Krize na Blízkém východě: Požár zachvátil věžák v Kuvajtu, íránské útoky zasáhly Perský záliv; Trump prohlásil, že Írán je „decimován“
8. 3. 2026
V neděli zasáhla Perský záliv nová vlna íránských útoků, přičemž Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn a Kuvajt hlásí nové útoky. Saúdské ministerstvo obrany oznámilo, že zachytilo 15 dronů. V Bahrajnu útoky způsobily „materiální škody“ na klíčové odsolovací stanici .
Kuvajtská národní ropná společnost oznámila „preventivní“ snížení produkce ropy po útocích. Armáda uvedla, že terčem útoku dronů byly palivové nádrže na mezinárodním letišti v Kuvajtu a že při něm zahynuli dva hasiči.
Podle íránského úředníka zasáhly noční útoky USA a Izraele pět ropných zařízení v okolí Teheránu. Úředník uvedl, že pět zařízení „bylo poškozeno“, ale „požár se podařilo dostat pod kontrolu“.
Donald Trump prohlásil, že nemá zájem o jednání s Íránem, čímž naznačil, že válka s Íránem skončí teprve tehdy, až Teherán přestane mít funkční armádu a jeho vedení bude zcela zničeno. Trump sice tvrdil, že USA a Izrael „zdecimovaly“ íránský režim, ale pouze vágně popsal, co míní bezpodmínečnou kapitulací Íránu.
Trump ponechal otevřenou možnost vyslání amerických vojsk do terénu. Americký prezident promluvil k novinářům několik hodin poté, co odcestoval na leteckou základnu Dover v Delaware, aby se zúčastnil převozu těl šesti amerických vojáků zabitých v prvních dnech jeho války proti Íránu.
Podle zpráv bylo téměř dosaženo většinového konsensu v duchovním orgánu, který jmenuje nástupce ajatolláha Alího Chameneího a stane se příštím nejvyšším vůdcem Íránu. Izraelská armáda uvedla, že bude i nadále pronásledovat jakéhokoli nástupce Chameneího.
Íránský prezident Masoud Pezeškian uvedl, že jeho země „bude nucena reagovat“ na jakýkoli útok nebo pokus o invazi ze strany sousední země. Jeho komentář přišel po negativní reakci ze strany zastánců tvrdé linie a íránských vojenských kruhů poté, co se prezident zdánlivě omluvil sousedním zemím Perského zálivu, které Írán napadl, když se zaměřil na americké vojenské základny. Pezeškian uvedl, že jeho komentář byl „nesprávně interpretován nepřítelem“.
Nejméně 16 lidí bylo zabito v Libanonu poté, co Izrael obnovil útoky na Bejrút a jižní Libanon. Čtyři lidé byli zabiti při výbuchu v hotelu v Bejrútu a 12 při útocích na jižní Libanon, přičemž Izrael uvedl, že jeho cílem byli „klíčoví velitelé“ zahraniční operační složky IGRC Quds Force.
V příspěvku na sociálních médiích Trump znovu kritizoval Spojené království za to, že neposkytlo okamžitou podporu americko-izraelským útokům na Írán, a tvrdil, že Downing Street nyní „vážně uvažuje“ o vyslání dvou letadlových lodí do této oblasti. „To je v pořádku, premiére Starmere, už je nepotřebujeme – ale budeme si to pamatovat,“ napsal americký prezident.
Trump v příspěvku na Truth Social varoval, že další íránští představitelé budou terčem útoků, a řekl: „Dnes bude Írán velmi tvrdě zasažen!“
Čínský ministr zahraničí říká, že válka s Íránem „se nikdy neměla stát“. Wang varoval, že tlak USA a Izraele na změnu režimu v Íránu „nenajde podporu u obyvatelstva“, a řekl, že „svět se nemůže vrátit k zákonům džungle“.
Íránský prezident říká, že jeho země „se snadno nepodvolí šikaně“
Íránský prezident Masoud Pezeškian řekl, že jeho země „se snadno nepodvolí“ „šikaně“ a slíbil, že bude i nadále reagovat na útoky.
„Když jsme napadeni, nemáme jinou možnost než reagovat. Čím větší tlak na nás vyvíjejí, tím silnější bude přirozeně naše reakce,“ uvedl Pezeškian v neděli ráno ve videokomentáři.
„Náš Írán, naše země, se snadno nepodvolí šikaně, útlaku nebo agresi – a nikdy se tak nestalo.“
Íránský prezident se omluvil sousedním zemím Perského zálivu, které hostí americké vojenské základny, za útoky na jejich území.
Poté, co však toto prohlášení vyvolalo v zemi negativní reakce a armáda se zdála být v rozporu s ním, Pezeškian uvedl, že jeho výroky byly „špatně interpretovány nepřítelem, který se snaží zasít rozkol mezi sousedy“.
Obrovský požár zachvátil věžák v Kuvajtu po útocích dronů
Existují záběry obrovského požáru, který zachvátil věž v kuvajtském městě po útocích dronů v časných ranních hodinách v neděli.
