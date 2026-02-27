Rusko odpálilo 420 dronů a 39 raket. Zelenskyj hlásí škody v osmi regionech
27. 2. 2026
Prezident Volodymyr Zelenskyj to oznámil na svém telegramovém kanálu, kde zveřejnil video s důsledky ostřelování.
"Rusko opět bojovalo proti kritické infrafrastruktuře a běžným obytným budovám," uvádí zpráva.
Podle prezidenta bylo vypuštěno 420 dronů, většina z nich typu Šáhid, a také 39 raket různých typů, včetně 11 balistických raket. V osmi regionech bylo zaznamenáno zničení soukromých a vícepodlažních budov.
Hlava státu také poznamenala, že byly poškozeny plynová infrastruktura v Poltavské oblasti a rozvodny v kyjevské a dněpropetrovské oblasti. Záchranné operace probíhaly v Černihivě, Záporoží, Charkově, Kirovohradu, Vinnyci, Kyjevě.
Zelenskyj poznamenal, že díky rychlé pomoci mezinárodních partnerů byla většina raket sestřelena, ale některé zasáhly své cíle. Také zdůraznil, že je nutné pokračovat v aktivní práci na ochraně energetické infrastruktury.
"Chlad úplně neustoupil a rakety pro protivzdušnou obranu jsou potřeba každý den, zatímco Rusko se snaží rozbít náš energetický sektor. Děkuji všem, kteří rozumí a pomáhají," napsal Zelenskyj.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
