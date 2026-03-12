Neokonzervativci chtěli, aby Ázerbájdžánci povstali proti Íránu. To se jim však nepodařilo
12. 3. 2026
Prozatím se Ázerbájdžán, stejně jako ostatní země Střední Asie včetně Turecka, snaží situaci uklidnit. Jejich zájmy nejsou zcela v souladu s postoji washingtonských think-tanků.
Vzhledem k tomu, že Írán již druhý týden odolává útokům USA a Izraele, rychle se mění vše, co mělo být přechodem k proamerickému režimu, a to po úderu, který zabil nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Zatímco USA a Izrael pokračují v rozsévání chaosu v Teheránu ze vzduchu, na intenzitě nabývá dříve nemyslitelná možnost vyslání pozemních jednotek do Íránu, informuje na webu Responsible Statecraft Eldar Mamedov.
Nejprve se zrodil zřejmý plán nasadit kurdské bojovníky proti Teheránu. Poté, co drony, které údajně letěly z Íránu, zaútočily na Náhorní Karabach v Ázerbájdžánu, kde zasáhly letištní terminál a vesnickou školu a zranily čtyři civilisty. Vypadalo to, že je vše připraveno k otevření severní fronty proti Íránu. Jednalo se o údajný akt agrese z íránského území proti nejbližšímu partnerovi Izraele na jižním Kavkaze. Poskytlo to záminku k tomu, aby se Ázerbájdžán připojil k americko-izraelské válce proti Íránu.
Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev označil útok dronů za „akt terorismu”. V bojovném projevu slíbil odvetu a označil íránské Ázerbájdžánce (kteří tvoří odhadem 20 milionů Íránců, tedy dvojnásobek populace Ázerbájdžánské republiky) za své „krajany”, pro které Baku představuje „maják naděje”. Rovněž prohlásil, že Teherán úmyslně „pošpinil“ Baku v očích íránských Ázerbájdžánců tím, že ho obvinil z toho, že během dvanáctidenní izraelské letecké kampaně proti Íránu v červnu povolil izraelským vojenským letounům přístup do svého vzdušného prostoru.
To vše byla hudba pro uši malé, ale hlasité skupiny neokonzervativních jestřábů z washingtonských think-tanků, jako je Mike Doran z Hudson Institute, bývalý úředník Rady národní bezpečnosti za vlády George W. Bushe, a Brenda Shaffer, která vykonávala utajovanou činnost pro ázerbájdžánskou státní ropnou společnost SOCAR. Shaffer ve své práci pro Foundation for Defense of Democracies propagovala rozpad Íránu podél etnických hranic. Doran a Shaffer se zdáli podněcovat Baku, aby se připojilo k boji proti Teheránu.
Navzdory Alijevově tvrdé rétorice však musí být jestřábi zklamáni jeho reakcí, která byla dosud hlavně symbolická. Íránský velvyslanec byl předvolán na ministerstvo zahraničí a byla mu předána protestní nóta. V praxi to znamená, že byl pozastaven přeshraniční provoz s Íránem, což se dotklo především ruských, ázerbájdžánských a gruzínských kamionů přepravujících zboží do Íránu a z něj.
V neděli pak Alijev hovořil po telefonu se svým íránským protějškem Masoudem Pezeškjánem. Podle ázerbájdžánského prohlášení Pezeškján poděkoval Alijevovi za osobní návštěvu íránského velvyslanectví v Baku, kde vyjádřil soustrast nad vraždou Chameneího a přislíbil Íránu humanitární pomoc. Zopakoval oficiální stanovisko Íránu, že se nepodílel na odpálení dronů směrem k Ázerbájdžánu, čímž se připojil k oficiálnímu stanovisku islámské republiky, která z operace „pod falešnou vlajkou“ obvinila Izrael.
Alijev také vyjádřil soustrast íránskému lidu za smrt a destrukci, které utrpěl. Je významné, že po tomto rozhovoru Alijev nařídil znovuotevření hranic, které byly uzavřeny celkem pouze čtyři dny. Letiště v Nachčevani obnovilo provoz.
Tento impuls ke zmírnění napětí byl posílen nejbližšími spojenci Baku. Organizace turkických států (OTS), která zahrnuje Turecko, Ázerbájdžán a středoasijské republiky, vydala společné prohlášení, ve kterém odsoudila útoky dronů „z území Íránu“. Ne „Íránem“.
