Rostoucí hrozba konfliktu v Africkém rohu
27. 2. 2026
Střety mezi federální armádou a tigrajskými silami minulý měsíc ve dvou tigrajských okresech by mohly být prvními kroky k širší válce, která byla poslední tři roky zmrazena vratkým příměřím.
Po potyčkách v Celemti na jihozápadě Tigraye a Wajiratu na jihovýchodě federální vláda přesunula několik armádních divizí směrem k hranici s Tigrayí. Také zablokovala bankovní účty vybraných představitelů vládnoucí Lidově osvobozenecké fronty Tigraye (TPLF).
V očekávání blížících se potíží lidé v regionálním hlavním městě Mekelle zásobovali potravinami a u bank se vytvořily dlouhé fronty. Mnoho majitelů obchodů, obávajících se narušení online sítí, nyní odmítá digitální platby, zatímco Ethiopian Airlines zrušily všechny lety do regionu.
Napětí má širší mezinárodní rozměr. Pokud by vypukla válka, existují obavy, že by vtáhla i sousední Súdán i vlády v oblasti Perského zálivu a Rudého moře – s ještě většími humanitárními důsledky.
Kdo je kdo?
Současné domácí třenice odrážejí dramatické přerozdělení politických a vojenských aliancí z války v Tigrayi v letech 2020–22, kdy federální síly a eritrejské jednotky – podporované amharskými polovojenskými jednotkami – pochodovaly proti regionální správě vedené TPLF.
Tato koalice se od té doby rozpadla. Eritrea kritizovala příměří z Pretorir uzavřené v listopadu 2022, ale ještě výrazněji se rozkmotřila s vnitrozemskou Etiopií kvůli požadavku Addis Abeby na přístav – zejména když premiér Abiy Ahmed označil za potenciálního kandidáta Assab v Rudém moři.
Obě strany také usilují o vliv v politicky rozdělené Tigrayi. Po většinu posledních dvou let se to odehrávalo sporem o kontrolu nad Tigrajskou přechodnou regionální správou (TIRA), která byla zřízena na základě dohody o příměří jako první krok k opětovnému začlenění Tigraye do federace.
Boj o vliv je široce zastoupen dvěma soupeřícími tábory vedenými předsedou TPLF Debretsionem Gebremichaelem – považovaným za spojence Asmary – a jeho bývalým zástupcem Getachewem Radou, který je nyní poradcem Abiye.
Ani Amhara neunikl neshodám. Tisíce bojovníků polovojenských jednotek oblasti Amhara odmítly v roce 2023 přijmout odzbrojení požadované Addis Abebou, a vytvořily povstaleckou skupinu Fano, která zasadila federální armádě řadu ran. Naopak v západním Tigrayi slouží amharské polovojenské jednotky známé jako Tekeze Guard jako pomocné jednotky federálních sil.
Co se pokazilo?
Federální vláda prezentovala konflikt v Tigrayi jako akci vymáhání práva, ale její váleční spojenci jej využili k obsazení území, které si nárokovali. Podle mírové dohody v Pretorii byly amharské síly vyzvány k ústupu ze západní a jižní Tigraye a eritrejské jednotky k opuštění pohraničních oblastí severní Tigraye.
Federální vláda však odmítla tato ustanovení vymáhat. Místo toho trvala na přímé kontrole sporných oblastí, dokud nebude možné konat referendum, přičemž Amhara vykonávala faktickou administrativní kontrolu. Addis Abeba v podstatě normalizovala nový status quo, čímž upevnila územní a demografické změny způsobené válkou.
Ze strachu z násilí a zastrašování tato patová situace zabránila více než milionu vysídlených Tigrajců vrátit se do svých domovských vesnic.
Na začátku roku 2024 byl dosažen kompromis, který upřednostnil proces návratu před otázkou obnovy území. Podle tohoto rámce měla federální armáda převzít veškeré bezpečnostní povinnosti, rozbít nelegální osady a odzbrojit ozbrojené skupiny. Místní správa by byla organizována prostřednictvím veřejných schůzí, přičemž by byli obnoveni předváleční policisté a milice.
Po náročné realizaci v jižních okresech byl proces zastaven. Vládní komise uvedla, že navrátilci do Celemti čelili fyzickému útoku milice proamharského regionu a jejich domovy či zemědělská půda zůstala osadníky obsazena. V západním Tigrayi Tekeze Guard – složená z pachatelů etnického čištění během války – veřejně označuje vysídlené Tigrajce za uprchlíky a trvá na tom, že uznání územního nároku Amhary je předpokladem pro pokojný návrat.
