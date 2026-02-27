Bolest a pláč nemluvněte, jako by se s ním narodila

Izrael opět blokuje sanitky na Západním břehu. Střílí Palestince a poté jim znemožňuje přístup k lékařské péči, aby vykrváceli a zemřeli. Úmyslné. Sadistické. Státní politika.

Tato scéna je těžší, než dokážou vyjádřit moje slova… 🥲💔 Dítě vytažené z trosek, křičící, jako by se s ním narodila sama bolest. Jaká to jsou muka?



„Nejprve se ho zeptali: ‚Poznáváte svůj dům?‘ Odpověděl, že ano, že je to jeho dům. Poté povolali letecký útok a on to sledoval v přímém přenosu, zatímco jeho žena byla zabita před jeho očima.“ V rozhovoru pro Yaqeen Institute americký lékař urgentní medicíny Dr. Farhan Abdelazeez, který působil v Gaze, sdílí děsivý příběh palestinského imáma, který byl zadržen, mučen izraelskými silami a donucen sledovat živý přenos útoku na svůj dům.Vyšetřování organizací Forensic Architecture a Earshot zjistilo, že izraelské síly vystřelily více než 900 nábojů na konvoj jasně označených záchranářů v Tal al-Sultan v jižní Gaze, přičemž během dvouhodinového útoku 23. března 2025 zabily 15 členů záchranného personálu. Desítky osadníků zapálily budovy na čtyřech různých místech v obci Susya v oblasti Masafer Yatta. Armáda není nikde v dohledu, osadníci pálí domy a auta. Šílená realita, která se stala rutinou.

Desítky palestinských novinářů hlásí, že byli během svého zadržení v izraelských věznicích biti, hladoví, sexuálně zneužíváni a mučeni. Rozsah krutosti „se od začátku genocidy zvýšil a zintenzivnil“, říká Sara Qudah z organizace @pressfreedom.



Na konci ledna izraelští vojáci vtrhli do hudebního a kulturního centra Al-Kamanjati, které již 18 let sloužilo ženám a dětem v uprchlickém táboře Qalandiya na Západním břehu. Izraelští teroristé rozbili dechové nástroje, rozbili smyčcové nástroje, roztrhali smyčce...




UNICEF odhaduje, že 100 % z 1,2 milionu dětí v Gaze potřebuje podporu v oblasti duševního zdraví a psychosociální podporu.


Moje maminka umřela, když měla hlad. 




