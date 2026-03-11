Izrael už zavraždil 261 novinářů
11. 3. 2026
Kdy to odsoudí Babiš?
The journalist death toll in Gaza strip reached 261 after journalist Amal Mohammed Al-Shamali was killed in an Israeli airstrike. The Government Media Office in Gaza condemned the systematic targeting of Palestinian journalists, holding Israel, the US, the UK, Germany, and France… pic.twitter.com/D6YF307HbE— Quds News Network (@QudsNen) March 11, 2026
„Odsuzuji masakr dívek ve škole v Minabu v jižním Íránu.“ Italská premiérka Giorgia Meloni odsoudila americko-izraelské útoky na základní školu v Minabu, při nichž zahynulo nejméně 170 lidí.
“I express my firm condemnation of the massacre of girls at the school in Minab, southern Iran”— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 11, 2026
Italy’s PM Giorgia Meloni has condemned US-Israeli attacks on a primary school in Minab that killed at least 170 people.
🔴 LIVE updates: https://t.co/BVjQS4i1Nq pic.twitter.com/HbisEZ6CzV
Izrael nechává hladovět MILION LIDÍ v Gaze, zatímco MILION LIDÍ v Libanonu postřikuje zakázaným fosforem a NEUSTÁLE BOMBARDUJE DEVĚT MILIONŮ LIDÍ v Íránu, čímž porušuje mezinárodní právo bez jakýchkoli následků. Když mezinárodní společenství nezastavilo Izrael, který úmyslně zabil téměř 75 000 Palestinců v Gaze, včetně 20 000 dětí, Izrael věděl, že může beztrestně zabíjet civilisty. Výsledek je přesně to, co právě teď vidíme v Libanonu a Íránu. Takto vypadá skutečná hrozba pro světový mír.
Israel is starving ONE MILLION PEOPLE in Gaza while spraying ONE MILLION PEOPLE in Lebanon with banned phosphorus and relentlessly bombing NINE MILLION PEOPLE in Iran, violating international law with absolutely no consequences.— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 11, 2026
When the international community didn’t stop… pic.twitter.com/oK1yTtuoUQ
Lékař z Gazy se zhroutil, když si uvědomil, že pacient, kterého léčil pět let, zemřel na operačním stole – poté, co byl nucen provést amputaci bez anestézie, protože Izrael během genocidy blokoval dodávky zdravotnického materiálu.
A Gaza doctor breaks down after realizing the patient he had treated for five years died on the operating table—after he was forced to perform an amputation without anesthesia due to Israel blocking medical supplies during the genocide. 💔 pic.twitter.com/DNgtQvbX1T— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 11, 2026
Izraelské útoky poškodily bytový dům v centru Bejrútu, uvedla libanonská státní média, zatímco libanonské ministerstvo zdravotnictví hlásí téměř 500 obětí nedávných leteckých útoků.
An apartment building in central Beirut was damaged by Israeli strikes, Lebanese state media said, as Lebanon's health ministry reports nearly 500 killed in recent air strikes https://t.co/vCnt4qm6MO pic.twitter.com/ejSH1hfc5T— Reuters (@Reuters) March 11, 2026
Od Libanonu přes Gazu až po Írán Izrael záměrně útočí na nemocnice a zdravotnická zařízení a vraždí lékaře a zdravotníky.
Válečný zločin. Zločin proti lidskosti.
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) March 10, 2026
Israel just dropped bombs on a medical center in Zawtar, southern Lebanon.
From Lebanon to Gaza to Iran, Israel deliberately targets hospitals and health facilities — murdering doctors and medical workers.
A war crime. A crime against humanity. pic.twitter.com/fL0vMrJUMw
Západní břeh: Izraelští osadníci napadli palestinské pastýře, kteří se starali o svá stáda, pokusili se vniknout do domů, napadli obyvatele a vyděsili děti. Ozbrojení osadníci stříleli, aby zastrašili rodiny a donutili je opustit jejich pozemky.
West Bank: Israeli settlers attacked Palestinian shepherds tending their flocks, attempted to enter homes, assaulted residents, and terrified children. Armed settlers fired shots to intimidate families and force them off their land. pic.twitter.com/yfopylEhuX— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 11, 2026
Íránské úřady uvádějí, že řada nemocnic byla dočasně vyřazena z provozu a tisíce civilistů jsou postiženy probíhající válkou s USA a Izraelem.
Iranian authorities say a number of hospitals have been temporarily put out of service and thousands of civilians affected by the ongoing war with the US and Israel https://t.co/wxfvIksQFa pic.twitter.com/nxb8bF8nXA— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 11, 2026
