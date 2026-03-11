TZ: Algoritmy pod větší kontrolou a lepší ochrana dětí na internetu
11. 3. 2026
Piráti vítají posun zákona o digitální ekonomice do druhého čtení
Sněmovna poprvé projednala úpravu, která přispěje k důslednější ochraně dětí na internetu. Zákon o digitální ekonomice do českého právního řádu zavádí evropská pravidla pro fungování velkých digitálních platforem. Nová legislativa tak posílí ochranu dětí a mladých lidí v online prostředí a nastavit jasná a vymahatelná pravidla pro technologické giganty. Piráti zákon vnímají jako důležitý krok k bezpečnějšímu digitálnímu prostoru.
„Děti dnes nevyrůstají jen na hřištích a ve školách, ale i na internetu. Pravidla proto musí platit i pro digitální platformy, které tenhle svět spoluvytvářejí," říká Ivan Bartoš.
Podle Pirátů je třeba řešit dopady sociálních sítí na děti systémově a vymahatelně, nikoli pouze prostřednictvím plošných zákazů. Ty podle nich mohou vytvářet falešný pocit bezpečí, aniž by skutečně řešily fungování digitálních platforem.
„Zákazy samy o sobě děti neochrání. Ochrana začíná tam, kde nastavíme odpovědnost platformám a velkým hráčům, kteří digitální prostředí řídí a vydělávají na něm miliardy," dodává Bartoš.
Součástí zákona je také rychlejší a transparentnější odstraňování nelegálního obsahu a posílení dohledu státu nad fungováním velkých online platforem.
„Ve Sněmovně dnes zazněla celá řada nesmyslů. Zákon o digitální ekonomice omezuje cílenou reklamu na nezletilé, zavádí povinnost posuzovat dopady algoritmů na duševní zdraví dětí a dává státu nástroje, jak vymáhat odpovědnost tam, kde dochází k porušování pravidel. To je zásadní změna k lepšímu. Děti si zaslouží bezpečné prostředí online," uzavírá Bartoš a tím, že je rád, že zákon prošel do další fáze legislativního procesu.
Diskuse