Čína schválila kontroverzní zákon o "etnické jednotě"
13. 3. 2026
Čínský Národní lidový kongres schválil legislativu podporující to, co nazývá zákonem o "etnické jednotě", což podle lidskoprávních organizací může dále marginalizovat menšinové skupiny.
Zákon formalizuje politiky, které mají za cíl propagovat mandarínštinu jako "národní společný jazyk" pro oficiální účely, jako je vzdělávání a veřejné záležitosti.
V rámci zákona budou vzdělávací instituce nyní povinny vyučovat mandarínštinu, přičemž teenageři budou muset mít "základní znalost" mandarínštiny při dokončení povinné školy.
Dále uvádí, že zákon může být aplikován i mimo čínské hranice, což znamená, že osoby mimo Čínu, které "se zapojují do aktivit podkopávajících etnickou jednotu" nebo podněcují "etnický separatismus", mohou být právně odpovědné.
Obvinění z nucené asimilace
Čínská vláda čelí desítky let obviněním z pokusu vnutit asimilaci menšin do většinových Chanů.
Čína uznává 55 oficiálních etnických menšin na svém území, které mluví stovkami jazyků a dialektů.
Ačkoliv v zákoně nejsou výslovně zmíněny menšinové jazyky, pravděpodobně se to týká ujgursky, mongolsky a tibetsky mluvících.
V jádru zákona je kriminalizace "násilných teroristických aktivit, etnických separatistických aktivit nebo náboženských extremistických aktivit".
Jeho deklarovaným cílem je "posílit soudržnost" v rámci Číny v reakci na to, co zákon popisuje jako bezprecedentní společenskou změnu v čínské společnosti.
Některé oblasti s velkými menšinami již zavedly mandarínskou čínštinu jako povinný vyučovací jazyk. To zahrnuje oblasti Tibetu a Vnitřního Mongolska.
Zástupkyně ředitele pro Asii v Human Rights Watch, Maya Wang, uvedla, že zákon není o zajištění rovnosti.
"Otázka nikdy nebyla tolik o zajištění jejich účasti v ekonomice spravedlivým a inkluzivnějším způsobem," protože politiky jsou Tibeťanům vnucovány, řekla Wang.
"A skutečně inkluzivní model nevylučuje možnost dětí mluvit dvěma jazyky," dodala Wang.
Zdroj v angličtině: ZDE