Toto opatrné diplomatické formulování odhaluje postoj Baku a jeho turkických partnerů. Projevují solidaritu a podporu Baku, vyhýbají se však obviňování Teheránu, a poskytují tak Alijevovi krytí pro deeskalaci.
To je důležité, protože země OTS jsou právě ty státy, o které se neokonzervativci a zastánci Abrahamových dohod intenzivně ucházejí. Jejich vize, kterou nejaktivněji prosazují osobnosti jako Joseph Epstein z Turan Research Center při Yorktown Institute ve Washingtonu, vždy směřovala k „alianci umírněných muslimských států“ od Perského zálivu po Kaspické moře.
Na první pohled se návratnost této investice jeví jako mizivá. Když došlo na lámání chleba, tyto státy upřednostnily diplomatickou nejednoznačnost před konfrontací s Íránem a proizraelským spojenectvím. Propagovaná expanze Abrahamových dohod projektovaná USA do Střední Asie, ke kterým se loni formálně připojil Kazachstán, se také jeví spíše jako symbolický krok. Kazachstán, který je členem OTS, odsoudil útok dronů (bez uvedení zdroje) v samostatném prohlášení a vyzval ke společnému vyšetřování incidentu Ázerbájdžánem a Íránem.
Abychom pochopili neochotu Ázerbájdžánu zapojit se do války, stačí se podívat na mapu: zranitelnost Baku je zřejmá.
Energetická infrastruktura Ázerbájdžánu – ropné a plynové plošiny a potrubí, které jsou základem celé ekonomiky – se nachází v dosahu íránských dronů a raket. Zejména ropovod Baku-Tbilisi (Gruzie)-Ceyhan (Turecko), známý jako BTC, se stal ekonomickou tepnou ázerbájdžánského státu – a klíčovým zdrojem ropy pro Izrael. Na začátku roku 2026 dosáhl podíl izraelského dovozu ropy z BTC 46 %.
Podle ázerbájdžánských médií pochází až 80 % ropy přepravované tímto ropovodem z Ázerbájdžánu. Narušení jeho provozu by vážně poškodilo ekonomiku země. Státy Perského zálivu se z této lekce poučily, a proto se důsledně rozhodly pro deeskalaci vztahů s Teheránem namísto konfrontace. Ázerbájdžán se v tomto ohledu neliší.
Dalším důvodem pro opatrnost Alijeva je limitovaná role Turecka. Ačkoli je Ankara také terčem íránských raket, které jsou zjevně určeny k zásahu obří letecké základny Incirlik používané americkou armádou, nejhorší noční můrou Ankary je vznik nezávislé kurdské entity v západním Íránu. Tu by považovala za přímou hrozbu pro svou územní celistvost a bezpečnost.
Nejdůležitější je, že íránští Ázerbájdžánci, kterých je mnohem více než v Ázerbájdžánu, neprojevili žádný zájem o odtržení od Íránu, natož o připojení k „Velkém Ázerbájdžánu“. Většina z nich se zdá být identifikována s Íránem a mnozí z nich hrají klíčovou roli v íránské vládě: zavražděný ajatolláh Chameneí byl etnicky Ázerbájdžánec, stejně jako prezident Pezeškján a nespočet dalších členů teheránské elity.
Navzdory snahám aktivistů „jižního Ázerbájdžánu“ v exilu se zdá, že panturkistická propaganda měla mezi íránskými Ázerbájdžánci jen omezený vliv.
Nic z toho neznamená, že projekt jestřábů, který má Ázerbájdžán vtáhnout do války, ztratil na síle. Pokud válka potrvá týdny nebo měsíce, jak se nyní zdá pravděpodobné, „humanitární pomoc“, kterou je Alijev ochoten Íránu nabídnout, by se mohla proměnit v „humanitární intervenci“ na ochranu jeho etnických příbuzných. To je možnost, kterou komentátoři z Baku podporující režim otevřeně zvažují. Mohlo by to zahrnovat proniknutí hluboko do íránského území za účelem vytvoření takzvané „nárazníkové zóny“.
Rovněž poroste tlak na Alijeva, aby oplatil izraelskou pomoc ve válce s Arménií v roce 2020. Turecko, které v tomto konfliktu rovněž dodávalo Ázerbájdžánu zbraně, by však pravděpodobně bylo proti.
V každém případě je nejlepším způsobem, jak zabránit šíření konfliktu, do kterého je již tak či onak zapojeno více než tucet zemí, co nejrychleji ukončit válku a přestat naslouchat neokonzervativním jestřábům ve Washingtonu.
Celý článek v angličtině ZDE
