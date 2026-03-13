Polsko spojuje kybernetický útok na jaderné centrum s Íránem
13. 3. 2026
"Útok neuspěl v rozsahu, který byl plánován," řekl a dodal, že "mnoho naznačuje, že se odehrál z území Íránu".
Došlo k pokusu o narušení bezpečnosti, který byl zastaven," řekl Gawkowski v podcastu pro zpravodajský kanál TVN24+.
Zatímco Gawkowski uvedl, že nemůže prozradit, kdy přesně k útoku došlo, uvedl, že to bylo "v posledních několika dnech".
Řekl, že bezpečnostní služby v členské zemi NATO byly od vypuknutí války na Blízkém východě ve vysoké pohotovosti.
"Objevily se incidenty, které mohou souviset s protivníky z této části světa," řekl.
Ministr uvedl, že místa, odkud bylo napadeno jaderné centrum poblíž centrálního města Otwock, "jsou spojena s Íránem".
Gawkowski však varoval, že "to může být druh maskování" a že probíhá další vyšetřování.
"Až budou k dispozici konečné informace a bezpečnostní služby vše prověří, ověříme to," řekl.
Debata o jaderných zbraních se v Polsku, členu EU, který sousedí s Ruskem, Ukrajinou a Běloruskem, se od začátku íránského konfliktu a v době probíhající války na sousední Ukrajině vyostřila.
Konzervativně nacionalistický prezident Karol Nawrocki řekl, že Polsko by mělo "začít pracovat" na jaderné obraně, zatímco centristický premiér Donald Tusk uvedl, že Varšava "vážně jedná" s Paříží o ochraně francouzským jaderným deštníkem.
