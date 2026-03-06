Dánsko zavedlo první pravidelný let s udržitelným palivem
6. 3. 2026
Let nízkonákladové letecké společnosti Norwegian Air Shuttle odstartoval z Aalborgu v severozápadním Dánsku v 15:29 (14:29 GMT) směrem do Kodaně, přičemž používal 40 % SAF vyrobeného z použitého kuchyňského oleje.
Dopravce odhadl, že SAF sníží své emise oxidu uhličitého o 3 000 tun ročně.
"Je to zjevně krok správným směrem," řekl Alexander Bjorn Hansen, dopravní expert z nevládní organizace Council for the Green Transition, a poznamenal, že jen málo dopravců nabízí linky částečně poháněné SAF.
V Evropě Ryanair na jaře 2023 oznámila, že bude provozovat třetinu svých letů z Amsterdamu s udržitelným leteckým palivem.
"Je pro nás důležité, abychom se podíleli na přechodu podporovaném dánskou vládou," řekl pro agenturu AFP norský generální ředitel Geir Karlsen.
"Infrastruktura je v Aalborgu a způsob, jakým dánská vláda pomáhá, je dobrou motivací."
Trasa Aalborg–Kodaň byla zavedena jako součást dánského vládního plánu zeleného letectví, na který bylo mezi lety 2025 a 2029 vyčleněno 800 milionů korun (125 milionů dolarů).
V prosinci 2023 zavedla skandinávská země, která se pyšní silnou environmentální historií, ekologickou daň na letenky, která bude do roku 2030 v průměru kolem 16 dolarů.
Toto opatření má za cíl financovat investice do zelené transformace domácího leteckého sektoru, včetně trasy Aalborg–Kodaň, mimo jiné.
"Chtěli bychom, aby všechny příjmy z této daně byly věnovány letectví a také financování nefosilních paliv," řekl Hansen.
Řekl, že je důležité diverzifikovat udržitelná letecká paliva – která jsou v závislosti na produktu dvakrát až pětkrát dražší než konvenční paliva – a zvýšit investice a politický závazek.
SAF jsou v současnosti získávány z použité ropy nebo biomasy.
Do budoucna však sektor spoléhá na syntetická paliva vyrobená ze "zeleného" vodíku vyráběného z obnovitelné elektřiny a na zachycování uhlíku.
Letecký sektor je zodpovědný až za tři procenta globálních emisí CO2 a SAF jsou považovány za jeho hlavní způsob, jak dosáhnout cíle nulových emisí do roku 2050.
Povinný podíl SAF v leteckém palivu je 2 %, zatímco současné motory jsou certifikovány až na 50 %.
Zdroj v angličtině: ZDE
