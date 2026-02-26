Vysoký komisař OSN Türk o okupovaném palestinském území: Že za to nikdo není pohnán k odpovědnosti, je hanebné
26. 2. 2026
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk
26. února 2026
Projevu v rámci interaktivního dialogu o situaci v oblasti lidských práv na okupovaném palestinském území, 61. zasedání Rady pro lidská práva.
Pane viceprezidente,
vážení delegáti,
situace na okupovaném palestinském území je katastrofou způsobenou člověkem.
Zpráva, kterou máte před sebou, popisuje události mezi 1. listopadem 2024 a 31. říjnem 2025, které ukazují naprosté pohrdání lidskými právy ze strany Izraele v Gaze a na Západním břehu Jordánu, jakož i závažná porušení ze strany Hamásu a dalších palestinských ozbrojených skupin.
Důkazy shromážděné mým úřadem odhalují soustavné hrubé porušování a zneužívání lidských práv, závažná porušení mezinárodního humanitárního práva a zločiny proti lidskosti, které zůstávají nepotrestány.
Izraelské pokračující útoky na obytné budovy a provizorní stany, které zničily celé čtvrti, způsobily masové úmrtí civilistů.
Během sledovaného období bylo zabito více než 25 500 Palestinců, včetně celých rodin, a více než 68 800 bylo zraněno.
Mezi zabitými bylo mnoho palestinských novinářů. Můj úřad ověřil, že od 7. října 2023 bylo při izraelských operacích zabito 292 osob.
Izraelská militarizace humanitární pomoci prostřednictvím Gazské humanitární nadace také vedla k masovým vraždám. Mezi koncem května a 8. říjnem 2025 zaznamenal můj úřad 2 435 Palestinců zabitých izraelskou armádou v blízkosti sběrných míst potravin – většinou mladých mužů a chlapců.
V srpnu 2025 byla Gaza podrobena hladomoru, který postihl více než půl milionu lidí. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví zemřelo hlady nejméně 463 Palestinců, včetně 157 dětí. To bylo přímým důsledkem blokování humanitární pomoci Izraelem a dalších úmyslných akcí.
Izraelské síly během tohoto období pokračovaly v zabíjení humanitárního a zdravotnického personálu a v hromadném zatýkání Palestinců v Gaze a na Západním břehu. Tato zatýkání často představovala svévolné zadržování a zahrnovala i nucená zmizení.
Od 7. října 2023 můj úřad ověřil, že nejméně 89 Palestinců zemřelo v izraelské vazbě. Mučení a jiné špatné zacházení s Palestinci v izraelské vazbě zůstává rozšířené.
Izraelské operace zničily přibližně 80 % civilní infrastruktury v Gaze, včetně domů, škol, nemocnic, kulturních památek a vodárenských zařízení.
Během sledovaného období Izrael pokračoval v násilném vysídlování Palestinců do stále se zmenšujících oblastí pásma Gazy.
V průběhu roku 2025 Hamas a další palestinské ozbrojené skupiny pokračovaly v zadržování rukojmích, což je zjevné porušení mezinárodního práva.
Padesát jedna rukojmí, kteří byli uneseni 7. října 2023, se vrátilo ke svým blízkým. Po propuštění rukojmí popsali své traumatické zážitky, včetně sexuálního a genderově podmíněného násilí, mučení, bití a dlouhodobého věznění v podzemí.
V červnu se objevily zprávy, že ozbrojení muži, údajně napojení na Hamás, bez soudu popravili 12 Palestinců spojených s Humanitární nadací v Gaze.
Pane viceprezidente,
na Západním břehu, včetně východního Jeruzaléma, izraelské bezpečnostní síly pokračovaly v leteckých útocích a používání nezákonné síly, přičemž zabily stovky Palestinců.
V lednu 2025 izraelské síly zahájily operaci Iron Wall (Železná zeď) na severu Západního břehu, která stále pokračuje. Dosud vyhnali ze svých domovů 32 000 Palestinců.
Mezitím palestinské bezpečnostní síly zvýšily použití zbytečné nebo nepřiměřené síly, což vedlo k nezákonnému zabití nejméně 8 Palestinců. Také svévolně zadržely a špatně zacházely s více než 300 Palestinci.
Příměří z 11. října 2025 přineslo určitou úlevu.
Nesmíme si to však plést s mírem nebo bezpečím.
Lidé v Gaze stále umírají v důsledku izraelské palby, chladu, hladu a léčitelných nemocí a zranění.
Od příměří izraelské útoky v Gaze zabily podle palestinského ministerstva zdravotnictví více než 600 Palestinců a zranily více než 1 600. Kdekoli jinde by to bylo považováno za závažnou krizi.
Můj úřad také zaznamenal nejméně 80 hlášených zabití Palestinců hnutím Hamás od příměří, většinou formou poprav bez soudu a při střetech s rivalskými frakcemi.
Gaza má nyní nejvyšší počet amputovaných dětí na obyvatele na světě.
Izrael pokračuje v ničení civilní infrastruktury a násilném přesunu Palestinců v rámci okupovaného palestinského území.
