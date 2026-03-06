Země Perského zálivu mohou do konce týdne začít výrazně snižovat produkci ropy

USA se pravděpodobně připravují na válku proti Íránu do září
6. 3. 2026Centrální velení USA (CENTCOM) požádalo Pentagon, aby vyslal více důstojníků vojenské rozvědky do velitelství v Tampě na Floridě na podporu operací proti Íránu.
6. 3. 2026
Produkce v Iráku, pátém největším producentu ropy na světě, se podle ropného průmyslu země snížila o polovinu kvůli pozastavení práce na jižních polích Rumaila a West Qurna 2. Pokud bude uzavření Hormuzského průlivu pokračovat, budou následovat pole v dalších zemích, řekl Antoine Halff, spoluzakladatel firmy Kayrros, poskytovatele geoanalytiky v oblasti energetiky a životního prostředí.
Z 4,4 milionu barelů, které se denně v Iráku produkují, bylo nyní ztraceno více než 2 miliony, produkce dalších 1,5 milionu barelů by mohla během jednoho či dvou dnů ustat, odhadl obchodník specializující se na tento region, jak odhaduje Financial Times. "Dalším... na koho je třeba dávat pozor, je Kuvajt, který je ve stejné logistické situaci" a mohl by zastavit produkci 1,5 milionu barelů denně během příštích tří dnů, uvedl. "Poté přijde řada na SAE, během pěti dnů, a až dosáhneme 15 dní nebo více, začne částečné snižování saúdské produkce," dodal obchodník.
Tento objem odpovídá 4,7 % celosvětové nabídky, která podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) činila v únoru 106,6 miliardy barelů denně.
Panické prognózy o skoku cen ropy na 100 dolarů za barel a více se zatím nenaplnily. Při čtvrtečním obchodování se Brent obchoduje za 83,6 dolaru, což je o 15,3 % více než páteční uzavření.
Účastníci trhu nyní předpokládají, že Spojené státy a Izrael dnes získají plnou kontrolu nad íránským nebem, budou schopny beztrestně útočit kdekoli v zemi a rychle ničit raketové sila, odpalovací zařízení a továrny na drony, uvedl Jon Treacy Money, vydavatel investičního bulletinu Fuller Treacy Money. To by vážně oslabilo schopnost Íránu pokračovat v útocích na další země v regionu, takže na trhy se podle Treacyho vrátil relativní klid.
IEA také upozorňuje, že od začátku roku 2025 byl na světovém trhu významný přebytek ropy a podle její prognózy by měl letos činit 3,75 milionu barelů denně. Agentura však varuje: "Dlouhodobé výpadky dodávek by mohly vést k nedostatku na trhu."
Současně celosvětové zásoby ropy v roce 2025 vzrostly na více než 8,2 miliardy barelů, což je nejvíce od roku 2021, dodává IEA, a po nějakou dobu budou tyto zásoby "sloužit jako spolehlivá ochrana před narušením dodávek".
Velké rezervy v zemích Perského zálivu nyní mohou vypadat jako krutý žert.
Saúdská Arábie, největší světový vývozce ropy, má nejrozsáhlejší skladovací zařízení v regionu. Satelitní snímky však naznačují, že některá jsou již plná, a na terminálu Džuajma, jednom z největších skladovacích zařízení v Perském zálivu, "volná kapacita rychle dochází," říká Half. Podle něj byly čtyři ze šesti nádrží v nyní uzavřené rafinerii Ras Tanura již plné, když na ni zaútočily íránské drony.
Saúdská Arábie má stále více volného skladovacího prostoru než její sousedé v regionu, říká Richard Bronze, ředitel geopolitické analýzy ve společnosti Energy Aspects. Kromě toho může království denně posílat až 5 milionů barelů ropovodem z východního pobřeží, odkud nemůže exportovat ropu přes Hormuzský průliv, na západ, kde se nachází terminál u Rudého moře. To by mohlo dát státnímu Saudi Aramco tři až čtyři týdny, než bude muset omezit výrobu, uvedl Bronze.
Ceny ropy v tuto chvíli odrážejí předpoklad, že vojenský konflikt bude krátkodobý, dodává Bronze. Podle jeho názoru trh začne reagovat a měnit ceny "pokud o víkendu uvidíme jasné známky, že se blíží konec – nebo že se to nestane".
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse