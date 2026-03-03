Organizace Greenpeace se odvolají proti rozsudku ve výši 345 milionů dolarů v zastrašovací žalobě společnosti Energy Transfer
Tisková zpráva Greenpeace Česká republika
Severní Dakota, USA / Praha 2 března 2026: Greenpeace International a organizace Greenpeace v USA budou usilovat o nové soudní řízení a v případě potřeby se odvolají k Nejvyššímu soudu Severní Dakoty poté, co okresní soud přiznal fosilní společnosti Energy Transfer (ET) částku 345 milionů USD. Žaloba ET je zjevným pokusem umlčet svobodu projevu, popřít roli původních obyvatel jako lídrů hnutí Standing Rock, a zastrašit každého, kdo se postavil za mírový odpor proti ropovodu Dakota Access. Greenpeace International bude zároveň nadále usilovat o náhradu škody za zastrašovací žaloby ET podle evropské legislativy proti SLAPP (Strategická žaloba proti účasti veřejnosti) v Nizozemsku.
Mads Christensen, výkonný ředitel Greenpeace International: „Snahy Energy Transfer nás umlčet selhávají. Greenpeace International se nenechá zastrašit, naopak budeme ještě hlasitější. Společně se spojenci po celém světě budeme stát proti korporacím, které ničí planetu, a proti miliardářům, kteří upřednostňují zisky před lidmi a planetou. Svobody, za které se tvrdě bojovalo, jsou v ohrožení a klimatická krize se zrychluje. V tomto právním sporu jde o víc než kdy dřív. Odvoláním v USA i průlomovou anti-SLAPP žalobou v Nizozemsku děláme vše pro to, aby Energy Transfer nesla odpovědnost za své zastrašovací žaloby. A aby každý, kdo se pokouší umlčet kritiku podobnými praktikami, věděl, že tím jen posiluje hnutí, proti kterému bojuje."
Dnešní rozsudek sice škrtá některé body verdiktu poroty z března 2025, ale stále přiznává společnosti ET stovky milionů dolarů bez dostatečného právního základu. Greenpeace bude dál argumentovat, že Ústava USA odpovědnost v tomto případě nepřipouští, že ET nepředložila důkazy pro své nároky a že soud připustil zavádějící a irelevantní důkazy, zatímco ty ve prospěch obhajoby vyloučil. Zpochybníme také nestrannost poroty.[1][2]
Žaloby ET proti Greenpeace International a americkým organizacím Greenpeace v USA (Greenpeace Inc.) a Greenpeace Fund jsou typickými příklady tzv. SLAPP žalob — strategických žalob, jejichž cílem je zahltit neziskové organizace a aktivisty náklady na právní obranu, ztížit jejich fungování a umlčet kritiku.[3] Greenpeace International se sídlem v Nizozemsku usiluje o spravedlnost také v Evropě prostřednictvím žaloby proti ET podle nizozemského práva a nové směrnice EU o anti-SLAPP. Jde o průlomový test nové legislativy, který by mohl vytvořit silný precedent proti zastrašování ze strany korporací.[4]
Pavel Gruber, výkonný ředitel Greenpeace Česká republika: „Také v České republice dnes pozorujeme snahu výrazným způsobem oslabit ochranu životního prostředí a umlčet environmentální organizace, média a vědce, které se ochranou přírody a klimatu zabývají. S nástupem Motoristů sobě do vlády a na Ministerstvo životního prostředí je zpochybňována nutnost řešit klimatickou krizi, rapidně se snižují prostředky Ministerstva životního prostředí na ochranu klimatu a přírody a dlouhodobá práce mnoha organizací se ocitá v sázce. Je důležité, aby občanská společnost nezůstala zticha a bránila se narůstajícím útokům ze strany vlád a korporací."
Žaloby typu SLAPP ze strany Energy Transfer jsou součástí vlny zastrašujících žalob, které v posledních letech podaly velké ropné společnosti jako Shell, Total a ENI proti organizacím Greenpeace. Některé z těchto případů se podařilo úspěšně zastavit. Greenpeace Francie uspěla proti SLAPP žalobě TotalEnergies 28. března 2024 a Greenpeace UK spolu s Greenpeace International donutily Shell stáhnout svou SLAPP žalobu 10. prosince 2024.
Poznámky:
[1] Rozsudek okresního soudu Severní Dakoty soudce Giona navazuje na verdikt poroty z 19. března 2025, který shledal organizace Greenpeace odpovědnými za více než 660 milionů USD. Soudce Gion následně vyškrtl několik položek z verdiktu poroty a snížil celkovou částku na přibližně 345 milionů USD.
[2] Veřejná vyjádření nezávislého Výboru pro monitoring soudního řízení.
[3] První žaloba Energy Transfer byla podána u federálního soudu v roce 2017 podle zákona RICO — zákona o organizacích ovlivněných vydíráním a korupcí, amerického federálního předpisu určeného ke stíhání organizovaného zločinu. Případ byl v roce 2019 zamítnut, přičemž soudce uvedl, že důkazy „zdaleka nedosahují" toho, co je potřebné k prokázání existence organizace typu RICO.
[4] Greenpeace International zaslala Energy Transfer oznámení o odpovědnosti 23. července 2024. Poté, co ET odpovědnost opakovaně odmítla (září 2024, prosinec 2024), podala Greenpeace International 11. února 2025 žalobu u nizozemského soudu — první test směrnice EU o anti-SLAPP v praxi. Případ byl oficiálně zapsán do rejstříku Soudu v Amsterdamu 2. července 2025. Další jednání je naplánováno na 16. dubna 2026.
