Je pozoruhodné, jak se čeští politikové a česká média snaží lézt kriminálníku Trumpovi kamsi
28. 2. 2026
Sakra, tak takhle to všechno skončí? Společností, která je příliš pasivní a zmanipulovaná, aby odstranila pedofilní gang, který sama dosadila k moci – a teď ten zvrácený gang chystá spustit holokaust, než si uvědomíme, co se děje? Když to takhle formulujete, zní to jako apokalyptická černá komedie – a přesto tu stojíme a díváme se na to, co by mohlo být labutí písní našeho druhu.
Na našem náhrobku bude napsáno:
V láskyplné vzpomínce na lidstvo
nejchytřejší a nejhloupější druh, jaký kdy žil
zemřel kvůli pedofilům
Budoucí civilizace si budou lámat hlavu a pak dojdou k závěru, že jsme vesmíru prokázali laskavost tím, že jsme se sami zničili, a nebudou se mýlit. Možná je konec lidstva jen opravou strašné chyby vesmíru. Pokud jste neviděli zprávy a jste v tuto chvíli úplně ztraceni, vysvětlím vám, o čem to sakra mluvím...
Včera v noci Spojené státy a Izrael vystřelily rakety do srdce Íránu a zapálily tak sud se střelným prachem na Blízkém východě. Byl to drsný, nelegální úder, který celý svět přivedl na pokraj války. Výbuchy otřásly Teheránem, Isfahánem, Qomem, Karajem a Kermanshah, když vojenská letadla bombardovala vojenské cíle. Hustý kouř stoupal poblíž kanceláří nejvyššího vůdce v rámci operace, kterou Izrael nazval „Operace Řvoucí lev“ a USA „Operace Epická zuřivost“. Myslím, že incely vzrušují tyto smutné názvy. Je to opravdu ubohé.
Íránské síly vystřelily rakety na Izrael, což spustilo sirény v kolonii a uzavření vzdušného prostoru v celé oblasti. Připravte se na slzavé Izraelce, kteří se na sociálních médiích budou hrát na oběti – bude to nesnesitelné. Prostě si pusťte „Boom, Boom Tel Aviv“ na repeat, abyste přehlušili jejich kňourání.
Ženevské konvence visí na vlásku po krachu jaderných jednání, kde Trump požadoval úplné odstranění jaderných zbraní, jinak budou následovat důsledky. Íránci si vybrali suverenitu a důstojnost – a Epsteinova třída si vybrala masové vraždění.
Došli jsme do tohoto bodu, protože Trumpova administrativa dospěla k závěru, že Izrael má na Trumpa horší kompromitující materiály než Írán, takže nyní musí gojští vojáci jít do války – a upřímně řečeno, je nemožné s nimi sympatizovat. Každý Američan, který plní rozkazy, se dopouští válečného zločinu, a vzhledem k tomu, co je v sázce, jsou horší než nacisté. Já osobně nebudu plakat, když uvidím, jak USS Gerald R. Ford shoří v plamenech.
Donald Trump, služebník Baala, oznámil na Truth Social, že zahájil „masivní, pokračující operaci“ s cílem zničit íránské jaderné sny a možná i samotný „režim“. Nevysvětlil, proč Izrael smí mít nelegální jaderné zbraně, ale Írán nesmí mít ani konvenční rakety ani jadernou energii. Už dávno jsme přestali předstírat, že mezinárodní právo platí pro všechny stejně.
V tuto chvíli si každý, kdo volal po válce za osvobození íránských žen nebo záchranu demonstrantů, které Mossad masakroval, zaslouží pořádné „jdi do prdele“. Nejzdvořilejší, co mohu říct, je, že jste užiteční idioti impéria.
Pomalu. Kurva. Tleskejte.
Všechno, co se týká útoku impéria na Írán, bylo nelegální. Nebylo žádné hlasování Rady bezpečnosti OSN, žádné schválení Kongresem, žádný bezprostřední útok ze strany Íránu, žádné důkazy o jaderných zbraních. Je to znovu Irák. Civilisté po celém Íránu popisují, jak se jejich domy třesou pod neustálými výbuchy – jejich osvobození, jak se zdá, leží pod hromadami trosek.
Přestaňme s těmi kecy, nikdy nešlo o záchranu Íránců. To, čeho jsme svědky, je prostředníček namířený proti Chartě OSN. Impérium by Írán proměnilo v Gazu, kdyby mohlo, ale vy jste viděli kanadskou ženu, jak si strhává hidžáb, a byli jste nadšení, že? Vy zatracení blázni.
Opravdu používáte slova „preventivní úder“ s vážnou tváří? No, ta slova by se dala použít i proti naší straně. Impérium má jaderné zbraně a jiné zbraně hromadného ničení. Impérium provádí nelegální útoky na suverénní území. Podle logiky impéria by jiné země mohly proti nám provést útoky s cílem odstranit vedení. Bylo by vám příjemné, kdyby někdo zničil Bílý dům? A co Downing Street? Vy géniové nemáte ponětí, co jste otevřeli. Ve světě Netanjahua není nikdo v bezpečí.
Pokud nebudou urgentně vydány zatykače ICC na Trumpa a jeho kliku, mezinárodní právo skončí. V tomto bodě bychom spíše viděli soudce ICC uvězněné nebo zabité než Trumpa v Haagu. Možná naší jedinou nadějí je, že Thomas Massie odhalí všechna ta Trumpova videa, o kterých víme, že existují. Nebo je možná již má íránská hackerská skupina Handala. Pokud Trumpovi příznivci uvidí, jak znásilňuje děti, bude to pro ně dostatečný důvod, aby se proti němu obrátili, že? … Že?
Pokud se Trumpova podpora nezhroutí jako právě teď, máme vážný problém. Tato sázka na likvidaci se netýká jen Íránu, je to domino efekt v hodnotě osmi miliard a každé= domino je lidský život. Ostatní vůdci vědí, že jsou další na seznamu – buď budou jeden po druhém likvidováni, nebo udeří jako první.
Jaderné velmoci jako Rusko, Čína a Pákistán se scházejí ve válečných místnostech a zvažují možnosti, které zahrnují taktické jaderné zbraně. Jedno svědění prstu na tlačítku a je konec hry – úplná jaderná výměna, houbovité mraky kvetoucí jako smrtící květiny a sbohem, lidstvo. Byla to divoká jízda, dokud trvala, přátelé.
Mezi možnosti odvetných opatření Íránu patří hypersonický úder na jaderné zařízení v Dimoně nebo dokonce špinavé bomby, které by proměnily pouštní kolonii v radioaktivní pustinu. Je to jen to, co by si Izrael zasloužil, ale pro původní Palestince by to bylo katastrofální.
Pokud Írán skutečně vnímá tuto konfrontaci jako konec světa, mohl by umírající Írán přistoupit k taktice spálené země a zasáhnout hypersonickými zbraněmi všechna ropná zařízení v regionu, čímž by globální ekonomiku uvrhl do propasti. Zástupci od Libanonu po Irák by pak vypustili vše, co mají, a vtáhli celý Blízký východ do víru. A k čemu? Co dobrého z toho vzejde, i v tom nejoptimističtějším scénáři? Zastavte se a zamyslete se, sakra.
Epsteinova třída nebrání demokracii ani lidská práva; vyvolává apokalypsu, aby pohřbila své hříchy. A tady je to, co by vás mělo děsit: pokud nějakým zázrakem vyjdeme z třetí světové války bez úhony, budou mít pedofilové navždy absolutní moc. Všichni budeme Palestinci.
