kanada měla obsadit 8. místo mezi zeměmi vyvážejícími LNG. Další dva kanadské projekty jsou plánovány k uvedení do provozu v letech 2027 a 2028.
Katar, jeden z největších světových dodavatelů LNG, plánuje do roku 2030 zvýšit kapacitu o 85 %, z 77 milionů na 142 milionů tun.
Globální trh s LNG "bude dobře zásobován od let 2027, 2028 a 2029", protože v důsledku krize v roce 2022, kterou vyvolala ruská invaze na Ukrajinu, se buduje mnoho nových kapacit, uvedl minulý rok generální ředitel TotalEnergies. A v Evropě podle něj bude mnoho dalších alternativ k plynu z Ruska. A teď, jak se ukazuje, i ze Spojených států.
Zdroj v angličtině: ZDE
