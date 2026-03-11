Izrael už zavraždil 261 novinářů

11. 3. 2026

Počet novinářů zabitých v pásmu Gazy dosáhl 261 poté, co byl při izraelském leteckém útoku zabit novinář Amal Mohammed Al-Shamali. Úřad vlády pro média v Gaze odsoudil systematické útoky na palestinské novináře, za které podle něj nesou odpovědnost Izrael, USA, Velká Británie, Německo a Francie, a vyzval mezinárodní společenství a mediální organizace, aby přijaly opatření, zajistily odpovědnost a postavily viníky před soud. Kdy to odsoudí Babiš?

„Odsuzuji masakr dívek ve škole v Minabu v jižním Íránu.“ Italská premiérka Giorgia Meloni odsoudila americko-izraelské útoky na základní školu v Minabu, při nichž zahynulo nejméně 170 lidí.



Izrael nechává hladovět MILION LIDÍ v Gaze, zatímco MILION LIDÍ v Libanonu postřikuje zakázaným fosforem a NEUSTÁLE BOMBARDUJE DEVĚT MILIONŮ LIDÍ v Íránu, čímž porušuje mezinárodní právo bez jakýchkoli následků. Když mezinárodní společenství nezastavilo Izrael, který úmyslně zabil téměř 75 000 Palestinců v Gaze, včetně 20 000 dětí, Izrael věděl, že může beztrestně zabíjet civilisty. Výsledek je přesně to, co právě teď vidíme v Libanonu a Íránu. Takto vypadá skutečná hrozba pro světový mír.

Lékař z Gazy se zhroutil, když si uvědomil, že pacient, kterého léčil pět let, zemřel na operačním stole – poté, co byl nucen provést amputaci bez anestézie, protože Izrael během genocidy blokoval dodávky zdravotnického materiálu.

Izraelské útoky poškodily bytový dům v centru Bejrútu, uvedla libanonská státní média, zatímco libanonské ministerstvo zdravotnictví hlásí téměř 500 obětí nedávných leteckých útoků.

Izrael právě svrhl bomby na zdravotnické centrum v Zawtaru v jižním Libanonu.

Od Libanonu přes Gazu až po Írán Izrael záměrně útočí na nemocnice a zdravotnická zařízení a vraždí lékaře a zdravotníky.

Válečný zločin. Zločin proti lidskosti.


Západní břeh: Izraelští osadníci napadli palestinské pastýře, kteří se starali o svá stáda, pokusili se vniknout do domů, napadli obyvatele a vyděsili děti. Ozbrojení osadníci stříleli, aby zastrašili rodiny a donutili je opustit jejich pozemky.



Íránské úřady uvádějí, že řada nemocnic byla dočasně vyřazena z provozu a tisíce civilistů jsou postiženy probíhající válkou s USA a Izraelem.




