Írán začal minovat Hormuzský průliv
11. 3. 2026
"Írán používá malé lodě schopné nést každá 2 až 3 miny. Ačkoliv neexistují veřejná čísla o počtu min, které má Írán, odhady se v průběhu let pohybovaly od asi 2 000 do 6 000 námořních min vyrobených v Íránu, Číně a Rusku," uvedla Jacobs.
Tyto informace potvrdily zdroje CNN. Podle nich minování zatím není rozsáhlé: v posledních dnech Íránci instalovali několik desítek náloží. Jak však poznamenal jeden z účastníků, Írán si stále ponechává 80 % až 90 % svých malých lodí a minolovek, a tyto síly mohou za nimi položit "stovky min". Zdroje CNN uvádějí, že Islámské revoluční gardy (IRGC), které spolu s tradičním námořnictvem skutečně kontroluje průliv, jsou schopny rozmístit "koridor" rozptýlených minolovek, stejně jako lodí naplněných výbušninami a bateriemi pobřežních raket.
Prezident Donald Trump požadoval, aby Írán "okamžitě" odstranil všechny miny z průlivu, pokud tam skutečně byly umístěny. "Pokud by z jakéhokoli důvodu byly miny umístěny a nebyly ihned odstraněny, vojenské důsledky pro Írán budou bezprecedentní. Pokud naopak odstraní to, co by mohlo být odhaleno, bude to obrovský krok správným směrem!" napsal na Truth Social.
Hormuzský průliv je strategicky důležitá námořní tepna spojující Perský záliv s Indickým oceánem, skrze kterou na světový trh vstupuje přibližně 20 % světových zásob ropy a až 30 % zkapalněného zemního plynu (LNG).
Po začátku války mezi Spojenými státy a Izraelem proti Íránu Teherán pohrozil, že zablokuje dopravu přes průliv pro "nepřátelské státy". Současně je Írán sám jedním z klíčových vývozců ropy, kteří tuto trasu využívají (hlavně pro dodávky do Číny, která již vyjádřila nespokojenost s akcí íránské armády při palbě na tankery).
Před týdnem zpravodajka Fox News Jennifer Griffin, s odkazem na americké centrální velení (CENTCOM), informovala, že průliv je otevřen civilní lodní dopravě. "Írán nehlídkuje v průlivu a zatím nejsou žádné známky minování. 80 % jejich ropy jde do Číny. Minování průlivu by poškodilo Írán a jeho klíčového spojence," napsala Griffin.
