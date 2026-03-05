Keir Starmer se omlouvá Izraeli za to, že si všiml, že Izrael provedl operaci pod falešnou vlajkou proti britské letecké základně RAF Akrotiri
5. 3. 2026
BREAKING: A "Shahed-like drone" which targeted an RAF base in Cyprus was not launched from Iran, says a Ministry of Defence spokesperson.— Sky News (@SkyNews) March 4, 2026
Britský premiér Sir Keir Starmer byl donucen k pokorné omluvě poté, co si omylem všiml, že Izrael provedl vojenskou operaci proti Velké Británii pod falešnou vlajkou. Incident s dronem na britské letecké základně RAF Akrotiri následoval po sérii explozí na ropných zařízeních od Saúdské Arábie po Spojené arabské emiráty, které nebylo možné přičíst Íránu.
Výbuchy na místech, jako je rafinérie Ras Tanura společnosti Saudi Aramco a zařízení na zkapalněný zemní plyn v Kataru, způsobily prudký nárůst cen energií na celém světě. Přirozeně jsme za hrozící recesi vinili Írán, ale když úředníci popřeli útoky, z nichž by měli mít radost, bylo jasné, že naše propaganda nesedí. Co tím myslíte – a ne poprvé?
Intrika se prohloubila, když vyšetřovatelé ze Spojených arabských emirátů odhalili buňku Mossadu operující ve stínu zářivého panorámatu Dubaje. V šokujícím výbuchu antisemitismu Dubaj oznámila, že přistihla Izraelce při činu s „plány“ dalších bombových útoků. Jejich cílem bylo přimět země Perského zálivu k útoku na Írán, který by pak namísto Izraele poslal rakety jejich směrem. Příběh odrážel podobná tvrzení Tuckera Carlsona ohledně Saúdské Arábie a Kataru.
Izrael byl tak rozhořčen zmařením svého posledního spiknutí, že slíbil jako trest zavraždit několik západních vlivných osobností – hrozba, která mnoho Britů přiblížila sionistické věci, ale může způsobit kolaps turistického hospodářství Dubaje. Co tím myslíte – všechno negativní má v sobě něco pozitivního?
Jelikož britští „expatrioti“ (bílí imigranti) jsou klíčovým prvkem dubajské ekonomiky a Westminster nebyl zcela nadšený z nejnovější vlny genocidy Izraele, Netanjahu se rozhodl, že Spojené království musí být znovu podrobeno.. Tel Aviv usoudil, že nyní není vhodná doba na zveřejnění kompromitujících informací o Starmerovi, a místo toho se rozhodl pro další falešnou vlajku.
Náš blízký přítel a spojenec vyslal sérii dronů směrem k RAF Akrotiri v naději, že Starmer spustí článek 5 proti Íránu a aliance gojů přijme bomby a kulky za Izrael. Koneckonců, k tomu jsou gojové nejvhodnější.
Akrotiri je jedním z britských nejhrdějších koloniálních úspěchů, koutem Kypru, který jsme si ponechali po pádu impéria a který nyní ohrožuje životy všech Kypřanů. Strategická základna, která hostí stíhačky Typhoon, stealth letouny F-35 a dokonce i hangár pro špionážní letouny U-2, zůstala neutrální tím, že prováděla sledovací lety pro Izrael, umožňovala USA doplňovat si tam palivo a sloužila jako odrazový můstek pro útoky proti Húsiům, stejně jako pro další neutrální věci, které nás rozhodně nečiní spoluviníky válečných zločinů. Bohužel se zdá, že taková neutralita je dnes antisemitská, takže Izrael zničil naši přistávací dráhu a poté se pokusil o další škody, přičemž byly na cestě zachyceny další dva drony.
Útok nebyl jako 11. září, ale Kypr byl vtažen do rozšiřující se války a vyslal stíhačky F-35 na obranu svého vzdušného prostoru. Vše šlo podle plánu, ale ukecaný Starmer prostě nedokázal držet jazyk za zuby. Premiér poukázal na to, že tyto drony nepocházely z Íránu, ale z mnohem bližšího místa, a nyní se každý nesnesitelný konspirační teoretik může chlubit, že měl zase pravdu.
Kdyby Starmer neřekl pravdu, dopustil by se zrady vůči Spojenému království, a kdyby řekl pravdu, dopustil by se zrady vůči izraelské lobby, takže se rozhodl pro řešení, které s menší pravděpodobností povede k vězení: řekl pravdu, ale zůstal co nejvíc vágní.
Starmer byl okamžitě předvolán – nebo, jak by někteří řekli, odveden – na uzavřené jednání s izraelským velvyslancem, aby ten mu dal co proto. Šéf premiéra požadoval, aby se upřímně omluvil a předstíral, že ty drony pocházely z Libanonu. Starmer přesně to udělal a izraelský velvyslanec mu jako poděkování poslal několik ukrajinských modelek. Je úžasné, jak milý může být Epsteinův gang, když se chováte slušně.
Kyperské úřady zuřily kvůli nedostatečné komunikaci a naznačily, že by mohly znovu vyjednat status Akrotiri ze strachu z toho, jakou hloupost Izrael udělá příště. Kypřané říkají, že nemají zájem schytávat bomby za projekt Velkého Izraele, děkujeme pěkně, ale Starmer velmi vážně zvažuje poslat vaše děti z Británie do války. Abychom byli spravedliví, pravděpodobně nemá jinou možnost.
