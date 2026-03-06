Izrael nařídil evakuaci více než 500 000 lidí z jižních předměstí Bejrútu
6. 3. 2026
Nařízení přišlo v době, kdy Izrael pokračuje v bombardování Libanonu a Íránu, zatímco Teherán zahájil odvetné útoky
Izraelská armáda nařídila evakuaci celého obyvatelstva jižních předměstí Bejrútu, zatímco pokračovala v bombardování Libanonu a Íránu a Teherán zahájil odvetné útoky proti Izraeli a americkým základnám v celé oblasti.
Mluvčí izraelských obranných sil vyzval všechny obyvatele jižních předměstí Bejrútu – více než 500 000 lidí – aby „zachránili své životy a okamžitě evakuovali své domovy“, než Izrael zahájí letecké útoky na cíle, které označil za cíle Hizballáhu. Oblast, na kterou se příkaz vztahuje, zahrnuje několik nemocnic a ministerstev.
Donald Trump mezitím prohlásil, že by měl být zapojen do výběru příštího nejvyššího vůdce Íránu, který nahradí ajatolláha Alího Chameneího, který byl zabit při americko-izraelském leteckém útoku v první den války.
Trump řekl, že Mojtaba Chameneí, 56letý syn zesnulého nejvyššího vůdce – hlavy státu a vrchního velitele – by byl „nepřijatelnou“ volbou.
„Chceme se podílet na procesu výběru osoby, která povede Írán do budoucnosti,“ řekl Trump agentuře Reuters. „Nemusíme se vracet každých pět let a dělat to znovu a znovu... někdo, kdo bude skvělý pro lidi, skvělý pro zemi.“
Írán rozšířil svou kampaň útoků, vystřelil další balistické rakety na Izrael, zasáhl letiště v Ázerbájdžánu a vyvolal obavy, že konflikt – který nyní postihuje 14 zemí na Blízkém východě i mimo něj – by se mohl dále šířit.
Izraelský ministr obrany Israel Katz ve čtvrtek uvedl, že rozhodnutí zavraždit zesnulého ajatolláha Alího Chameneího bylo přijato v listopadu, tedy dlouho před údajným ztroskotáním jednání o jaderném programu, které podle Donalda Trumpa vedlo k preventivnímu úderu USA na Írán.
V rozhovoru pro izraelský Channel 12 Katz uvedl, že Netanjahu a jeho nejvyšší ministři se rozhodli zabít Chameneího, protože byli přesvědčeni, že dokud bude vést Írán, bude usilovat o zničení Izraele.
Původní časový plán počítal s tím, že Izrael zaútočí na Chameneího v polovině roku 2026, ale Netanjahu jej posunul dopředu poté, co v Íránu vypukly nepokoje, uvedl Katz. Chameneí byl zabit při izraelském leteckém útoku v sobotu, první den války.
Toto tvrzení by mohlo posílit kritiky Trumpa, kteří tvrdí, že Izrael vtáhl USA do velké války na Blízkém východě s Íránem. Ministr zahraničí Marco Rubio dříve uvedl, že USA zahájily útok na Írán, protože očekávaly, že se po izraelském útoku stanou terčem.
Katz také uvedl, že Chameneího nástupci budou „jednoznačnými cíli k eliminaci“.
Čtvrteční rozsáhlý příkaz k evakuaci jižního Bejrútu je svým rozsahem bezprecedentní: ani během 13měsíční války mezi Izraelem a Hizballáhem v roce 2024 nebyl vydán tak rozsáhlý příkaz k evakuaci.
Příkaz vyvolal v Bejrútu paniku, protože lidé se snažili uprchnout z postižených oblastí. Doprava v celém městě byla ochromena a tisíce lidí se uchýlily k chůzi, přičemž ženy tlačily kočárky s kojenci v hustém provozu. Rodiny žádaly záchranné služby o pomoc při evakuaci starších lidí, kteří nemohli opustit své domovy sami.
Izraelský vojenský mluvčí poskytl předem schválené trasy na sever a východ, které by lidé měli použít k útěku – taktika připomínající evakuační příkazy, které Izrael vydal v Gaze.
Izraelský ministr financí Bezalel Smotrič v příspěvku na X pohrozil, že „jižní předměstí Bejrútu budou jako Khan Younis“, část jižní Gazy, která byla srovnána se zemí izraelskými bombami.
Organizace na ochranu lidských práv v minulosti odsoudily takové rozsáhlé evakuační příkazy s tím, že se jedná o nucené vysídlení – válečný zločin – a varovaly, že zdravotně postižení obyvatelé nemusí být schopni je splnit.
Podle libanonského ministerstva zdravotnictví bylo při izraelských leteckých útocích v Libanonu zabito nejméně 102 lidí a 638 jich bylo zraněno. Válka, která trvá již šestý den, si vyžádala také nejméně 1 230 obětí v Íránu a asi tucet obětí v Izraeli. Zahynulo šest amerických vojáků.
Evakuační příkaz byl vydán jen den poté, co izraelská armáda nařídila všem obyvatelům opustit oblast jižně od řeky Litani, která tvoří asi 10 % území země.
Podle mírových sil OSN v této oblasti bojovali izraelští vojáci a bojovníci Hizballáhu v jižním Libanonu, zatímco Izrael pokračoval ve své odvetné kampani proti proíránským silám, které v pondělí vystřelily rakety na Izrael.
Navzdory eskalaci konfliktu USA dosud hodnotily svou kampaň optimisticky, přičemž různí představitelé uváděli odlišné cíle a časové harmonogramy války v Íránu.
USA a Izrael pokračovaly ve čtvrtek v bombardování Íránu a zasáhly klíčové odpalovací zařízení balistických raket, sklady zbraní a bezpečnostní zařízení.
Srí Lanka oznámila, že její námořnictvo vyzvedlo nejméně 87 těl poté, co americká ponorka ve středu potopila íránskou válečnou loď IRIS Dena. Z celkové posádky čítající téměř 130 členů bylo zachráněno 32 námořníků. Země oznámila, že do jejích vod připlula další íránská loď, aniž by uvedla další podrobnosti.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči reagoval na potopení lodi Dena Spojenými státy zuřivě a obvinil je z „námořního zvěrstva“.
„Zapamatujte si moje slova: Spojené státy budou hořce litovat precedentu, který vytvořily,“ uvedl Araghchi v příspěvku na X, zatímco vysoký íránský duchovní ve státní televizi vyzval k pomstě a za „Trumpovu krev“.
Íránská odvetná kampaň útoků zasáhla cíle až na Kypru a způsobila největší narušení cestovního ruchu od pandemie covidu, země uzavřely svůj vzdušný prostor, což vedlo k prudkému nárůstu cen ropy.
Země Perského zálivu hlásily během dne další íránské útoky, které podle Íránu byly namířeny proti americkým základnám a personálu tam umístěnému. V blízkosti letecké základny Al Dhafra ve Spojených arabských emirátech byl sestřelen dron, přičemž šrapnely zranily šest lidí. Katar oznámil raketový útok na hlavní město Dauhá a Saúdská Arábie oznámila, že zničila dron. U pobřeží Kuvajtu byl napaden tanker, ale nebylo jasné, zda loď utrpěla škody.
V Ázerbájdžánu zranil útok dronu čtyři osoby poblíž letiště v Nachičevanu, v oblasti hraničící s Íránem, zatímco další dron spadl poblíž školy. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev uvedl, že Írán spáchal „neopodstatněný teroristický čin a agresi“ a že armáda je připravena na odvetu.
Teherán tato tvrzení popřel a generální štáb íránských ozbrojených sil označil obvinění za nepodložená.
