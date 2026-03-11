Česko trápí kritický nedostatek očních lékařů.
Děti čekají na vyšetření měsíce
PRAHA 11. BŘEZNA 2026 – Dlouhá čekací doba na vyšetření a nedostatek míst pro nové pacienty – takový je dlouhodobě stav českého očního lékařství. V Česku působí kolem 1200 očních lékařů, lidé čekají na vyšetření i několik měsíců, výjimkou nejsou ani roční objednací lhůty. Zoufalý nedostatek je zejména očních lékařů věnujících se dětem, počet malých pacientů přitom každým rokem stoupá.
Populace stárne, lidí s očními vadami přibývá a zvyšuje se i počet dětských pacientů. Proto roste potřeba očních lékařů, kterých je ale v Česku zoufalý nedostatek. Situace je nejhorší v pohraničních oblastech. Problémy hlásí například Semily, Rakovník, Prachatice, Jeseník nebo Český Krumlov. Tady mohou pacienti, zejména ti dětští, na vyšetření zraku čekat i rok. „Oční vady, jako je krátkozrakost a dalekozrakost, jsou stále častější, zejména u mladých lidí, což zvyšuje tlak na specialisty v této oblasti. V České republice aktuálně nejvíce chybí odborníci hned v několika specifických oblastech. Největší nedostatek je v dětské oftalmologii, kde je stále méně specialistů schopných zajistit včasnou diagnostiku a léčbu očních problémů u dětí. Zejména mimo krajská města je pak dostupnost oftalmologické péče velmi omezená, lidé často kvůli vyšetření dojíždějí desítky kilometrů. V Praze čekají děti na vyšetření několik týdnů, v jiných regionech ale nejsou výjimkou volné termíny až za několik měsíců,“ poukázal Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.
V České republice je základní specializací obor oftalmologie. Lékař po jeho absolvování a atestaci získává kvalifikaci „oftalmolog“, tedy oční lékař – bez ohledu na to, zda léčí dospělé nebo děti. „Teoreticky by tedy každý oftalmolog měl být schopen vyšetřovat a léčit i dětské pacienty. V praxi však situace vypadá jinak. Vyšetření dětí je specifické – vyžaduje odlišný přístup, více času, trpělivosti, zkušeností s dětskou psychologií a také speciální přístrojové vybavení. Ne každý oftalmolog se cítí v této oblasti jistý nebo má vhodné podmínky. Proto se část lékařů věnuje převážně dospělým pacientům a dětské pacienty nepřijímá,“ vysvětlila Zuzana Prachařová, primářka oční kliniky Gemini Vyškov.
Nedostatek kapacit státních ordinací pro dětské pacienty začínají suplovat ty soukromé. Některé kliniky, které se v minulosti specializovaly výhradně na dospělé pacienty, nyní otevírají své ambulance těm dětským. „Prvním naším pracovištěm, které se začalo věnovat dětským pacientům, byla v roce 2020 klinika v Liberci. Vedle běžných dětských očních onemocnění, jako je šilhání, tupozrakost nebo zúžené slzné cesty u miminek, se také věnujeme léčbě očních zánětů či nádorů u dětí. Od ledna 2021 se služby dětské ambulance v Liberci zaměřují i na nejmladší klientelu – novorozence a kojence. Vyšetření dětí je časově náročnější a vyžaduje přístroje přizpůsobené potřebám malých pacientů. Díky specializovanému vybavení, postupům a špičkovým odborníkům tak můžeme pomáhat i těm nejmenším,“ uvedla Denisa Darsová, specialistka v oblasti dětské oftalmologie očních klinik Gemini v Liberci a Praze.
Jedno z největších lékařských center pro dětské pacienty v Česku vzniklo na konci loňského roku ve Vyškově. „Pracoviště ve Vyškově se začalo věnovat dětem už v roce 2021, a to formou ortoptického cvičení, od konce loňského roku je součástí kliniky i dětská ambulance. Ortoptická oddělení se zabývají léčením pacientů, zejména dětí, s poruchami prostorového vidění – šilháním a tupozrakostí. Cvičení se provádí na základě doporučení očního lékaře a je vhodné pro děti od tří let. Vyškovská klinika disponuje čtyřmi ortoptickými ordinacemi, přičemž každá z nich je schopna poskytnout péči zhruba 20 dětem denně, stejně tak dětská ambulance,“ řekla Zuzana Prachařová. Obor ortoptika je v současné době stále vyhledávanější službou. Nově ji poskytuje i pražská klinika. „Na oční klinice Gemini v Praze vyšetřujeme zrak dětem v rámci dětské oční ambulance od roku 2025. Od letošního února navíc funguje i ortoptická ambulance,“ dodala Denisa Darsová.
Přestože patří kliniky do soukromého sektoru, vyšetření dětských pacientů hradí pojišťovna. „Každým rokem v našich ambulancích vyšetříme přes čtyři tisíce dětí, ortoptická oddělení navštíví kolem tisícovky dětských pacientů ročně, zpravidla jde o pojištěnce. Vyšetření je pro pojištěné pacienty hrazeno ze zdravotního pojištění. Cena vyšetření pro nepojištěné pacienty je za běžné vyšetření dva tisíce korun. Ortoptické cvičení jsou pak hrazeny pacientem,“ popsal Pavel Stodůlka.
Přestože se napříč Českem otevírá stále větší množství dětských ambulancí v rámci soukromých klinik, nahradit zcela ty státní, kterých naopak ubývá, nedokážou. Podle odborníků je transformace očního lékařství nezbytná. „Budoucnost českého očního lékařství závisí na komplexním přístupu. Kombinace lepšího vzdělávání, atraktivnějších pracovních podmínek, technologických inovací a regionální podpory může zajistit, že kvalitní oční péče bude dostupná všem pacientům. Pokud se tyto kroky nepodniknou včas, může se situace dále zhoršovat, což by mělo negativní dopady nejen na jednotlivce, ale i na celý zdravotní systém,“ uzavřela Kristýna Kovářová, vedoucí personálního oddělení oční kliniky Gemini, která se péči o dětské pacienty věnuje na pracovištích v Praze, Vyškově, Liberci, Českých Budějovicích a Novém Jičíně.
