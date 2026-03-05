Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla
5. 3. 2026 / Boris Cvek
Má jasný plán, každý den jiný. Využil tomahawky a jiné zbraně, o které prosila Ukrajina. Pilně pracuje na jejím pádu. Valí se jako bouře, která přináší svobodu. Řekl lidem: jdu vám na pomoc, chrabře se vzmužte! – a nechal je postřílet. Jasnozřivý mudřec! A teď kope do jejich mrtvol, že konečně přišel na pomoc: hněte sebou, svrhněte režim! Ó vy stateční a silní, kde jste, když přišel bohatýr! Jak se odvažujete být mrtví a hnít! Zbabělci!
Protože On, ó veliký hrdinný, touží pomoci Evropě od migrantů, požene migranty do Evropy. Protože touží, aby se Evropa obešla bez ruské ropy a plynu, zbaví ji arabské ropy a plynu. Věru, génius. Veliký válečník s mnoha plány a úspěchy. Na co sáhne, to vzkvétá! Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
