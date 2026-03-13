Čína schválila kontroverzní zákon o "etnické jednotě"

13. 3. 2026

Nový zákon znamená, že mandarínština se stane úředním jazykem pro účely jako vzdělávání a veřejné záležitosti. Podle organizací na ochranu lidských práv by tento krok mohl přispět k marginalizaci menšin, píše Felix Tamsut.

Čínský Národní lidový kongres schválil legislativu podporující to, co nazývá zákonem o "etnické jednotě", což podle lidskoprávních organizací může dále marginalizovat menšinové skupiny.

Zákon formalizuje politiky, které mají za cíl propagovat mandarínštinu jako "národní společný jazyk" pro oficiální účely, jako je vzdělávání a veřejné záležitosti.

V rámci zákona budou vzdělávací instituce nyní povinny vyučovat mandarínštinu, přičemž teenageři budou muset mít "základní znalost" mandarínštiny při dokončení povinné školy.

Dále uvádí, že zákon může být aplikován i mimo čínské hranice, což znamená, že osoby mimo Čínu, které "se zapojují do aktivit podkopávajících etnickou jednotu" nebo podněcují "etnický separatismus", mohou být právně odpovědné.

Obvinění z nucené asimilace

Čínská vláda čelí desítky let obviněním z pokusu vnutit asimilaci menšin do většinových Chanů.

Čína uznává 55 oficiálních etnických menšin na svém území, které mluví stovkami jazyků a dialektů.

Ačkoliv v zákoně nejsou výslovně zmíněny menšinové jazyky, pravděpodobně se to týká ujgursky, mongolsky a tibetsky mluvících.

V jádru zákona je kriminalizace "násilných teroristických aktivit, etnických separatistických aktivit nebo náboženských extremistických aktivit".

Jeho deklarovaným cílem je "posílit soudržnost" v rámci Číny v reakci na to, co zákon popisuje jako bezprecedentní společenskou změnu v čínské společnosti.

Některé oblasti s velkými menšinami již zavedly mandarínskou čínštinu jako povinný vyučovací jazyk. To zahrnuje oblasti Tibetu a Vnitřního Mongolska.

Zástupkyně ředitele pro Asii v Human Rights Watch, Maya Wang, uvedla, že zákon není o zajištění rovnosti.

"Otázka nikdy nebyla tolik o zajištění jejich účasti v ekonomice spravedlivým a inkluzivnějším způsobem," protože politiky jsou Tibeťanům vnucovány, řekla Wang.

"A skutečně inkluzivní model nevylučuje možnost dětí mluvit dvěma jazyky," dodala Wang.

Zdroj v angličtině: ZDE

