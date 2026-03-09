Spojené státy oficiálně uznaly venezuelské úřady
9. 3. 2026Americký prezident Donald Trump během summitu Shield of America na Floridě 7. března uvedl, že Spojené státy oficiálně uznaly venezuelské úřady.
Zjištění NIC zpochybňují plán amerického prezidenta Donalda Trumpa "očistit" špičky země a zvolit nového vůdce Íránu podle vlastního uvážení.
Zpráva NIC byla připravena asi týden před začátkem americko-izraelské operace v Íránu. Zkoumá scénáře předání moci po možném odstranění íránských vůdců – jak v případě úzce cíleného tažení proti íránskému vedení, tak po širším útoku na Teherán. V obou případech zpravodajci dospěli k závěru, že íránská armáda v reakci na odstranění nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího bude jednat v souladu s protokoly vypracovanými k zachování kontinuity moci.
Možnost, že íránská opozice převezme moc v zemi, je ve zprávě označena za "nepravděpodobnou".
Bílý dům, když se ho ptala média, neuvedl, zda byl Trump o tomto hodnocení informován před schválením vojenské operace.
Zpráva pravděpodobně nezohlednila jiné možné scénáře, včetně nasazení amerických pozemních sil v Íránu nebo vyzbrojení etnických Kurdů v zemi za účelem podněcování povstání. Není také známo, zda rozsáhlé tažení popsané v tajném dokumentu odpovídá operacím, které jsou v současnosti prováděny.
Proces předání moci v Íránu, který byl předpovězen ve zprávě, nyní podle médií skutečně začal. Podle západního bezpečnostního představitele Islámské revoluční gardy aktivně podporují kandidaturu Chameneího syna Mojtáby, ale vzdorují dalším vlivným hráčům, zejména tajemníkovi Nejvyšší národní bezpečnostní rady Íránu Alímu Laridžánímu.
