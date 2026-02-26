Historie nám říká, že nátlak nebude fungovat pouze pomocí letecké síly
Donald Trump nevyšle do Íránu vojenské jednotky, protože ví, že by mu to politicky uškodilo. Ale právě to by bylo zapotřebí, pokud chce, aby Írán kapituloval.
V posledních týdnech prezident Donald Trump nasadil do blízkosti Íránu mohutnou americkou námořní a vzdušnou armádu, aby donutil Islámskou republiku podepsat dohodu, která je převážně výhodná pro americkou stranu.
Tyto síly do oblasti dorazily s výslovným a veřejným varováním, že se buď Teherán podřídí, anebo bude "potrestán z nebe", míní Sida Azodi.
Mezitím íránští a američtí diplomaté nepřímo jednají v Ománu, kde je na čtvrtek plánováno další setkání, aby našli diplomatické řešení íránského jaderného programu. USA chtějí, aby se Írán vzdal svého programu obohacování uranu, zatímco Írán nadále trvá na tom, že uplatňuje svá práva podle článku IV Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT).
To, co se nyní odehrává, nese znaky “gun boat diplomacie” 21. století, v níž jsou námořní a vzdušné síly nasazovány nejen jako odstrašující prostředek, ale i jako nástroj nátlakového vyjednávání.
V době psaní tohoto článku Trump diskutoval o omezených leteckých úderech, které by donutily Írán podepsat dohodu, nebo čelit rozsáhlejším kampaním proti „zařízením režimu“, které by mohly vést ke svržení Islámské republiky. Některé zprávy také naznačují, že jedním z možných scénářů proti Íránu je přímý útok na nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího a jeho syna Mojtabu. Logika Trumpova uvažování je poměrně přímočará: věří, že po válce proti Íránu vedené společně s Izraelem v červnu 2025 a nedávných masivních protestech v zemi bude íránské vedení, které se potýká s několika krizemi najednou, zoufale usilovat o dohodu.
Trumpův předpoklad však vychází ze známé, ale chybné strategické premisy, že letecké kampaně jsou účinným nástrojem k donucení nepřátelských států k podrobení se - nebo v případě politiky USA vůči Íránu k ukončení existence Islámské republiky. Odráží to dlouhou tradici doktrín letecké síly, která sahá až k Giulio Douhetovi z počátku 20. století zastávající názor, že bombardování měst může podlomit morálku a donutit vlády podřídit se politickým požadavkům.
Prezidentům, kteří se obávají zdlouhavých pozemních válek, může letecká síla poskytovat rozhodné řešení a zároveň minimalizovat americké ztráty a dlouhodobé závazky. Od svého nástupu do úřadu v lednu 2025 Trump bombardoval Írán, Irák, Jemen, Sýrii, Nigérii, Somálsko a Venezuelu a unesl vůdce poslední jmenované země, a to téměř bez nákladů pro Spojené státy.
Moderní válčení však opakovaně prokázalo omezenost této představy.
Během operace Rolling Thunder ve Vietnamu (1965–1968) Spojené státy zahájily soustavnou bombardovací kampaň s cílem donutit Severní Vietnam k jednání podle amerických podmínek. Hanoj se však přizpůsobila rozptýlením infrastruktury, posílením obrany a mobilizací politické vůle. Bombardování nedokázalo zlomit vůli Severního Vietnamu ani vynutit významné ústupky.
V Perském zálivu v roce 1991 nepřinutily samotné soustavné letecké útoky Irák ke stažení z Kuvajtu; rozhodující byla pozemní invaze. V nedávné době potvrzuje stejnou strategickou lekci ruská letecká a raketová kampaň proti Ukrajině: soustavné údery na infrastrukturu a vojenské cíle bez rozhodující kontroly na zemi nedokázaly přimět politické vedení v Kyjevě, aby souhlasilo s územními ambicemi Moskvy.
Systematická studie leteckých kampaní profesora Roberta Papeho z Chicagské univerzity tento vzorec potvrzuje. Letecká síla bývá úspěšná nikoli díky ničení civilní infrastruktury, ale když je spojena s věrohodnou hrozbou obsazení nebo udržení území. Dokonce i kampaň NATO v Kosovu – často uváděná jako triumf letecké síly – se stala donucovací až ve chvíli, kdy byly srbské pozemní síly stále více ohrožovány a vyhlídka na invazi NATO se jevila jako pravděpodobná. Poučení je jasné: bez ohrožení územní kontroly vede samotné bombardování málokdy ke kapitulaci.
Írán pravděpodobně nebude výjimkou z tohoto pravidla. Bezkonkurenční vzdušná převaha Spojených států je mocným nástrojem ničení, ale to nutně neznamená politickou poddanost. Prezident Masúd Pezeškján vystihl tento názor, když 21. února oznámil, že „světové mocnosti se spojují, aby nás donutily sklonit hlavy... ale my hlavy neskloníme, navzdory všem problémům, které nám způsobují“.
Írán díky své velikosti a strategické hloubce skutečně dokáže absorbovat značné množství úderů ze vzduchu, aniž by kapituloval. Naposledy byl Írán donucen kapitulovat před cizím protivníkem, když britské a sovětské síly porušily jeho neutralitu během druhé světové války a v srpnu 1941 obsadily Írán poté, co odmítl kapitulovat před jejich požadavky na vyhoštění německých občanů ze svého území.
Islámská republika se po desetiletí připravovala právě na konfrontaci s převahou palebné síly USA a její vojenská doktrína klade důraz na asymetrickou válku, rozptýlení a opevněné zařízení. Zprávy naznačují, že v očekávání amerických leteckých úderů Írán začal posilovat ochranu svých jaderných zařízení, aby minimalizoval dopad amerických útoků. I v případě úplného zničení má Írán technologickou a průmyslovou kapacitu k jejich postupné obnově: bomby mohou zničit fyzickou infrastrukturu, ale nemohou zničit znalosti a technologie.
Ještě důležitější je, že politický systém Islámské republiky je poměrně odolný. Vznikl v revoluci, přežil atentáty a osm let totální války a konsolidoval se během desetiletí ekonomické války USA, aniž by kapituloval. Během íránsko-irácké války Írán utrpěl stovky tisíc vojenských a civilních obětí, ale Islámská republika se ani nezhroutila, ani se nevzdala.
Místo toho byla válka prezentována jako posvátná obrana národa a jazyk oběti a mučednictví se stal součástí státní ideologie a politické mobilizace. Tato historická zkušenost je důležitá. Režim je strukturálně izolován od tlaku veřejnosti způsobem, který omezuje donucovací páku, kterou se snaží vytvořit letecká síla, a disponuje institucionálními mechanismy, které zajišťují kontinuitu vedení i v případě úderů zaměřených na odstranění vedení.
Zároveň íránští činitelé chápou asymetrii v citlivosti na oběti. Americká politická kultura, formovaná demokratickou odpovědností a kontrolou médií, má tendenci ostře reagovat na trvalé ztráty. Naproti tomu íránská kultura historicky prokázala mnohem vyšší toleranci k dlouhodobým útrapám a obětem tváří v tvář vnějším útokům. Za takových podmínek je pravděpodobnější, že letecké údery upevní soudržnost režimu a nacionalistické odhodlání, než že donutí k kapitulaci.
Letecká síla je nedokonalým nástrojem politického nátlaku. Může zničit jaderná zařízení. Nemůže obsadit území, nahradit režimy nebo vynutit trvalou politickou kapitulaci bez věrohodných pozemních hrozeb. Pruský vojenský teoretik Carl von Clausewitz ve svém hlavním varování poukazoval na to, že válka má po svém zahájení svou vlastní dynamiku. Politici mohou rozhodnout, kdy ji zahájit, ale nemohou lineárně kontrolovat její průběh. Jakmile je síla uvolněna, eskalace, odplata a nechtěné důsledky často následují cesty, které žádný plánovač nedokáže plně předvídat.
Pokud Washington bude pokračovat v iluzi, že samotné bomby mohou donutit Teherán k ústupkům, může zjistit to, co historie opakovaně ukázala: “trest z nebe” často odhodlání spíše posílí, než oslabí. Války, které začaly jako nástroje nátlaku, se mohou vyvinout v konflikty mnohem větší, než zamýšleli ti, kdo je zahájili.
