Ano, tohle v Guardianu vskutku nemají. To jen Česká televize...

13. 3. 2026

čas čtení < 1 minuta

Ano, tohle v Guardian vskutku nemají. Tohle zažíváme tady... píše Zdeněk Jehlička:

 


Pozn. red. Organizace Human Rights Watch (HRW) nalezla důkazy o tom, že Izrael počátkem tohoto měsíce použil bílý fosfor v obytných oblastech jižního Libanonu, čímž porušil mezinárodní humanitární právo.