Humanitární situace je stále velmi nejistá, protože Izrael nadále brání humanitární komunitě v dodávkách potravin, přístřeší, paliva, zdravotnických potřeb a dalších nezbytných věcí.
Od uzavření příměří zemřelo nejméně 11 dětí na podchlazení.
Odsuzuji rozhodnutí Izraele z konce loňského roku pozastavit činnost asi 37 humanitárních organizací v Gaze. Odsuzuji také zákaz činnosti UNRWA a demolici jejích prostor ve východním Jeruzalémě, což je zjevné porušení mezinárodního práva.
Dnešní situace na Západním břehu je obzvláště znepokojivá.
Nedávná izraelská opatření rozšiřující vyvlastňování pozemků upevňují anexi palestinského území. To je flagrantní porušení palestinského práva na sebeurčení.
Izraelské bezpečnostní síly nadále používají zbytečnou a nepřiměřenou sílu a podle údajů ověřených mým úřadem od 7. října 2023 zabily 1 020 Palestinců.
Celkově se zdá, že cílem izraelských akcí je trvalá demografická změna v Gaze a na Západním břehu, což vyvolává obavy z etnických čistek.
Pane místopředsedo,
absence odpovědnosti za spáchaná závažná porušení je prostě hanebná.
Místo toho se objevují snahy o maření odpovědnosti. Jednostranné sankce uvalené na 11 soudců a státních zástupců Mezinárodního trestního soudu jsou zcela nepřijatelné.
Stejně jako sankce uvalené na zvláštní zpravodajku pro okupovaná palestinská území, jmenovanou touto Radou.
Opakovaně před touto Radou vystupuji a informuji o dlouhé řadě trestných činů. Vydávám doporučení, žádám o odpovědnost a dodržování mezinárodního práva.
Dělám to i dnes, protože je to zásadní. Probíhající porušování mezinárodního práva v Gaze musí skončit. Musím vydat varovné upozornění ohledně rychle se zhoršující situace na Západním břehu. Izrael musí ukončit svou protiprávní okupaci v souladu se závěrem Mezinárodního soudního dvora. A Izrael musí zrušit nepřiměřená omezení toku humanitární pomoci.
Hodně jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem může můj úřad přispět ke změně této strašné situace.
Může se zdát nepatřičné nebo nevhodné hovořit o rekonstrukci, když utrpení pokračuje nezměněnou měrou.
Máme však povinnost přemýšlet o tom, co je zapotřebí k prolomení tohoto nesmyslného cyklu. Hovořit o trvalém míru.
Na okupovaném palestinském území byla pošlapána lidská práva.
Jakékoli realistické úsilí o obnovu a dosažení trvalé stability bude muset být zakotveno v lidských právech. A to je naléhavé.
Obnova Gazy není logistickým cvičením.
Obnova Gazy a obnovení lidských práv na celém okupovaném palestinském území vyžaduje zaměření se na to, čím lidé prošli během mnoha generací, a překonání sporných narativů.
Vidím pět prvků, které nám k tomu mohou pomoci.
Za prvé, je třeba podniknout smysluplné kroky k zajištění odpovědnosti za všechna porušení a zneužívání lidských práv. Zprávy mého úřadu jsou součástí tohoto záznamu. Pokračující monitorování a podávání zpráv o situaci v oblasti lidských práv je zásadní.
Za druhé, musí být realizováno dlouho očekávané právo Palestinců na sebeurčení, včetně plné odpovědnosti za vlastní správu a kontrolu nad svou zemí a zdroji. Palestinci musí mít možnost utvářet svou vlastní budoucnost a vést úsilí o obnovu Gazy.
Za třetí, bezpečnost není jen o zbraních a zdech. Nerovné zacházení živí nespokojenost. Lidé se mohou cítit bezpečně pouze tehdy, když věří v rovnost před zákonem a v právní stát. Všechny segregacionistické zákony a politiky, které připomínají systém apartheidu, jaký jsme znali v minulosti, musí být zrušeny.
Za čtvrté, palestinské a izraelské organizace občanské společnosti a obhájci lidských práv, kterým jejich komunity důvěřují, musí být klíčovými partnery při ochraně lidských práv v budoucnosti. Potřebují podporu a ochranu mezinárodního společenství.
A konečně potřebujeme porozumění a uzdravení mezi palestinskými komunitami a mezi Palestinci a Izraelci. To znamená pracovat na odstranění dehumanizace, která podněcovala tento desetiletí trvající konflikt.
Hlasy mírových hnutí – palestinských, izraelských a těch, které sdružují Palestince a Izraelce – musí být vyslyšeny a brány v potaz. To může posílit podporu dialogu a zvětšit prostor pro sdílené narativy.
Mezinárodní společenství musí zaplnit morální vakuum a využít této příležitosti – ne k návratu ke stavu před říjnem 2023, ale k tomu, aby se konečně zabývalo základními příčinami tohoto konfliktu.
Členské státy musí usilovat o udržitelný mír, v němž budou Palestina a Izrael žít vedle sebe v rovné důstojnosti a s rovnými právy, v souladu s rezolucemi OSN a mezinárodním právem.
Zdroj v angličtině ZDE