Podle zpráv vypukl požár v vládní budově provozované Veřejnou institucí pro sociální zabezpečení v Kuvajtu. V příspěvku na sociálních médiích uvedlo ministerstvo:
Cílem útoku byla hlavní budova organizace, což mělo za následek materiální škody na budově.
Požár se nyní zdá být pod kontrolou.
Kyperský ministr zahraničí Constantinos Kombos uvedl, že drony naložené výbušninami namířené na britské vojenské základny na ostrově byly vypuštěny z Libanonu, který leží 150 mil východně od tohoto středomořského ostrova..
„V tuto chvíli je faktem, že se musíme zaměřit na libanonskou frontu,“ uvedl ministr a poprvé potvrdil původ dronů. „Nemůžeme vyloučit nic z širšího směru severovýchodu. Musíme být velmi opatrní ... musíme se ujistit, že zavedené systémy pokrývají všechny možnosti ohrožení.“
Kyperské úřady, které jsou hrdé na neutralitu a humanitární roli ostrovního státu, který je zároveň nejbližším státem EU k Blízkému východu, jsou přesvědčeny, že od začátku ofenzívy vedené USA proti Íránu jsou terčem útoků britské základny, nikoli republika.
Velká Británie čelí rostoucím požadavkům místních obyvatel na odstranění vojenských základen z Kypru
Izraelská armáda varovala, že bude i nadále pronásledovat každého nástupce příštího nejvyššího vůdce Íránu.
V příspěvku na X v perštině izraelská armáda uvedla, že bude také pronásledovat každou osobu, která se pokusí jmenovat nástupce zavražděného nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, s odkazem na duchovní orgán pověřený výběrem příštího nejvyššího vůdce Íránu.
Tyto komentáře přišly poté, co íránská tisková agentura Mehr news oznámila, že duchovní rada, která vybere příštího nejvyššího vůdce Íránu, dosáhla víceméně většinového konsensu.
Čínský ministr zahraničí říká, že válka v Íránu „se nikdy neměla stát“
Válka na Blízkém východě „se nikdy neměla stát“, prohlásil čínský ministr zahraničí Wang Yi, i když před očekávanou návštěvou Donalda Trumpa zaujal vůči USA smířlivější tón.
Změna režimu, klíčový cíl amerického prezidenta, zatímco USA a Izrael pokračují v útocích na Írán, „nenajde podporu u obyvatelstva“, řekl Wang v neděli. „Silná pěst neznamená silný důvod. Svět se nemůže vrátit k zákonům džungle,“ dodal.
V rámci každoročních parlamentních a politických setkání v Číně, známých jako Dvě zasedání, se nejvyšší diplomat a představitel zahraničních věcí země záměrně vyhnul přímé kritice USA.
Místo toho Wang zdůraznil, že Čína je „odhodlána dodržovat ducha vzájemného respektu“ ve vztazích mezi USA a Čínou. Nedávné rozhovory mezi Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem byly „povzbuzující“, uvedl.
Wang uvedl, že rok 2026 je „velkým rokem pro čínsko-americké vztahy“ a že obě strany by se měly „chovat k sobě upřímně a v dobré víře“.
Donald Trump pochválil italskou premiérku Giorgiu Meloniovou a řekl, že Itálie je ochotna pomoci Spojeným státům a Izraeli v jejich válce s Íránem, informoval v neděli italský deník Corriere della Sera.
V sobotním telefonickém rozhovoru pro deník Trump popsal Meloni jako „skvělou vůdkyni“ a uvedl, že Itálie dělá, co může, aby pomohla.
„Miluji Itálii, myslím si, že je skvělou vůdkyní,“ citoval deník Trumpa o Meloni.
„Vždy se snaží pomáhat, je vynikající vůdkyní a je to moje přítelkyně.“
Itálie plánuje poslat pomoc v oblasti protivzdušné obrany do zemí Perského zálivu v souvislosti s íránskými leteckými údery, uvedla Meloni ve čtvrtek.
Italské námořnictvo se také připravuje vyplout na Kypr, uvedl v pátek mluvčí námořnictva, a to v rámci společné evropské mise na ochranu ostrova poté, co se dostal pod íránskou palbu.
Izraelská armáda v neděli oznámila, že zasáhla řadu stíhacích letadel, které předrevoluční Írán zakoupil od Spojených států.
Flotila letadel F-14 zaparkovaných na letišti Isfahan jižně od Teheránu byla pilířem íránského letectva a historicky sloužila k obraně jeho vzdušného prostoru.
Izraelská armáda neřekla, zda byla letadla zničena. Uvedla také, že zasáhla detekční a protivzdušné obranné systémy.
Dosaženo většinové shody ohledně příštího nejvyššího vůdce Íránu
Podle agentury Mehr dosáhla rada odborníků v neděli víceméně většinové shody ohledně nástupce zavražděného nejvyššího vůdce Íránu ajatolláha Alího Chameneího.
Podle zprávy však uvedl, že je třeba vyřešit „některé překážky“ týkající se tohoto procesu.
