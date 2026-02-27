Bolest a pláč nemluvněte, jako by se s ním narodila
27. 2. 2026
UNICEF estimates that 100% of Gaza's 1.2 million children require mental health and psychosocial support pic.twitter.com/Rfm72i6mgj— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 26, 2026
Izrael opět blokuje sanitky na Západním břehu.
Střílí Palestince a poté jim znemožňuje přístup k lékařské péči, aby vykrváceli a zemřeli.
Úmyslné. Sadistické. Státní politika.
Israel blocks ambulances in the West Bank again.— Parody Jeff (@BackupJeffx) February 26, 2026
Shoots Palestinians, then seals off medical access so they bleed out and die.
Deliberate. Sadistic. State policy. pic.twitter.com/zuBBmllHKQ
This scene is heavier than my words can carry… 🥲💔— Mahmod Hinawi (@GazaReality) February 26, 2026
A baby pulled from the rubble, screaming,
as if pain itself was born with him.
What kind of agony is this ‼️⁉️#Gaza #Palestine pic.twitter.com/8kbH7usOWy
„Nejprve se ho zeptali: ‚Poznáváte svůj dům?‘ Odpověděl, že ano, že je to jeho dům. Poté povolali letecký útok a on to sledoval v přímém přenosu, zatímco jeho žena byla zabita před jeho očima.“ V rozhovoru pro Yaqeen Institute americký lékař urgentní medicíny Dr. Farhan Abdelazeez, který působil v Gaze, sdílí děsivý příběh palestinského imáma, který byl zadržen, mučen izraelskými silami a donucen sledovat živý přenos útoku na svůj dům.
Vyšetřování organizací Forensic Architecture a Earshot zjistilo, že izraelské síly vystřelily více než 900 nábojů na konvoj jasně označených záchranářů v Tal al-Sultan v jižní Gaze, přičemž během dvouhodinového útoku 23. března 2025 zabily 15 členů záchranného personálu.
VIDEO | "They asked him first, "do you recognize your home?" He said yeah, this is my home. They called in an airstrike, and he's livestreaming, watching it, and his wife was killed in front of his eyes."— The Cradle (@TheCradleMedia) February 26, 2026
In an interview with the Yaqeen Institute, US emergency physician Dr.… pic.twitter.com/4CSTsj4AYP
Desítky osadníků zapálily budovy na čtyřech různých místech v obci Susya v oblasti Masafer Yatta. Armáda není nikde v dohledu, osadníci pálí domy a auta. Šílená realita, která se stala rutinou.
IDF střílí po sanitkách a Hůle, Hřebejk, Kunc a spol u toho slintají blahem https://t.co/otJDjNP71p— Veru12345 (@vend50993) February 26, 2026
Desítky palestinských novinářů hlásí, že byli během svého zadržení v izraelských věznicích biti, hladoví, sexuálně zneužíváni a mučeni. Rozsah krutosti „se od začátku genocidy zvýšil a zintenzivnil“, říká Sara Qudah z organizace @pressfreedom.
Honzo Fingerland, David Borek, Jakub Szántó, Petr Fiala, @JanLipavsky ... čo vy na to? Honzo F., osadníci robia neplechu, pamätáš si na svoj výrok? https://t.co/AIMbb4FN9s— Daniel Kočiš 🍉 (@Otras_Mozgu) February 25, 2026
Na konci ledna izraelští vojáci vtrhli do hudebního a kulturního centra Al-Kamanjati, které již 18 let sloužilo ženám a dětem v uprchlickém táboře Qalandiya na Západním břehu. Izraelští teroristé rozbili dechové nástroje, rozbili smyčcové nástroje, roztrhali smyčce...
Dozens of Palestinian press workers report being beaten, starved, sexually abused and tortured while detained in Israeli prisons. The scale of cruelty "has increased and intensified" since the start of the genocide, says Sara Qudah with @pressfreedom. pic.twitter.com/13XWBxz6ZI— Democracy Now! (@democracynow) February 26, 2026
In late January, Israeli soldiers raided the Al-Kamanjati Music and Cultural Center, which served women and children for 18 years in the Qalandiya refugee camp in the West Bank.— B.M. (@ireallyhateyou) February 26, 2026
The Israeli terrorists smashed the wind instruments, shattered the string instruments, tore the bows… https://t.co/niUzUk6dXH pic.twitter.com/QE1pHu9oPt
UNICEF odhaduje, že 100 % z 1,2 milionu dětí v Gaze potřebuje podporu v oblasti duševního zdraví a psychosociální podporu.
Moje maminka umřela, když měla hlad.
