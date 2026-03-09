Saúdská Arábie může v případě íránských útoků umožnit USA využít své základny
9. 3. 2026
Saúdská Arábie varovala Írán, aby neútočil na její území, a pohrozila možnými odvetnými opatřeními.
Podle čtyř zdrojů, s nimiž hovořila Reuters, obdržel Teherán takovou zprávu před projevem íránského prezidenta Masúda Pezeškjana 7. března, ve kterém se údajně omluvil sousedním zemím za útoky.
O dva dny dříve se saúdský ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhan setkal s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím a jasně vyjádřil postoj Rijádu, uvedla média.
Saúdská strana zdůraznila, že podporuje diplomatické řešení situace na Blízkém východě a dosud nedovolila využití svého vzdušného prostoru ani území k útokům na Írán.
Rijád však varoval, že v případě nových útoků, zejména na energetickou infrastrukturu, Saúdská Arábie přijme vhodná opatření a bude nucena umožnit americkým vojákům využívat své základny.
Podle zdrojů agentury Reuters udržuje království pravidelné kontakty s Teheránem prostřednictvím svého velvyslance.
