Válka na Blízkém východě způsobila výpadek v dodávkách hliníku
6. 3. 2026
Několik velkých společností uvedlo, že již nemohou plnit své smluvní závazky. Mezi nimi jsou bahrajnská společnost Aluminum Bahrain (Alba), jeden z největších světových producentů hliníku (výroba v roce 2025 činila 1,6 milionu tun), a Norsk Hydro, která spolu s Qatar Aluminum Manufacturing Company provozuje závod Qatalomu. Začala zastavovat výrobu poté, co QatarEnergy oznámila, že ji již nemůže zásobovat plynem.
"Kombinace uzavření závodů a paralýzy lodní dopravy v Perském zálivu vedla k nejakutnější krizi dodávek od začátku konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou," říká Neil Welsh, ředitel obchodování s kovy v makléřské společnosti Britannia Global Markets. "Klíčovou otázkou nyní je, zda bude možné šok na trhu s hliníkem zvládnout, nebo zda to vyvolá úpravu cen celého komplexu kovů."
Cena tříměsíčních hliníkových futures vzrostla z 3 146,9 dolaru/tunu při uzavření v pátek na 3 320 dolarů ve čtvrtek. Ve středu vzrostl na 3418,5 dolaru/tunu. Cena je nyní na nejvyšší úrovni za téměř čtyři roky.
Analytici Citi zvýšili svůj cílový odhad na příští tři měsíce z 3 400 na 3 600 dolarů za tunu. V případě pokračujících přerušení dodávek ze Středního východu a vyhlášení vyšší moci by podle jejich názoru cena mohla vzrůst až na 4 000 dolarů:
"Vyšší moc se projevila u dvou výrobců ze zemí Perského zálivu, což znamená jasný přechod od rizika narušení dodávek k jeho uskutečnění."
V případě částečného obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv budou kontejnerové lodě přepravující suroviny a hotové výrobky potřebovat více času než ropné tankery na navázání exportu, uvádí Citi.
Situaci komplikuje fakt, že zásoby hliníku na burze Comex ve Spojených státech a ve skladech London Metal Exchange v Evropě a Asii jsou podle Refinitiv blízko rekordně nízkým hodnotám.
Globální trh už před začátkem války v Íránu začal zažívat nedostatek kovů, říká Eva Manty, expertka na strategii komodit ve společnosti ING. Dále poznamenala, že výrobci v Perském zálivu jsou silně závislí na nepřetržité námořní dopravě pro dovoz surovin a vývoz zpracovaného hliníku:
"Čím déle budou trvat narušení logistiky, pojištění a přístupu do přístavů, tím pravděpodobnější je, že zpoždění povedou k reálné ztrátě dodávek, i bez dalších omezení výroby."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse