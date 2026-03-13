Krize na Blízkém východě: podle Izraele byli zabiti přední íránští jaderní vědci; USA provádějí záchranné operace po ztrátě tankovacího letadla v Iráku
13. 3. 2026
Mezi mrtvými byli dva akademici, Hussein Bazzi a Murtadha Sarour, kteří zahynuli při útoku na kampus libanonské univerzity.
Libanonský prezident Joseph Aoun odsoudil útok jako „flagrantní porušení mezinárodních zákonů a norem“.
To, co se dnes stalo na přírodovědecké fakultě, je zločin, který odsuzují všechny normy, a flagrantní porušení mezinárodních zákonů a norem, které zakazují útoky na vzdělávací instituce a civilisty. Je to nová kapitola v útočení na civilisty.
Americké vojenské tankovací letadlo, které ve čtvrtek havarovalo v západním Iráku, je čtvrtým americkým letadlem sestřeleným od 28. února, kdy USA a Izrael zahájily útoky na Írán.
Nebylo okamžitě jasné, zda při posledním incidentu došlo k obětem na životech. Podle amerického centrálního velení se incident týkal jiného letadla, ale nebyl výsledkem nepřátelské nebo přátelské palby. Po havárii amerického letadla KC-135 byly zahájeny záchranné práce, uvedlo velení.
Na začátku tohoto měsíce byly tři stíhačky amerického letectva omylem sestřeleny při incidentu „přátelské palby” kuvajtskou protivzdušnou obranou. Všichni členové posádky těchto stíhaček se bezpečně katapultovali.
Válka s Íránem si vyžádala sedm životů amerických vojáků, zatímco agentura Reuters v úterý informovala, že až 150 amerických vojáků bylo zraněno. Podle íránského velvyslance při OSN si válka vyžádala více než 1 300 obětí na íránské straně.
Donald Trump uvedl, že jeho válka s Íránem „postupuje velmi rychle“ a „daří se velmi dobře“. Írán označil USA za „národ teroru a nenávisti“ a uvedl, že „nyní platí vysokou cenu“.
Trump řekl, že íránský národní fotbalový tým je „vítán“ k účasti na letošním letním mistrovství světa, které se koná v USA, Kanadě a Mexiku, ale výjimečně dodal: „Opravdu si nemyslím, že je vhodné, aby tam byli, kvůli jejich vlastnímu životu a bezpečnosti.“ Americký prezident neupřesnil povahu tohoto rizika.
Šest francouzských vojáků, kteří se účastnili protiteroristického výcviku s iráckými partnery, bylo zraněno po útoku dronu v této oblasti, uvedla francouzská armáda, jak informovala agentura Reuters.
Americký představitel ministerstva obrany sdělil BBC News, že nedošlo k žádným vážným zraněním a všichni američtí vojáci, kteří jsou tam umístěni, zůstávají ve službě poté, co byla včera v noci základna v severním Iráku v Erbílu, kde jsou umístěny britské a americké síly, napadena íránským dronem. Podle informací BBC News nebyl při útoku zraněn žádný britský voják.
Katarské ministerstvo obrany uvedlo, že zachytilo dvě balistické rakety, jednu řízenou střelu a několik dronů vypuštěných z Íránu.
Balistická raketa vypálená z Íránu zasáhla otevřenou oblast ve středním Izraeli, ale nezpůsobila žádná zranění, uvedlo ve čtvrtek velitelství domácí fronty IDF, jak cituje Haaretz.
Trump říká, že válka s Íránem „postupuje velmi rychle“ a Teherán „platí vysokou cenu“
Donald Trump promluvil na akci v Bílém domě se svou ženou Melanií u příležitosti Měsíce historie žen. Přirozeně rychle přešel k propagaci své války s Íránem.
Situace s Íránem se vyvíjí velmi rychle. Jde to velmi dobře. Naše armáda je nepřekonatelná. Nikdy nic podobného nebylo, nikdo nikdy nic podobného neviděl. A my děláme to, co je třeba udělat, co mělo být uděláno během 47 let. Mohlo to udělat mnoho různých lidí. Rozhodli se to neudělat, ale ve skutečnosti jsou to národ teroru a nenávisti. A teď za to platí vysokou cenu.
Saúdská Arábie zachytila drony nad svou východní oblastí
Saúdské obranné síly dříve oznámily, že zachytily dron směřující k ropnému poli Shaybah (drony tento týden pravidelně útočily na tuto oblast), stejně jako balistickou raketu a tři drony vypuštěné směrem k východní oblasti země.
