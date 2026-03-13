Svět čelí největšímu narušení dodávek ropy v historii

13. 3. 2026

čas čtení < 1 minuta
Válka na Blízkém východě způsobila největší narušení dodávek ropy v historii světového trhu. Ukazují to data Mezinárodní energetické agentury.

Země Perského zálivu snížily celkovou produkci ropy nejméně o 10 milionů barelů denně, což odpovídá téměř 10 % celosvětové poptávky. Bez rychlého obnovení lodní dopravy se tyto ztráty jen zvýší.

Agentura uvádí, že obnovení produkce na úroveň před krizí potrvá týdny, v některých případech i měsíce.

V reakci na absenci reálné deeskalace po sebevědomých politických prohlášeních Donalda Trumpa ceny ropy ve čtvrtek odpoledne znova překročily hranici 100 dolarů za barel.