Íránská média uvedla, že orgán pověřený jmenováním nejvyššího vůdce Íránu měl menší neshody ohledně toho, zda musí být jejich konečné rozhodnutí přijato na základě osobního setkání, nebo zda může být vydáno bez dodržení této formality.
V sobotu vysoký duchovní v Shromáždění odborníků uvedl, že jeho členové se sejdou „do jednoho dne“, aby zvolili vůdce.
Ayatollah Mohsen Heidari Alekasir, další člen Shromáždění odborníků, však v neděli ve videu zveřejněném agenturou Nournews uvedl, že osobní setkání shromáždění za účelem konečného hlasování není za současných podmínek možné.
Uvedl, že kandidát byl vybrán na základě rady zesnulého nejvyššího vůdce, že nejvyšší vůdce Íránu by měl být „nenáviděn nepřítelem“ místo toho, aby byl chválen.
„Dokonce i Velký Satan [USA] zmínil jeho jméno,“ řekl Heidari Alekasir o vybraném nástupci, několik dní poté, co Trump prohlásil, že Chameneího syn Mojtaba je pro něj „nepřijatelnou“ volbou.
Údery USA a Izraele poškodily pět ropných zařízení v okolí Teheránu, uvedl íránský představitel
Spojené státy a Izrael zasáhly během nočních úderů pět ropných zařízení v íránském hlavním městě a jeho okolí, uvedl představitel pro státní televizi.
„Včera v noci byly čtyři ropné sklady a centrum pro přepravu ropných produktů v Teheránu a Alborzu napadeny nepřátelskými letadly,“ řekl státní televizi generální ředitel Národní íránské společnosti pro distribuci ropných produktů Keramat Veyskarami.
Dodal, že pět zařízení „bylo poškozeno“, ale „požár byl uhašen“.
Raketové a dronové útoky v neděli zranily tři osoby a poškodily odsolovací zařízení v Bahrajnu, uvedlo ministerstvo vnitra, zatímco Írán pokračoval ve své letecké kampani proti sousedním státům Perského zálivu.
„V důsledku zjevné íránské agrese byly zraněny 3 osoby a po pádu úlomků raket došlo k materiálním škodám na budově univerzity v oblasti Muharraq,“ uvedlo bahrajnské ministerstvo vnitra v prohlášení.
„Íránská agrese náhodně bombarduje civilní cíle a způsobila materiální škody na odsolovací stanici vody po útoku dronu,“ dodalo ministerstvo.
Dříve Teherán obvinil USA z útoku na jednu ze svých odsolovacích stanic ze základny v Bahrajnu.
Izrael v neděli brzy ráno zaútočil na jižní Libanon, přičemž zabil dalších 12 lidí, zatímco se válka na Blízkém východě stále rozšiřuje a počet obětí v zemi dosáhl 300.
Izraelští představitelé uvedli, že útoky byly namířeny proti velitelům libanonské pobočky íránské Revoluční gardy Quds Force, poté co premiér Benjamin Netanjahu slíbil „mnoho překvapení“ pro další fázi konfliktu.
Izrael nařídil evakuaci velkých částí země během ofenzívy, která podle jeho armády bude zaměřena na likvidaci sil podporovaných Íránem.
Íránský prezident Masoud Pezeškian v neděli v projevu vysílaném státní televizí uvedl, že jeho země „bude nucena reagovat“ na jakýkoli útok nebo pokus o invazi ze strany sousední země.
Pokud se nepřátelé Íránu „pokusí využít jakoukoli zemi k útoku nebo invazi na naše území, budeme nuceni na tento útok reagovat. Reakce neznamená, že máme spory s touto zemí nebo že chceme ublížit jejím obyvatelům – reagovali bychom z nutnosti,“ řekl Pezeshkian.
V sobotu se prezident omluvil sousedním zemím Perského zálivu, které hostí americké vojenské základny, za útoky na jejich území.
Poté, co však toto prohlášení vyvolalo bouři uvnitř země a armáda se zdála být v rozporu s ním, Pezeshkian uvedl, že jeho výroky byly „špatně interpretovány nepřítelem, který se snaží zasít rozkol mezi sousedy“.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví v neděli uvedlo, že při izraelském útoku na hotel v centru Bejrútu zahynuly nejméně čtyři osoby, přičemž Izrael uvedl, že jeho cílem byli velitelé íránských revolučních gard.
Libanon byl v pondělí vtažen do války na Blízkém východě, když militantní skupina Hizballáh podporovaná Íránem zaútočila na Izrael v reakci na zabití íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího během americko-izraelských útoků.
V neděli brzy ráno libanonské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že izraelský letecký útok zasáhl centrum Bejrútu, přičemž cílem byl „hotelový pokoj“, přičemž zahynuli čtyři lidé a dalších 10 bylo zraněno.
V jižním Libanonu oficiální národní tisková agentura uvedla, že během tří samostatných útoků v noci bylo zabito nejméně 12 lidí.
