Ředitelka Finanční správy: bohaté nedaníme, ale dělníky do poslední koruny
10. 3. 2026 / Boris Cvek
Musel jsem myslet na levici a odbory, když ředitelka Finanční správy Simona Hornochová zase vystoupila (už od června 2025 potřetí!) v médiích s kritikou daňového systému. V červnu Seznamu řekla, že veškeré daně jsou u nás nastavené ve prospěch bohatých. Aktuálně pro Český rozhlas říká tohle:
„Osobně mi třeba vadí, že neustále přibývají v zákonech různá osvobození a výjimky. A cílí do částí, které jsou z povahy věcí u bohatých lidí. Ale dělníka u pásu, který pracuje od nevidím do nevidím a jehož práce není úplně zábavná, zdaníme do poslední koruny.“
Podle paní Hornochové objem osvobození od daní z příjmů u fyzických osob už narostl na zhruba 370 miliard korun v daňovém základu.
Zdroj: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/hornochova-diky-eet-urcite-vybereme-vic-v-danovych-zakonech-jsou-ale-diry-jako_2603100900_jaf
Člověk by řekl, že odbory a to, co se ještě pokládá za levici, z toho dávno udělají vřavu, která bude hýbat celou společností. Paní Hornochová je v tom ale sama. Tedy když nepočítám paní bankéřku Horskou, která 8. září 2024 (ano už to budou dva roky!) konstatovala v Otázkách V. Moravce, že mezi experty je shoda na tom, že máme extrémně vysoké daňové zatížení nízkopříjmových a extrémně nízké daně z majetku.
Proč by se ale odbory měly vlastně zajímat o dělníky a jejich mzdy, že? To přece nedává žádnou logiku, od toho tu jsou přece ředitelé Finanční správy a bankéři.
