Dánsko zavedlo první pravidelný let s udržitelným palivem

6. 3. 2026

Dánsko ve středu slavnostně otevřelo první domácí leteckou linku poháněnou z 40 % udržitelným leteckým palivem (SAF), což je podle letecké společnosti očekávaná alternativa, která sníží emise CO2 na této trase o 3 000 tun ročně.

Let nízkonákladové letecké společnosti Norwegian Air Shuttle odstartoval z Aalborgu v severozápadním Dánsku v 15:29 (14:29 GMT) směrem do Kodaně, přičemž používal 40 % SAF vyrobeného z použitého kuchyňského oleje.

Dopravce odhadl, že SAF sníží své emise oxidu uhličitého o 3 000 tun ročně.

"Je to zjevně krok správným směrem," řekl Alexander Bjorn Hansen, dopravní expert z nevládní organizace Council for the Green Transition, a poznamenal, že jen málo dopravců nabízí linky částečně poháněné SAF.

V Evropě Ryanair na jaře 2023 oznámila, že bude provozovat třetinu svých letů z Amsterdamu s udržitelným leteckým palivem.

"Je pro nás důležité, abychom se podíleli na přechodu podporovaném dánskou vládou," řekl pro agenturu AFP norský generální ředitel Geir Karlsen.

"Infrastruktura je v Aalborgu a způsob, jakým dánská vláda pomáhá, je dobrou motivací."

Trasa Aalborg–Kodaň byla zavedena jako součást dánského vládního plánu zeleného letectví, na který bylo mezi lety 2025 a 2029 vyčleněno 800 milionů korun (125 milionů dolarů).

V prosinci 2023 zavedla skandinávská země, která se pyšní silnou environmentální historií, ekologickou daň na letenky, která bude do roku 2030 v průměru kolem 16 dolarů.

Toto opatření má za cíl financovat investice do zelené transformace domácího leteckého sektoru, včetně trasy Aalborg–Kodaň, mimo jiné.

"Chtěli bychom, aby všechny příjmy z této daně byly věnovány letectví a také financování nefosilních paliv," řekl Hansen.

Řekl, že je důležité diverzifikovat udržitelná letecká paliva – která jsou v závislosti na produktu dvakrát až pětkrát dražší než konvenční paliva – a zvýšit investice a politický závazek.

SAF jsou v současnosti získávány z použité ropy nebo biomasy.

Do budoucna však sektor spoléhá na syntetická paliva vyrobená ze "zeleného" vodíku vyráběného z obnovitelné elektřiny a na zachycování uhlíku.

Letecký sektor je zodpovědný až za tři procenta globálních emisí CO2 a SAF jsou považovány za jeho hlavní způsob, jak dosáhnout cíle nulových emisí do roku 2050.

Povinný podíl SAF v leteckém palivu je 2 %, zatímco současné motory jsou certifikovány až na 50 %.

Zdroj v angličtině: ZDE