Situace Celemti byla prezidentem TIRA uvedena jako důvod minulého měsíce ke střetu mezi polovojenskými Tigrajskými obrannými silami (TDF) a etiopskou armádou.
Odzbrojení je další oblastí obav – příznakem špatně institucionalizovaného mírového procesu. V počátečních fázích roku 2023 panoval optimismus, státní média uváděla, že TDF odevzdává těžkou techniku, ale pak začala tvrdit, že TDF přeškolí některé své síly a těžké zbraně byly ukryty.
Mezitím byl také proces demobilizace s nedostatkem peněz výrazně mimo. Tigrajští úředníci tvrdili, že mírová dohoda stanovila, že úplná demobilizace má jít ruku v ruce s odstraněním všech nefederálních sil ze západní Tigraye a "obnovením ústavního území Tigraye a plným návratem vnitřně vysídlených osob".
Rozdělení v rámci TPLF
Krátce po příměří z Pretorie se TPLF zapletla do mocenského boje mezi frakcí vedenou Debretsionem a konkurenční skupinou stojící za inauguračním prezidentem TIRA Getachewem. Kořenem tohoto konfliktu je poválečná krize legitimity a zásadní rozpor v tom, kde sídlí konečná autorita.
Vzhledem k historicky centralizovanému modelu správy TPLF je spor o kontrolu nad TIRA existenční. Ztráta kontroly by podkopala jeho volební šance a oslabila jeho vyjednávací sílu vůči federální vládě.
Když Abiy podpořil Getachewa jako prezidenta TIRY, Debretsionova frakce se zakopala, aby udržela kontrolu. Aby získala domácí podporu, prezentovala spor jako konfrontaci s Addis Abebou – oblíbeným padouchem. V březnu loňského roku ozbrojení důstojníci TDF převzali kanceláře TIRA a Getachew se svými spojenci z regionu uprchli.
Od té doby založili novou opoziční stranu podporovanou Addis Abebou. Také se objevila ozbrojená skupina Tigray Peace Force (TPF) s cílem sesadit TPLF a působí na jihovýchodní hranici Tigraye v regionu Afar. Minulý říjen, když TDF postupovala směrem k základně TPF, byla odražena útoky dronů federální armády.
Obě tigrayské frakce využívaly bolest veřejnosti a poválečné ambice a promarnily tempo mírového procesu. Elita Tigraye je hluboce rozdělena, většina politických otázek – od návratů vnitřně vysídlených osob až po demobilizaci – je prezentována skrze frakční loajalitu.
Vyrovnání a přesměrování
Změnu strategického prostředí nejlépe ilustruje dopis, který etiopská vláda zaslala v červnu 2025 generálnímu tajemníkovi OSN s obviněním z blížícího se společného útoku TDF, eritrejské armády a Fana na západní Tigray.
V následném dopise v říjnu Addis Abeba obvinila velitele TDF, že se účastnili ofenzívy povstaleckých jednotek Fano za účelem dobytí Woldiya, významného města v severovýchodní Amhaře. V posledních týdnech Etiopie také tvrdila, že zachytila dodávky zbraní z Tigraye pro Fano, a vydala ultimátum Eritreji.
Nepřítel mého nepřítele se zdá být organizační princip. Fano považuje Abiyovu vládu za existenční hrozbu pro amharský lid, což ospravedlňuje spojenectví s jakýmkoli aktérem, včetně TPLF – protivníka během poslední války.
Eritrea nyní dostává od TPLF výjimku, navzdory válečným zvěrstvům eritrejské armády a pokračující okupaci tigrajských čtvrtí. Pokud má přijít konflikt s Addis Abebou, aliance s Asmarou umožňuje TPLF uniknout obklíčení, kterého se obává.
Koncem roku 2025 byly tyto nové vztahy údajně formalizovány trilaterálními schůzkami uvnitř Súdánu, na území kontrolovaném vládou prezidenta Abdal Farraha al-Burhana.
Externalizace sporu je stále nebezpečnějším prvkem. Al-Burhan získává vojenskou a diplomatickou podporu od Eritreje a Egypta, když bojuje se svým rivalem, generálem "Hemedtim" Dagalem, který vede Síly rychlé podpory. Dagalo je naopak podporován Spojenými arabskými emiráty, přičemž nedávné zprávy tvrdí, že v západní oblasti Etiopie existuje výcvikový tábor pro súdánské povstalce financovaný Emiráty.
