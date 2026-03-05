Robert Reich: Třetí světová válka?
5. 3. 2026
čas čtení 4 minuty
Bývalý americký ministr práce a zaměstnanosti apeluje na své americké spoluobčany, aby bezodkladně protestovali u svých poslanců v Kongresu proti Trumpově porušování zákonů
Přátelé,
NATO se nyní zapojilo do konfliktu. Sestřelilo íránskou raketu směřující do tureckého vzdušného prostoru. Turecko je členem NATO a nachází se na jeho území významná americká vojenská základna, kde USA mají jaderné zbraně, včetně termonukleárních bomb B-61. Článek 5 NATO stanoví, že útok na jednoho člena aliance je považován za útok na všechny.
Spojené království poskytlo USA přístup ke svým vojenským základnám pro údery na Írán. Francie buduje koalici na ochranu obchodní lodní dopravy v Hormuzském průlivu, Rudém moři a Suezském průplavu. Nizozemsko zvažuje žádost Francie o pomoc při zabezpečení těchto námořních tras. Bílý dům uvádí, že Španělsko bude spolupracovat s americkou armádou. Řecko vysílá letadla a válečné lodě na sousední Kypr. Libanon nařizuje hromadnou evakuaci na jihu země.
Mezitím Rusko, které má s Íránem strategickou partnerskou smlouvu, obviňuje USA, že využívají „imaginární hrozbu“ ze strany Íránu jako záminku k svržení jeho ústavního pořádku. Putin označuje zabití íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího za „cynické porušení všech norem lidské morálky a mezinárodního práva“.
Rusko, Írán a Venezuela jsou největšími světovými producenty těžké ropy, která se vyváží do desítek zemí, kde je zpracovávána v rafinériích. To znamená, že s uzavřením Hormuzského průlivu a útoky na velkou část íránské ropné produkce se Čína, která byla dosud největším odběratelem íránské ropy, téměř jistě stane více závislou na ruské ropě, což přiblíží tyto dvě supervelmoci.
Írán uvádí, že dosud bylo při izraelských a amerických útocích zabito více než 940 lidí. Dosud zemřelo 11 lidí v Izraeli, když Írán odpověděl palbou. Bylo zabito šest amerických vojáků. Nemáme zprávy o počtu zraněných.
Válka Trumpa a Netanjahua se rychle stupňuje do globálního konfliktu.
A co my a všichni ostatní Američané? Kdo zastupuje naše zájmy? Dovolte mi připomenout, že americký Kongres nevyhlásil válku, i když článek I, oddíl 8, odstavec 11 Ústavy výslovně přiznává tuto pravomoc Kongresu – nikoli prezidentovi.
Je to součást takzvaných „vyjmenovaných pravomocí“ – pravomocí vyhrazených Kongresu, zástupcům lidu. Pouze Kongres je oprávněn „vyhlásit válku, udělit kaperské listy a odvetná opatření a stanovit pravidla týkající se zajetí na souši a na vodě“.
Proč jsme tedy na pokraji třetí světové války? Jaký je důvod pro nasazení tolika vojáků za tak vysokou cenu a s takovým rizikem? Jaký je zájem Ameriky?
Trump to neříká, kromě vágních obecných řečí o jaderných kapacitách Íránu – které podle odborníků z Mezinárodní agentury pro atomovou energii a našich vlastních zpravodajských služeb Trump značně zveličuje.
Kde jsou progresivní hlasy varující před tím, jak snadno se taková válka může vymknout kontrole? Kde jsou historici, kteří nám vyprávějí, jak takové katastrofy začínají? Kde jsou hlasy vysvětlující všechny domácí potřeby, které obětujeme, abychom financovali americkou vojenskou mašinerii?
Nejsem izolacionista. Věřím, že Amerika má odpovědnost po celém světě. Ale ani od pravicové skupiny „America First“ neslyším mnoho připomínek Trumpovým příznivcům, že válka, do které nás vtahuje, porušuje základní princip, kvůli kterému byl zvolen.
Trump zahájil válku na Blízkém východě, která již zabíjí a zranila velké množství mužů, žen a dětí. Ale udělal to bez našeho souhlasu, bez plánu, bez strategie a bez jasné představy o tom, kam to vede a jak to skončí.
Vyzývám vás, abyste požádali své členy Kongresu, aby využili své pravomoci a zastavili tuto smrtící válku v Íránu. Kontaktujte je hned na čísle: (202) 224-3121.