Addis Abeba mezitím provokuje Somálsko tím, že se pomalu přibližuje k uznání odtrženého Somalilandu výměnou za pronájem přístavu Berbera a vojenské základny. Nedávné uznání Somalilandu Izraelem tato regionální napětí ještě zhoršilo, což vyvolalo kritiku – a neklid – ze strany Saúdské Arábie a Turecka.
Co bude dál?
Zatím nejsou známky odjezdu diplomatů a jak se vojenská připravenost etiopských federálních sil, TDF a Eritrey zvyšuje, zde jsou čtyři možné scénáře, které je třeba zvážit.
Scénář 1: Addis Abeba se snaží zlikvidovat TPLF
Shromažďování vojsk federální armády podél hranic Tigraye by mohlo být zesílením stávajících nátlakových taktik Addis Abeby, které se snaží vyvolat masové protesty nebo palácový převrat v rámci vedení Tigraye omezením dodávek paliva, pozastavením rozpočtových transferů a podporou odpůrců.
Kapitulace TPLF by rozbila současnou trojcestnou alianci, v níž Tigray slouží jako geografický pozemní most.
Tento postupný přístup však neospravedlňuje rozsah současné vojenské mobilizace, zvláště když odčerpává síly z jiných klíčových oblastí, jako je Amhara, kde působí Fano.
Scénář 2: Cílem je Assab
Cílem Addis Abeby v Tigrayi by mohlo být i její snaha ovládnout Assab. Vojenská ofenzíva na přístav by však byla obtížná. Dostat se do Assabu, který sousedí s oblastí Afar, by znamenalo pronikání drsným terénem a eritrejská armáda je dobře zakopána.
Proto by byla nutná paralelní operace blíže srdci Eritreje – přístupnému pouze přes Tigray – aby eritrejské síly byly donuceny vzdát se zákopů a rozsáhlé vojenské přítomnosti kolem Assabu.
Tento scénář přivádí federální armádu do současného střetu s eritrejskými i tigrajskými silami. Přesto by Addis Abeba mohla považovat tuto možnost za nevyhnutelnou, pokud věří, že obě strany jsou v konkrétní vojenské alianci.
Scénář 3: Eritrea/TDF převezmou iniciativu
Etiopská příprava může být napjatá. Addis Abeba dlouhodobě tvrdí, že eritrejské jednotky a síly TDF vstupují do závěrečných fází plánování společné ofenzívy. Prohlášení eritrejských a představitelů TPLF naznačují alespoň tichou koordinaci, ne-li vojenskou spolupráci.
Taková ofenzíva by pravděpodobně cílila na základny federální armády v koridoru Gondar-západní Tigray nebo v oblasti Afar. Postup dále na jih by však protáhl zásobovací linie, což by činilo síly Eritrey a TDF zranitelnými kvůli hrdlům a protiútokům.
Tento scénář předpokládá, že federální vláda je nejslabší a připravená k svržení. Když TPLF učinila podobné hodnocení koncem roku 2021, Abiyova vláda se ukázala jako odolná, mobilizovala masivní množství nových rekrutů a efektivně nasadila ozbrojené drony.
Scénář 4: Diplomatický průlom, ale s několika spoilery
Konečným scénářem je diplomatický průlom, který uklidní napětí. Addis Abeba však zvýšila politické sázky prostřednictvím své rétoriky o národní bezpečnosti, narážek na anexi přístavů a trvalé vojenské mobilizace – deeskalace nyní může být vnímána jako ústup.
Dosáhnout přijatelných podmínek by bylo obtížné. Eritrejský prezident Isaias Afwerki upřednostňuje strategickou hloubku před diplomatickými ujištěními. Uvolnění napětí by snížilo vliv v Etiopii, který současné aliance Eritreji poskytují.
Vedení TPLF pravděpodobně nebude důvěřovat prostředníkům ohledně svých současných aliancí a nepodrobí se odzbrojení vzhledem ke zvýšeným hrozbám pro jeho přežití. Odzbrojení by zejména bez obnovení západní Tigraye podkopalo jeho narativ odporu a narušilo jeho vnitřní soudržnost.
Žádný z těchto pravděpodobných scénářů nenabízí jasnou cestu k vítězství pro žádného aktéra.
Je jasné, že návrat ke klidu po příměří je nyní velmi nepravděpodobný. Ať už se situace vyvine jakkoliv, mírový proces bude dále komplikován novými stížnostmi a spojeními, které by bylo obtížné rozplést.
